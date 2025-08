“De Petro podrán criticar todo, menos que no tiene decisión de cambio”: Camilo Romero

Camilo Romero, exembajador y precandidato presidencial. Foto: Valentina Santiago García

¿Cuál es su ideología política?

El “pa’lante” nos define. Es esa esencia, esa memoria colectiva de los colombianos de que, a pesar de las dificultades, echamos para adelante. Estamos siempre con la mirada al futuro, de la innovación política, de estar al lado de la gente. Yo creo que en el espectro político me defino como progresista.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Casa de Nariño?

Un cambio con garantías, con sensatez para este momento. Un modelo de gestión de gobierno, que es el que ya hicimos en Nariño. Se llama Gobierno Abierto: transparencia, participación, colaboración y gestión y ejecución. Eso se condensa en un modelo de gobierno abierto, que permite resolver lo cotidiano. Lo llamo la revolución de lo sencillo, como Pepe Mujica. Es la implementación de un nuevo gobierno para estos nuevos tiempos.

Cuéntenos algunas de sus propuestas…

Debemos pasar de gobierno abierto a Estado abierto. Esta es una respuesta necesaria a la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos propuesto, desde hace casi diez años, desde el sur de Colombia, 14 herramientas contra la corrupción, como el control del PAE o conocer la declaración de renta de los funcionarios. Implementamos ese modelo en Nariño en 2016, cuando llevábamos apenas mes y medio en la gobernación.

Creo que intentar un modelo de nuevo gobierno es urgente y necesario. También da respuesta a la crisis de la democracia. Mientras la ciudadanía va a la velocidad de la información, los gobiernos son un elefante: grande, fuerte, pesado, pero lento y además reumático. Esa distancia entre el elefante y la velocidad de la gente genera una crisis en la democracia. Necesitamos un Estado más ágil, que dé respuesta a la ciudadanía. Debe operar también con lógica de datos abiertos, para que la gente tenga participación y control.

Si es elegido presidente, ¿cuál sería su primera acción en el cargo?

El lanzamiento del Plan Nacional de Estado Abierto. Necesitamos darle garantías a la ciudadanía de que el gobierno puede responder a sus inquietudes. Ese plan implica que la gente pueda tener el control, y esto es lo más efectivo en la lucha contra la corrupción, entendiendo que esta es privada y se mete al Estado.

¿Con qué continuaría del actual gobierno?

Con voluntad política. Después de tantos años, solo tenemos un camino, que es ese de “pa’lante”. Mantener esa vocación férrea. Pueden haber críticas y errores, pero no dudas. Hay una certeza y una decisión de cambiar este país. Del presidente Petro podrán criticarlo todo, menos que no tiene una decisión jugada por el cambio.

¿Y con qué no?

Hay que replantear el escenario de la paz total y tener dos claridades. La primera es que no estamos dispuestos a la burla de grupos al margen de la ley. Esa no puede ser su respuesta. Siempre tendremos voluntad de diálogo, pero con el horizonte de entender que un país puede considerarse democrático solo si abandona la violencia.

¿Cómo ve la propuesta de que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente?

No podemos perder el horizonte que marcó la Constitución de 1991. Sé que hay sustos para abrir este debate, pero es más que necesario. La Constitución nos dejó el horizonte de un Estado Social de Derecho, y tiene consignados los derechos que necesita la sociedad. Pero hoy hay que ponerlos más en práctica.

La Constitución ha tenido ya varias intervenciones, y podemos decir que hay cosas que no están incluidas, pero son necesarias. Diría sí a una Constituyente, pero con líneas rojas: no a la reelección, y que se mantenga el espíritu del Estado Social de Derecho. La Constitución no recoge aún las necesidades del nuevo mundo ni los derechos de nueva generación. Hay que dar el debate y responder, pero sin perder la esencia.

¿Cómo ve el clima político con los choques entre las ramas del poder?

Estructuralmente, desde que somos un país republicano —salvados unos paréntesis muy pequeños— han gobernado los mismos de siempre. Esta es la primera vez, después de 200 años, que llega un gobierno alternativo. Podrá tener muchas críticas, pero no hay dudas de que se preocupó por la gente.

Es clave hacer este balance para concluir que un gobierno nuevo genera inquietudes, mueve las estructuras de siempre. Es necesario que eso ocurra, porque hay una nueva lógica de poder. Cuando se llega con otra lógica de poder y de gobierno, se sacude al país.

