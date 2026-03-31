Disputa que casó el gobierno Petro con el Banco de la República se metió en la campaña

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leornardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto: Cortesía - Banco de la República

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Tras la retirada del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión en la que se definió una nueva tasa de referencia de 11,25 % por parte del Banco de la República, la discusión escaló en tono electoral.

Ávila expresó su inconformidad con la decisión del aumento en la tasa de interés asegurando que esto afecta de forma “sensible y sostenida” el esfuerzo que ha hecho el Gobierno por mantener una senda de crecimiento económico para el país.

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“Si bien los indicadores económicos muestran una senda de recuperación de la economía, estas decisiones del Banco están afectando de manera sensible los esfuerzos del Gobierno, en medio de un contexto internacional delicado, en el cual estamos teniendo impactos en la economía significativos por la guerra en Irán, así como la ola invernal. Es un despropósito plantear que, adicionalmente, se tomen medidas de política monetaria que conducirán a una contracción de la economía”, puntualizó.

Esta es la última movida de un Gobierno que ha enfrentado en repetidas ocasiones las decisiones tomadas por el Banco de la República, lo que ha generado tensiones que ya se extienden al ámbito político. Sin embargo, y al contrario de lo que esperaba la actual administración, según la Constitución Política de Colombia la junta directiva es independiente y sus decisiones no son políticas o partidistas.

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Es importante recordar que el Banco de la República ajusta las tasas de interés como herramienta para controlar la inflación, pues cuando esta aumenta, el emisor tiende a elevar el costo del crédito, lo que reduce el poder de compra de los colombianos y evita que la demanda supere la oferta. Factor que también entra en el debate sobre el aumento del salario mínimo que este año fue decretado por el Gobierno por un poco más de 23 %.

En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro salió en respaldo del ministro Ávila y aseguró que “la mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional. [...] La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal”.

En esta misma línea, el exministro Juan Fernando Cristo aseguró que “discrepar de las decisiones del Banco de la República y controvertirlas públicamente es válido y legítimo. Todos los gobiernos desde 1991 lo han hecho. Ellos también se equivocan”. Además, Cristo aseguró que lo más preocupante de esta situación es que la estabilidad económica del país se vea perjudicada por una “ruptura institucional” entre el Gobierno y la junta directiva del Banrep. “Es urgente restablecer el diálogo civilizado en medio de las diferencias”, precisó.

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Por su parte, la senadora y candidata presidencial, Clara López sostuvo que “es inconcebible que el Banco de la República frene el crecimiento económico con aumento sustancial de la tasa de interés cuando los indicadores macroeconómicos muestran que el viraje del modelo económico está dando resultados. Solo ayer el DANE reportó la tasa más baja de desempleo en un mes de febrero desde que lleva las cifras”.

En apoyo a esta posición, el exsenador Gustavo Bolívar, rechazó el actuar del Banrep. “Esto suena más a venganza que a decisión técnica. Cuando recibimos el gobierno las tasas estaban en 9 puntos con una inflación de 11,8 %. Inaudito que ahora con la mitad de esa inflación, las tasas estén más altas, 6 puntos por encima de la inflación”, alegó.

Desde las toldas de la derecha, candidatos a presidencia y a vicepresidencia salieron en defensa del Banco. Una de ellas fue Paloma Valencia, candidata y senadora por el Centro Democrático. Valencia sostuvo que las “medidas populistas” que ha tomado el presidente Petro afectan a los precios en el mercado y de allí la razón del Banco para subir las tasas.

“Ahora el Presidente Petro sale con que “rompe relaciones” con el Banco de la República. En democracia, las instituciones son independientes y no están para obedecer los caprichos del presidente. Sus medidas populistas disparan los precios, y por eso el Banco debía actuar para contener la inflación. Atacar la autonomía institucional es el camino hacia la tiranía", aseguró.

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En esta misma línea, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, alegó que en una “democracia seria la autonomía del Banco de la República no es un capricho”, pues funciona como una protección para los hogares, el ahorro, la inversión y la estabilidad económica. Y agregó: “Cuando hay riesgos inflacionarios, lo responsable es defender la credibilidad de las instituciones, no desautorizarlas públicamente. Lo de hoy preocupa menos por la diferencia de criterio y más por el mensaje político: debilitar al banco central es debilitar la confianza del país”.

La relación del gobierno Petro con el Banco de la República ha estado marcada por fuertes desencuentros entre las partes, pero sin duda, desde la actual administración se vienen manejando mensajes que cuestionan fuertemente la institucionalidad del Banco. Todo esto, en medio de un panorama electoral en el que las campañas se alistan para ir a primera vuelta con sus ideales y principios enfocados en lograr llegar a la Casa de Nariño de la que pronto saldrá Gustavo Petro.

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