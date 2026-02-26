El centro se reconfigura: Claudia López sube y supera a Sergio Fajardo según Invamer

Candidatos Claudia López y Sergio Fajardo. Foto: Archivo Particular

Tras los más recientes resultados de la medición de Invamer que dejaron a Iván Cepeda como ganador en todos los escenarios y Abelardo de la Espriella como el segundo más votado, el centro político se movió distinto en el tablero de juego. Claudia López se posicionó en el tercer puesto, pasando de 4,1 % (en la encuesta anterior) a 11,7 % y superando a Sergio Fajardo, que se ubicó por debajo de Paloma Valencia en el quinto lugar y bajó de 8,5 % a 6,6 %.

Al conocerse los resultados la candidata promotora de la llamada Consulta de las Soluciones, se manifestó a través de sus redes sociales celebrando la noticia. “Claro que vamos a ganar porque las mujeres somos la mayoría de Colombia, [...] las mujeres sabemos que lo que necesita Colombia son soluciones”. Y agregó: “Seguimos hacia arriba de la mano de la ciudadanía imparable y este 8 de marzo seremos la primera votación en las consultas presidenciales. Nos respaldan las encuestas y nos respalda la gente”.

Por su parte, fuentes cercanas a la campaña de Sergio Fajardo, quien se ha mantenido en silencio tras su descenso en la última encuesta Invamer, aseguran que, por le momento, el candidato no saldrá a dar declaraciones sobre el tema. Mientras tanto, continua su recorrido por Colombia y tras parar en Valledupar hace unos días, tuvo como su más reciente destino Barranquilla.

En esta carrera presidencial también se mostró cómo se comienzan a decantar las cargas en las tres consultas que se votan este 8 de marzo: Gran Consulta por Colombia, Consulta de las Soluciones y Frente por la Vida. Este proceso no es menor, pues en los punteros entraron dos de las aspirantes que lideran en sus respectivas coaliciones.

En la coalición de centro, Claudia López se quedó con el 92,9 %, mientras que Leonardo Huerta solo llegó al 7,1 %. En este grupo, que se identifica con el centro, nunca llegó Fajardo y al final se quedaron solo los dos aspirantes. Por su parte, en la consulta de la derecha los resultados indicaron que Paloma Valencia se quedó con el 41,6 %; Juan Manuel Galán con 12,2 %; Juan Daniel Oviedo, al igual que Vicky Dávila, 10,4 %; Juan Carlos Pinzón, 8,4 %; Enrique Peñalosa, 6,2 %; Aníbal Gaviria, 4,8 %; Mauricio Cárdenas, 3,6 %; y David Luna con 2,4 %. Y por último en la consulta de la izquierda el liderazgo se lo llevó Daniel Quintero con el 68,1 %; le siguen Roy Barreras (23 %) y Edison Torres (4,2 %).

El resultado de la consulta de centro también fue celebrado por Leonardo Huerta, quien dijo: “Del 0 % al 7,1 % en 9 días de campaña y no incluyeron Risaralda (donde nací y me crié) en la muestra… a esa tasa de crecimiento exponencial Colombia una nueva historia será la indudable ganadora de esta consulta".

