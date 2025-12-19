Estas son las coaliciones que buscan llegar al Congreso en las elecciones de 2026

Varios movimientos por firmas están apostando para llegar al Congreso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A poco más de dos meses de las elecciones legislativas del 8 de marzo, ya está definido cómo se ubicarán en el tarjetón las fuerzas políticas que aspiran llegar al Congreso en 2026. Con miras a superar el umbral, hay varias coaliciones que se anunciaron y, sumado a eso, movimientos por firmas también están apostando a cimentar sus aspiraciones políticas.

Para el Senado, son cinco coaliciones las que están en el tarjetón. En la primera fila, aparece la de Fuerza Ciudadana con Comunes, que se desligaron del Pacto Histórico y dejaron entrever las diferencias que mantienen con el presidente Gustavo Petro y su movimiento. Se trata de una decisión clave, pues el mandatario había pedido la unidad y se trata de la primera vez que el partido de los excombatientes de las extintas Farc-EP se medirá en las urnas. Gloria Gaitán es quien liderará la lista.

Sugerimos: Petro anunció urgencia manifiesta para sistemas antidrones tras atentado en Aguachica

En la quinta fila hay dos. El primero es la coalición entre Cambio Radical y ALMA, en la que participan además la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa Libres y ADA.

El anuncio fue hecho a finales de noviembre y allí se delinearon cuatro compromisos alrededor de la seguridad, la protección de la familia, el impulso a la vivienda y la infraestructura, y la promoción del empleo. Está encabezada por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).

Cambio Radical y ALMA sellan una alianza para la lista al Senado y varias listas a la Cámara rumbo a las elecciones de marzo de 2026. Una coalición construida sobre tres pilares: defensa de los niños, protección de la familia y promoción de la libertad.https://t.co/Yin3eXQBdl pic.twitter.com/EtV5LLivXV — Cambio Radical (@PCambioRadical) November 25, 2025

A esa le sigue “Alianza por Colombia”. Allí están Alianza Verde, En Marcha, Colombia Renaciente y ASI. Ya en 2022, el partido del exministro y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo y ASI se habían unido para las elecciones, y volverán a unirse en esta ocasión. El exalcalde Luis Eduardo Garzón quedó en el renglón número uno.

En la fila siete está ubicada la coalición “Ahora Colombia”, que integran el MIRA, el Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso. Encabezada por el representante Juan Sebastián Gómez, también incluye nombres como el exsenador Jorge Robledo en el número 10 y la representante Jennifer Pedraza en el número 100.

Le puede interesar: “Mejor perder una curul que la coherencia”: Sofía Gaviria, de la “Selección Anti-Petro”

Las decisiones sobre la cabeza de lista generaron, en su momento, diferencias entre las colectividades que no irán, en todo caso, juntas a las presidenciales: mientras el exgobernador Sergio Fajardo afirmó que no se medirá en un mecanismo previo a la primera vuelta, el exsenador Juan Manuel Galán hace parte de “La Gran Consulta”.

En el penúltimo renglón está Frente Amplio Unitario, que reúne a La Fuerza, el partido del exembajador y candidato presidencial Roy Barreras, así como la coalición de Unitarios, en la que están MAIS, movimientos sin personería jurídica, como el de la senadora Clara López, y organizaciones sindicales. El exviceministro Gustavo García encabezará la lista, de la que también hacen parte el presidente de la CUT, Fabio Arias, y el de Fecode, Domingo José Ayala.

La política se hace con seriedad y también con humor. Por eso, reitero que asumo con honor ser la cabeza de lista del Frente Amplio para al Senado.



​Gracias a @RoyBarreras respaldar la visión de construir desde las comunidades



¡El Frente Amplio está listo!… pic.twitter.com/E3pZuMzOBi — Gustavo García Figueroa (@GustavoGarcia_F) December 5, 2025

Lea también: “Todo lo que ha ocurrido en términos electorales este año no tiene precedentes”: registrador

En la Cámara para la circunscripción del distrito capital, son tres. En la segunda fila quedó la que integran Cambio Radical, ALMA, el Partido de la U y Partido Oxígeno. Es clave, además, que en el renglón inmediatamente anterior está Ciudadanos Renovemos, una lista del candidato presidencial del Partido Oxígeno, Juan Carlos Pinzón, que se apartó de la coalición para ir por firmas.

La renovación nace cuando la gente buena decide dar un paso al frente.



Con @CRenovemos seguimos creciendo.



Porque mereces algo mejor. pic.twitter.com/qfQWbRj4F6 — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) December 18, 2025

Exactamente debajo está la de MIRA con Dignidad & Compromiso, esta vez sin el Nuevo Liberalismo. El partido de los Galán se apartó de la coalición para presentar solo una lista, tras la victoria de la colectividad en la Alcaldía de Bogotá con Carlos Fernando Galán, hermano del candidato presidencial.

La pelea por el Congreso se sigue calentando. Incluso, varios movimientos por firmas están buscando aterrizar en el Legislativo. En el Senado son cuatro y en la Cámara hay el mismo número.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.