Petro desató debate por futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol: lo defendió con este argumento

Gustavo Petro y Ricardo Roa Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la mañana de este martes, el presidente Gustavo Petro ha cargado contra varios de sus críticos a través de mensajes en X. De hecho, el jefe de Estado ha criticado a medios de comunicación y hasta al Banco de la República por la decisión de las tasas de interés. Uno de sus mensajes se enfocó en la polémica por la discusión de la junta directiva de Ecopetrol en torno a la continuidad o no del presidente Ricardo Roa, imputado por presunto tráfico de influencias.

La junta no ha tomado una decisión, pues hay una ajustada mayoría que lo respalda. De hecho, tras varias reuniones de este órgano, se planteó la posibilidad de una conversación con el mandatario antes de pronunciarse de fondo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha defendido a Roa y este martes envió otro mensaje a los directivos para respaldar a su gerente de campaña en 2022 y solicitar otras medidas.

Lea también: Así va la disputa de los candidatos presidenciales por los votos de Antioquia

“Quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan COP 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron. La junta directiva de Ecopetrol lo que debe hacer es lograr las condiciones de mayor transparencia posible para las licitaciones y los trabajadores de Ecopetrol deben organizar cooperativas de trabajadores despedidos y actuales para ganar esos contratos”, dijo Petro en su cuenta de X.

Y quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron.



La junta directiva de Ecopetrol lo que debe es lograr las condiciones de mayor… https://t.co/XYcpmyEnu4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2026

En el mismo mensaje, el presidente de la República aseguró que la principal compañía del país puede ser de los trabajadores y del pueblo colombiano. Por ese trino, en cuestión de minutos el jefe de Estado recibió varios cuestionamientos de sectores que han criticado la influencia y gestión del Gobierno en Ecopetrol y de políticos de oposición que lo han señalado de deteriorar el sector de los hidrocarburos.

No se pierda: Fuerte choque entre fichas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: esto se dijeron

“No Petro, al imputado Roa hay que sacarlo de Ecopetrol por inepto como usted, porque la compañía pasó de generar utilidades por COP 33,4 billones de pesos en 2022 a COP 9 billones en 2025. Además, debe dedicarse a su defensa por violación de topes de campaña”, reclamó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Desde otra orilla política habló el exsenador Jorge Enrique Robledo. Según su visión, nada tienen que ver las acusaciones contra Ricardo Roa con los contratos de la empresa. “Es falsa su afirmación, presidente, sobre por qué pedimos que salga Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. Es porque tiene dos acusaciones penales por corrupción de la Fiscalía (…) Por fraude en las elecciones de 2022 y por tráfico de influencias, acusaciones que usted no puede negar. Pésimo el ejemplo que usted les da a los colombianos, porque no hay norma legal que diga que los presidentes de la República de Colombia tienen derecho a mentir”.

Es falsa su afirmación, presidente @petrogustavo, sobre por qué pedimos que salga Ricardo Roa de la presidencia de @ECOPETROL_SA!!!

Es porque tiene dos acusaciones penales por corrupción de la @FiscaliaCol.

¡De la Fiscalía!

¡Dos!

Por fraude en las elecciones de 2022 y por tráfico… https://t.co/xNApjRyulq — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) March 31, 2026

Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático, envió un mensaje que va en la misma vía. “No, presidente. A Roa no lo quieren sacar por la producción, que igual comparando con datos de la ANH hace un año, en enero-febrero 2025, la caída promedio es 2,9 %. Roa debe salir de la presidencia de Ecopetrol por una imputación en firme y otra que está por venir”.

Le puede interesar: Partidos políticos moverán sus fichas para las presidenciales durante Semana Santa

Cambio Radical, otro bloque opositor, se sumó a las críticas. “Es pecado mentir, no solo en Semana Santa, Gustavo Petro: su gobierno y Roa han sido un infortunio para Ecopetrol. No solo ha sido el desplome de utilidades, acabamos de tener el mes con el peor nivel de producción de petróleo en Colombia desde febrero de 2015”, señalaron desde la colectividad en un mensaje de X.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.