Frente Amplio progresista toma forma mientras encuestas posicionan a Iván Cepeda como favorito

El exministro Juan Fernando Cristo, el senador Iván Cepeda y el exembajador Roy Barreras están entre los nombres que llegarán al frente amplio. Foto: El Espectador

Colombia ingresa a una etapa definitoria de su calendario político. Mientras los partidos empiezan a delinear alianzas con miras a 2026, el progresismo se prepara para un movimiento que podría reconfigurar el mapa electoral: la construcción del Frente Amplio. La iniciativa, que ya se había planteando desde hace varios meses, tendrá una próxima discusión este martes 2 de diciembre en Bogotá. Se trata de un encuentro promovido por el expresidente Ernesto Samper que reúne a sectores de izquierda, organizaciones sociales y líderes que durante años han avanzado por rutas paralelas, pero que ahora buscan un marco común para afrontar las próximas elecciones.

En esta reunión se espera que asistan figuras como Roy Barreras, Clara López, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, María José Pizarro e Iván Cepeda, que han mostrado el interés de articular una propuesta cohesionada en torno a los comicios de 2026. En palabras de sus impulsores, el evento representa un “primer contundente paso hacia el Frente Amplio de Colombia”, una declaración que evidencia la ambición de construir una plataforma que unifique las fuerzas de la izquierda para el próximo año.

El avance de esta iniciativa coincide con un cambio notable en la dinámica electoral. Desde el levantamiento de la veda de encuestas el 1 de noviembre, tres mediciones han comenzado a configurar un nuevo panorama entre los aspirantes. En ese contexto, Iván Cepeda —quien representaría al Pacto Histórico dentro del Frente Amplio— emerge como la figura de mayor proyección.

La encuesta Invamer divulgada a finales de noviembre ofrece la fotografía más determinante: Cepeda alcanza 31,9 % en intención de voto, superando a Abelardo de la Espriella (18,2 %) y a Sergio Fajardo (8,5 %). Otras candidaturas, como las de Miguel Uribe Londoño (4,2 %), Claudia López (4,1 %) y Vicky Dávila (3,7 %), se ubican en posiciones marginales dentro del escenario actual.

El estudio también advierte un factor que redefine cualquier estrategia: “aproximadamente 11,3 % del electorado aún no define por quién votará”. El peso de la indecisión, en un país marcado por la volatilidad política, podría modificar cualquier ventaja.

En segunda vuelta, los números revelan un panorama más ajustado. Contra De la Espriella, Cepeda obtendría 59,1 % frente a 36,2 %. Sin embargo, frente a Sergio Fajardo la diferencia se estrecha hasta configurarse un escenario competido: “Cepeda lograría 48,9 %, mientras Fajardo alcanzaría 46,4 %”. En un tercer escenario, “Fajardo se impondría con 51,7 % contra 38,9 % del abogado”.

No obstante, algunos de los candidatos que han mostrado su afinidad al Frente Amplio, como el exembajador Roy Barreras se ha mostrado escéptico ante el sondeo, el precandidato obtuvo un 0,6 % de intención de voto y aseguró que la medición está “evidentemente manipulada”, sus resultados lo alejan significativamente de Cepada que, dadas las cifras, ha logrado captar un electorado que significativo. Por su parte, otros de los simpatizantes del Frente Amplio, el excanciller Luis Gilberto Murillo, quien recolectaba firmas, aseguró que ya alcanzó el millón de firmas validadas, lo que le permitiría hacer oficial su aspiración presidencial una vez se inscriba en la Registraduría.

Este panorama de encuestas, sumada a la fase preliminar del Frente Amplio, se perfila como un pulso donde las alianzas serán determinantes para enfrentar la oposición. En ese clima, el progresismo apuesta a que la articulación temprana que permita llegar con mayor solidez a una competencia electoral que, a pesar del liderazgo momentáneo de Cepeda, está lejos de tener un desenlace anticipado.

