“El Congreso falló en pretender la misma relación tradicional con este Gobierno”: Cristo

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Foto: Óscar Pérez

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¿A usted como exministro del Interior, qué le dejan estos cuatro años del Congreso y estos cuatro años del Gobierno?

Yo creo que deja un sabor agridulce, yo no soy de los que creo que el Congreso se atravesó a todas las reformas sociales impulsadas por el Gobierno. Los hechos son claros: el Congreso terminó con dificultades, con discusión, con mucho debate, con concertación también, aprobando reformas tan importantes como la reforma laboral, que ya está teniendo un impacto muy positivo en la vida de los trabajadores, como la reforma pensional, que todavía está pendiente el aval de la Corte Constitucional, la reforma al sistema general de participaciones, que es tal vez la más importante en materia de descentralización y autonomía territorial desde la Constitución del 91.

El país avanzó en estos cuatro años, obviamente estuvo el gran florero de Llorente todo el tiempo ahí presente en la relación del Gobierno con el Congreso durante estos cuatro años, que fue la reforma a la salud, que es una tarea pendiente. De alguna manera me correspondió a mí como ministro del Interior, la relación del Gobierno con las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara alrededor de la aprobación de los montos del presupuesto y de las segunda y tercera reforma tributaria que presentó el Gobierno y esa discusión sobre el tema fiscal, frente al cual no pudo haber una concertación.

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¿Usted cree que en este último año pesó más el interés político que el directivo, pensando en esa ley de jurisdicción agraria que finalmente no prosperó?

Yo creo que hay responsabilidades compartidas, a la ministra de Agricultura la dejaron muy sola por parte del Gobierno en el trámite de esa ley de jurisdicción agraria. Los presidentes de Senado y Cámara también de alguna manera, el de Cámara, la agendó durante varias semanas, trató de impulsarla, hubiera podido tener el presidente de Senado un compromiso mayor.

Lo que es curioso en esa ley, cuando yo era ministro del Interior, junto con la ministra de Agricultura y la ministra de Justicia del momento logramos un gran consenso con la bancada del Centro Democrático, liderada en la comisión por Paloma Valencia y por María Fernanda Cabal. Sacamos adelante ese proyecto y el compromiso era que, así como se había aprobado en comisiones, sería aprobado en las plenarias. Duró año y medio engavetado por unas fuerzas oscuras y extrañas, que yo creo que no solamente por razones políticas, sino también muchos intereses ocultos que se han negado sistemáticamente a hacer justicia con el campesino colombiano en materia de tenencia y propiedad de la tierra.

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¿En un eventual gobierno de Iván Cepeda usted ve disposición con el Congreso? ¿Usted cree que los partidos estén dispuestos a ceder?

Hablando puntualmente opositores -Centro Democrático- y aquí tocaría incluir también la que sería priori bancada de oposición también Salvación Nacional, yo soy optimista, yo creo que el país no aguanta más polarización llevamos ya muchos años, esto no comenzó con el gobierno de Petro llevamos más de 15 años de una polarización total de los colombianos y no vamos a ser capaces de superar los grandes desafíos que tenemos y resolver los problemas si no es entre todos.

¿En qué cree que falló el Gobierno justamente en esa relación con el Congreso durante los cuatro años?

Es la primera vez que hubo un gobierno de izquierda y lo que hubo fue una circunstancia muy distinta a lo tradicional. El manejo de la relación con el Congreso fue distinto yo creo que para la democracia colombiana, para el equilibrio de poderes no es malo que el Congreso haya asumido una posición más independiente frente al poder ejecutivo, que se debería mantener permanentemente sea el que sea el gobierno de derecha o de izquierda, yo creo que eso es bueno para el funcionamiento del estado colombiano y sus instituciones.

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El Congreso falló en que pretendió establecer el mismo tipo de relación clientelar y presupuestaria de cupos indicativos con el Gobierno, como venía funcionando tradicionalmente en el sistema político colombiano. Al Gobierno seguramente le faltó un nivel mayor de concertación, de disposición a la concertación.

¿Qué se viene en estas pocas horas que quedan para las elecciones?

Ya se trata de la movilización de toda la Alianza por la Vida alrededor de todo el país para que todos los colombianos que simpatizan con la propuesta de Iván Cepeda, especialmente los sectores de centro, los sectores indecisos, salgan a votar el próximo domingo.

Yo creo que ya cuando no hay 13 candidatos sino dos candidatos la gente puede contrastar con mayor claridad la trayectoria de los dos, las posiciones de los dos, su actitud frente a la democracia, frente a la libertad de expresión, las condiciones éticas y morales de los dos y ahí yo creo que llevamos una gran ventaja con nuestro candidato Iván Cepeda.

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