Frente Amplio: el progresismo acelera su reconfiguración política rumbo a 2026

Colombia entra en un momento clave de su calendario político y desde ya comienza a tomar forma el Frente Amplio impulsado por los sectores progresistas. Lo que hasta hace unos meses era apenas una idea en construcción empezó a materializarse con un encuentro público realizado este 2 de diciembre en Bogotá.

La cita, convocada por el expresidente Ernesto Samper, reunió a sectores de izquierda, dirigentes sociales y figuras que durante años han trabajado desde espacios separados, pero que ahora exploran un marco común para competir en las elecciones presidenciales y legislativas que vienen.

El evento contó con la presencia de Roy Barreras, Clara López y María José Pizarro, entre otros dirigentes que buscan darle forma a un proyecto unificado. La presencia del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero como invitado especial añadió un tono internacional al encuentro.

De acuerdo con sus organizadores, el encuentro representó un “primer contundente paso hacia el Frente Amplio de Colombia”, una frase que muestra la intención de articular un bloque con capacidad de disputar poder en un escenario político cada vez más fragmentado.

El progresismo asume que la carrera electoral será compleja y que el éxito dependerá de la capacidad para consolidar alianzas sin perder cohesión interna. Aunque Cepeda concentra buena parte del impulso inicial, no existe aún una definición sobre el liderazgo final de este frente, por lo que el proceso de consultas será determinante.

Samper, anfitrión de la jornada, definió el Frente Amplio como la convergencia de fuerzas progresistas “unidas alrededor de un proyecto incluyente y de un programa común”. El exmandatario lanzó críticas al abanico de precandidatos de derecha al afirmar: “cuando veo a la cantidad de candidatos que hay, especialmente los de la derecha, parece una pasarela de ególatras, cada quien tratando de probar que es el mejor de liderar el país sin hacer ninguna oferta de cambio”.

En su intervención, Samper propuso que la eventual plataforma avance hacia un pacto económico distinto: “por eso a los del frente amplio les propongo que haya un compromiso por un nuevo modelo de desarrollo, un modelo solidario que cambie el viejo modelo neoliberal”. Reiteró, asimismo, que su partido Poder Popular acompañará la iniciativa.

Samper también cuestionó las tensiones internacionales actuales y aseguró que “la diplomacia ideológica del señor Trump nos está destrozando esta dividiendo con gobiernos amigos y enemigos cuando las relaciones internacionales deben ser entre Estados y no entre personas”.

La senadora Clara López planteó una visión más amplia de la alianza y destacó la necesidad de abrir puertas más allá de la izquierda: “debe ser una plataforma amplia y no de exclusión, que no responde a una idea personal sino a un propósito de actuar como país”. También insistió en que la política exterior debe ser una prioridad nacional, señalando que “un proyecto a largo plazo debe incluir relaciones respetuosas y soberanas con Estados Unidos y la integración latinoamericana como estrategia de desarrollo, soberanía y paz”. Añadió que: “un frente que represente al país debe tener una política exterior que represente al Estado y no al gobierno de turno”.

Entre los detalles, sobre el futuro de una eventual consulta del Frente Amplio, el precandidato Roy Barreras aseguró que el proceso tendrá un momento decisivo el próximo año: “quien gane esa consulta del 8 de marzo será quien recoja las banderas de la izquierda y del liberalismo progresista”.

Mientras tanto, la senadora María José Pizarro, jefa de debate del precandidato Iván Cepeda, abordó las dificultades jurídicas que enfrenta actualmente el Pacto Histórico. Señaló que “Vamos hacia una consulta del 8 de marzo, a pocos días de la inscripción de las listas sin saber si podemos ser un partido único, sin saber si podemos ser una coalición con toda una serie de tretas que nos ha impuesto un órgano político dirigido por la oposición política pasando por los principios legales y de”. La legisladora concluyó con una expectativa compartida dentro del bloque: “Esperamos que las noticias en los próximos días sean el reconocimiento del Pacto Histórico como una fuerza y partido único”.

La construcción del Frente Amplio marca el inicio de un reacomodamiento en el campo progresista. La posibilidad de un proyecto común, respaldado por múltiples sectores y con una agenda programática en discusión, reconfigura el panorama para las elecciones de 2026.

