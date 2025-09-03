Así fue la más reciente reunión en casa de César Gaviria para elecciones de 2026

Expresidente y director del Partido Liberal César Gaviria. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva reunión se dio este martes en la casa del expresidente César Gaviria, actual director del Partido Liberal. Se trata de una seguidilla de encuentros en los que Gaviria y otros partidos –como La U y el Conservador– han dialogado para conformar una coalición de cara a las elecciones de 2026.

Pero el cónclave de este martes se dio en medio de los choques que ha habido entre varios partidos por la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Toda vez porque aunque el exdefensor Carlos Camargo contaría con el respaldo oficial de partidos tradicionales, otras voces, como la del codirector de La U Alexander Vega, estarían moviendo la postulación de la magistrada del Tribunal de Buga María Patricia Balanta. Un respaldo que ha sido cuestionado, porque Balanta ha sido presentada por un sector de la oposición como la candidata del Pacto Histórico, algo que ella ha negado de manera contundente.

Puede leer: Estas son las reglas de juego para elección de magistrado de la Corte Constitucional

A la reunión asistieron seis precandidatos presidenciales. Además, estuvieron representantes de un “partido cristiano” –sin aclararse si fue el Mira o Colombia Justa Libres– y el Nuevo Liberalismo. Además, que se trató de un encuentro que se había acordado desde la semana pasada, antes de que trascendieran las diferencias que ha habido entre colectividades por la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional este miércoles.

De hecho, una versión que trascendió es que los directores de varios partidos declinaron de asistir, incluyendo al Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático. Es de anotar que Cambio Radical aún no haría parte de la coalición, precisamente, por las discusiones internas promovida por un sector de la bancada que, como le han dicho al exvicepresidente Germán Vargas lleras, no ve con buenos ojos una alianza con fuerzas que tiene integrantes que han respaldado iniciativas del presidente Gustavo Petro.

También: Campaña de reelección del petrismo está en aprietos tras movidas en Consejo Electoral

En cuanto al Centro Democrático, sobre la mesa no está que se sume a la coalición, toda vez que tiene su propio proceso de selección de un candidato entre cinco: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, el senador Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.

El director del partido, Gabriel Vallejo, explicó a El Espectador que para la reunión de este martes no estaban citados y negó que no hubiera asistido por el tema de la elección para la Corte Constitucional. Además, resaltó que desde el uribismo se ve con buenos ojos los esfuerzos para crear esta nueva coalición, pero que, en todo caso, el Centro Democrático continúa con su proceso interno, que se definiría a través de una encuesta realizada entre diciembre y enero próximos.

Le puede interesar: Colombia pedirá “fuerza armada de paz” de la ONU en Palestina: Petro

Fuentes indicaron a este medio, además, que por lo menos 32 precandidatos –de los más de 100 que hay hoy por firmas o con el aval de un partido– han pedido sumarse a la coalición. También, que habrá una reunión la próxima semana y que, después de esta, se darían los primeros anuncios formales sobre cómo funcionará la coalición.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.