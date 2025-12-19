“Al Gobierno se le han ido las luces al emprender una pelea con EE.UU.”: Lidio García

Presidente del Senado - Entrevista Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Qué se viene para usted tras una nueva designación como cabeza de lista del partido Liberal?

Primero que todo la responsabilidad de encabezar la lista por ser un momento muy horoso de mi vida política. Tenemos que buscar tener una de las mejores listas a Senado en nuestra colectividad y creo que pudimos armar una lista muy competitiva y que va a tener un número de curules mucho mayor al que tenemos en este momento (14).

Habrá un Congreso renovado en un alto porcentaje. Vendrá gente muy distinta. He revisado listas de otros partidos y veo que va a haber mucho influencer, personas que regresan al Congreso y personalidades muy queridas que aspiran por primera vez. Eso va a enriquecer el debate, la plenaria como tal, pero sobretodo le va a dar un toque distinto en los próximos cuatro años.

¿Con qué banderas veremos al Partido Liberal en 2026?

Seguiremos luchando por los mismos ideales. En el caso mío sigo insistiendo en un proyecto que fue votado de manera unánime, pero objetado en dos oportunidades que es el no cobro a la reconección de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y tres. La persona deja de pagar en esos estratos y les llega un cobro de COP 70.000 u COP 80.000. Eso es algo inconcebible.

También presento uno que es ampliar los cupos de especialidades en el área de medicina. No puede ser posible que se presenten 2.000 personas para anestesiología y nada más hay tres cupos. Ese potencial profesional y humano nuestro para dónde se va ¡se queda en medicina general! Los buenos profesionales que tenemos en el área de la medicina se terminan yendo para Brasil, Venezuela, Costa Rica, Argentina o España, y allá se quedan, mientras nosotros estamos perdiendo esas bonitas oportunidades. Hay que ampliar esos cupos para que podamos tener un mayor número de especialistas que le sirvan a este país.

Necesitamos

que los gobernadores y alcaldes vuelvan a ser escuchados sin importar su partido

o su ideología, porque el desarrollo de una región no tiene color político; tiene

urgencias, tiene sueños, tiene necesidades reales. Y necesitamos —como país—

Su partido sigue teniendo una amplia representación pero ¿cree que pueden perder terreno contra listas cerradas como la del Centro Democrático o el Pacto Histórico y con figuras como el expresidente Uribe?

Nosotros somo una acumulación de fuerzas, unas hormigas que trabajamos para la construcción de una casa. Así es como nos hemos podido sostener. Los otros partidos pueden cerrar la lista por el liderazgo del presidente Uribe o de Petro. Aquí, sin embargo, tenemos la bonita oportunidad de que cada uno construye lo suyo y eso permite la sumatoria general de que nos dé el número de curules que siempre nos ha dado.

Al ser usted una de las votaciones más altas del país ¿cómo proyecta el nuevo Congreso con el posible retorno del expresidente Uribe, Jorge Robledo o [Lucho] Garzón?

Sería muy enriquecedor y me gustaría mucho que llegaran y volvieran esas grandes luminarias de la política nacional y nos permitieran enriquecer el debate en el escenario natural de la democracia. Al menos yo estaría encantado de tener personalidades como el doctor Uribe o el doctor Robledo.

En Senado ustedes han hecho oposición al gobierno Petro y en la Cámara se ve mucha más cercanía ¿condicionarán esa posición del nuevo inquilino en la Casa de Nariño o habrá una definición previa?

Estamos recomponiendo la casa porque no ha habido compostura en un lineamiento político. El Senado ha estado en su gran mayoría como un muro de contención de las cosas que no le benefician al país, pero en Cámara ha sido todo lo contrario. En algún momento tenemos que ponernos de acuerdo en la dirección nacional, hasta la Cámara y Senado porque tenemos que trabajar de manera monolítica y eso buscamos. Queremos que haya concordancia en cada uno de nuestros congresistas. No podemos alinear a todos, hay mucho que piensan distinto, pero eso lo definen las mayorías.

Cuando llegué al Congreso, la ley de bancadas nos permitía que cuando muchos no estaban de acuerdo, se sometía a votación y la decisión de las mayorías era la que asumía el partido completamente. Eso es lo que no se ha hecho en los últimos años y es lo que vamos a empezar a hacer para que el partido esté con posturas serias y unificadas.

¿En materia presidencial para dónde va el partido?

Es una incertidumbre que tenemos todos. La verdad estamos buscado la mejor de las estrategias a ver si vamos a la consulta interpartidista y escogemos un candidato entre todos o simple y llanamente nos quedamos quietos. Pero es un tema que vamos definir antes de que acabe el año. Creo que estamos cerca a definir cuál es la línea a seguir de este partido y esperemos que podamos acertar y escoger el mejor camino.

Mauricio Gómez, de su partido, fue precandidato, pero enseguida renunció y se unió a la candidatura de Abelardo de la Espriella ¿apoya esa decisión?

Es una decisión muy respetable. Mauricio es muy amigo de Abelardo. Nosotros no estamos negando o vetando a ningún candidato, pero como partido no hemos tomado ninguna decisión. Eso fue algo muy personal del senador Mauricio Gómez.

Las encuestas han puesto a Iván Cepeda en un escenario en el que puntúa en las elecciones ¿qué lectura hace de esas mediciones?

Sencillo, la izquierda se organizó y tiene su candidato que es el doctor Iván Cepeda. Ellos están organizados y tienen mayorías en las encuestas. Todo el sector nuestro de centroderecha y centro no hemos tomado una decisión ni escogido un candidato. Tomando como referencia elecciones anteriores, cuando tengamos un candidato se podría equiparar al doctor Cepeda, e incluso superarlo. Es ahí cuando se va a definir la Presidencia.

¿Y con qué alianzas?

No tenemos nombre, pero indudablemente tendremos esas alianzas, contundentes y con mucha sed de triunfo.

Cambiando el frente ¿cómo ve las relaciones con Estados Unidos ante el cruce de acusaciones entre los presidente Trump y Petro?

Indudablemente las relaciones internacionales se deben manejar por los canales diplomáticos. Eso no puede ser a punta de twitter o mensajes. Creo que ahí se le ha ido las luces al Gobierno al emprender una pelea en la que realmente se debería tener mucha precaución. Nosotros debemos defender nuestro Estado, pero también deben haber acciones que permitan tener mesura, inteligencia y tranquilidad para enviar un mensaje desmedido.

Yo no puedo apoyar mensaje que va en contra de la diplomacia y los intereses del país y en contra de la historia del país que tienen una relación de más de 200 años con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Trump no tiene ningún problema en responde y Petro tampoco, pero aquí hay que buscar canales que permitan ponerle paños de agua tibia para tener la mare tranquila. Es lamentable todo esto.

Desde el Gobierno se abrió la opción de asilar a Nicolás Maduro ¿cómo se leen esas declaraciones?

Es muy lamentable que Colombia salga a ofrecerle un asilo a Maduro. No digan lo que no se está preguntando. Sale la Canciller [Rosa Villavicencio] a decir que le dan asilo a Maduro. Es una irresponsabilidad total con Colombia que no puede con un problema más. Nos vamos a meter en unos temas que no son de nuestro resorte y que deben resolver ellos. Que le brinden asilo en otro país. Yo soy de los que rechazaría de manera contundente un tipo de asilo en Colombia. Eso nos generaría mucho más problemas de los que tenemos

Como presidente del Senado ¿cuál es su balance de este año en el Legislativo?

Fue muy doloroso lo que pasó con Miguel Uribe. Fue muy doloroso en los primeros días de mi Presidencia despedir a un compañero de la manera en la que sucedieron las cosas. Dios permita que ese tipo de cosas no se vuelvan a repetir.

Tenemos mucho temor con las elecciones que vienen porque el país está exacerbado en este tema de las confrontaciones políticas. Los ánimos están muy caldeados y tenemos que brindarle la posibilidad a los aspirantes de Senado y Cámara, los precandidatos y los candidatos porque necesitamos unas elecciones en paz. Es la intención de los líderes que estamos al frente de los escenarios políticos.

Y sobre el cierre de periodo fue muy difícil respecto a mi primera Presidencia (2019). Nosotros presentamos un balance muy positivo. Ese fue un segundo año del cuatrienio, pero en este momento que estamos en elecciones es muy complejo mantener el quorum, las votaciones son muy precarias y hay mucha ausencia de debate y los ministros no van.

Es muy difícil el debate y espero que cuando pasen las elecciones en marzo podamos ponernos al día en todos los temas que están pendientes.

Finalmente ¿cómo califica su relación con el presidente Petro y su interocutor inmediato, el ministro Benedetti?

Con Benedetti bien. Y con el Presidente me imagino que bien. Pasa que desde la elección del magistrado [Carlos] Camargo no he vuelto a hablar con él. Aquí prima el bienestar general y estamos, como presidente del Congreso, para brindar garantías al debate a todos los sectores y las bancadas. Siempre lo dije, seré garantista, más no gobiernista. Votaré lo que tenga que votar.

