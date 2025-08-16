Expresidente Uribe y Juan Carlos Pinzón se reunieron: de esto hablaron

El expresidente condenado Álvaro Uribe y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Foto: Archivo Particular

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón sostuvieron una reunión para conversar sobre las elecciones de 2026. El encuentro fue este viernes y se dio en un momento en el que el Centro Democrático busca recomponer su campaña, luego de la condena al exjefe de Estado y del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes, 11 de agosto.

Fue el exmandatario quien divulgó la reunión. “Me he reunido con el dr. Juan Carlos Pinzón. Tengo el más alto concepto sobre él. Trabajó en nuestro gobierno como representante de Colombia en el Banco Mundial y viceministro de Defensa. Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue ministro de Defensa en el gobierno que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia”, manifestó.

También aseguró que “explicó” el momento actual del Centro Democrático, que a la fecha tiene cuatro precandidatas: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín y el senador Andrés Guerra. Y añadió que “la candidatura del Centro Democrático tendrá el compromiso de contribuir a una coalición que gane la elección de 2026 para hacer transición hacia la recuperación democrática de Colombia”.

La realidad del partido en estos momentos es compleja. Los precandidatos ya retomaron actividades y están participando en varios foros y conversatorios para dar a conocer sus propuestas de país. Sin embargo, ninguno termina por convencer al grueso de la colectividad que lidera Uribe, quien cumple 12 años de prisión domiciliaria y está a la espera de un fallo en segunda instancia tras la apelación que su defensa presentó este miércoles.

Como ninguno de los cuatro aspirantes capta toda la atención de Uribe, el partido baraja otros nombres. Ya mucho se ha hablado de Vicky Dávila e incluso de Abelardo de la Espriella, pero el nombre que empezó a sonar es el del exembajador en los Estados Unidos Juan Carlos Pinzón, quien estaría siendo impulsado por un sector empresarial del país.

El nombre de Pinzón gusta en las bases uribistas, pues tendría relacionamiento con los Estados Unidos por su paso diplomático durante el gobierno de Iván Duque y fue ministro de Defensa en la administración de Juan Manuel Santos, apartándose de los postulados del Acuerdo de Paz. Relación con el mandato de Donal Trump y seguridad son dos de las banderas en las que insistía Uribe Turbay.

Sin embargo, los precandidatos mismos han cuestionado que llegue alguien que no milite en el partido a representar sus banderas. En recientes declaraciones, Cabal aseguró que “no podrá entrar nadie que no haya estado en el proceso que viene desde hace más de un año”.

