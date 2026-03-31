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Petro desató debate por futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol: lo defendió con este argumento

El presidente ha recibido varios cuestionamientos tras asegurar que sectores políticos buscan la salida del presidente de la petrolera por interés en contratos. Señaló a los “amigos de los candidatos de la derecha”.

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Redacción Política
31 de marzo de 2026 - 06:01 p. m.
Gustavo Petro y Ricardo Roa
Gustavo Petro y Ricardo Roa
Foto: Archivo Particular
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Durante la mañana de este martes, el presidente Gustavo Petro ha cargado contra varios de sus críticos a través de mensajes en X. De hecho, el jefe de Estado ha criticado a medios de comunicación y hasta al Banco de la República por la decisión de las tasas de interés. Uno de sus mensajes se enfocó en la polémica por la discusión de la junta directiva de Ecopetrol en torno a la continuidad o no del presidente Ricardo Roa, imputado por presunto tráfico de influencias.

La junta no ha tomado una decisión, pues hay una ajustada mayoría que lo respalda. De hecho, tras varias reuniones de este órgano, se planteó la posibilidad de una conversación con el mandatario antes de pronunciarse de fondo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha defendido a Roa y este martes envió otro mensaje a los directivos para respaldar a su gerente de campaña en 2022 y solicitar otras medidas.

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“Quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan COP 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron. La junta directiva de Ecopetrol lo que debe hacer es lograr las condiciones de mayor transparencia posible para las licitaciones y los trabajadores de Ecopetrol deben organizar cooperativas de trabajadores despedidos y actuales para ganar esos contratos”, dijo Petro en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el presidente de la República aseguró que la principal compañía del país puede ser de los trabajadores y del pueblo colombiano. Por ese trino, en cuestión de minutos el jefe de Estado recibió varios cuestionamientos de sectores que han criticado la influencia y gestión del Gobierno en Ecopetrol y de políticos de oposición que lo han señalado de deteriorar el sector de los hidrocarburos.

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“No Petro, al imputado Roa hay que sacarlo de Ecopetrol por inepto como usted, porque la compañía pasó de generar utilidades por COP 33,4 billones de pesos en 2022 a COP 9 billones en 2025. Además, debe dedicarse a su defensa por violación de topes de campaña”, reclamó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Desde otra orilla política habló el exsenador Jorge Enrique Robledo. Según su visión, nada tienen que ver las acusaciones contra Ricardo Roa con los contratos de la empresa. “Es falsa su afirmación, presidente, sobre por qué pedimos que salga Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. Es porque tiene dos acusaciones penales por corrupción de la Fiscalía (…) Por fraude en las elecciones de 2022 y por tráfico de influencias, acusaciones que usted no puede negar. Pésimo el ejemplo que usted les da a los colombianos, porque no hay norma legal que diga que los presidentes de la República de Colombia tienen derecho a mentir”.

Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático, envió un mensaje que va en la misma vía. “No, presidente. A Roa no lo quieren sacar por la producción, que igual comparando con datos de la ANH hace un año, en enero-febrero 2025, la caída promedio es 2,9 %. Roa debe salir de la presidencia de Ecopetrol por una imputación en firme y otra que está por venir”.

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Cambio Radical, otro bloque opositor, se sumó a las críticas. “Es pecado mentir, no solo en Semana Santa, Gustavo Petro: su gobierno y Roa han sido un infortunio para Ecopetrol. No solo ha sido el desplome de utilidades, acabamos de tener el mes con el peor nivel de producción de petróleo en Colombia desde febrero de 2015”, señalaron desde la colectividad en un mensaje de X.

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ECh(15232)Hace 3 minutos
Angela Maria Robledo: usted puede hacer la diferencia. No proteja a quien ha traido tanta corrupción a Ecopetrol y las empresas asociadas. Recuerde sus tiempos con el profesor Mockus. La honestidad y transparencia por encima de todo.
Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 4 minutos
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Alvaro Younes(66505)Hace 13 minutos
O sea. que el gobierno se reserva para si, los 20 billones en contratos? ese es el tema? las cifras, las demandas, las investigaciones, no son debatibles?
ed mont(31419)Hace 20 minutos
el kamarada cepeda pondrá su filosofo de la pedagogica de turno y lo atornilla .. y tendremos que pagar impuestos que dejó de pagar ecopetro...
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 20 minutos
Esperemos que se pronuncie las entidades judiciales. Se sabe que con el gobierno Petro hay otra perspectiva que choca con los recursos fósiles. María Fernanda Cabal y mucho menos Jorge E. Robledo tienen credibilidad. Son opositores irracionales
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