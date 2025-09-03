Estas son las reglas de juego para elección de magistrado de la Corte Constitucional

Jaime Humberto Tobar (izq.), María Patricia Balanta (ctro.), Carlos Camargo Assis (dcha.) Foto: Corte Suprema de Justicia

Ante la discutida elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), definió las reglas de juego para la plenaria de este miércoles. La cita está para las 9:00 a.m. Sin embargo, en el orden del día el primer punto no está la votación, sino la discusión de proyectos de ley. Aun así, es probable que se presente una moción para cambiar el orden y que se priorice la votación.

Los senadores elegirán entre María Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Humberto Tobar al nuevo togado del alto tribunal. Sin embargo, el cabeza a cabeza está entre Balanta –magistrada del Tribunal de Buga– y Camargo –exdefensor del Pueblo y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE)–. La primera cuenta con el apoyo de las filas del Pacto Histórico y de cercanos al Gobierno, mientras que la oposición ha decidido respaldar a Camargo.

Por los álgidos debates que se han dado, el presidente del Senado anunció varias medidas. “Veo mucha presión, muchas informaciones fuertes en todos los medios de comunicación, entre los mismos compañeros. Veo que hay bastante competencia para lo que va a ser la elección de magistrado de la Corte Constitucional. Yo solo quiero una cosa: establecer unas reglas claras”, dijo durante la plenaria de este martes.

La primera de esas reglas que definió es que solo podrán entrar al recinto los senadores, los ternados y “quienes trabajan en la elaboración de la plenaria: secretario, equipo de secretarías y mesa directiva”. Además, dijo que la comisión escrutadora será “equilibrada”, con miembros de las bancadas de gobierno, de oposición y de centro “para que se sientan tranquilos todos los sectores políticos”.

Sobre los tarjetones, explicó que tendrán un sello seco y que habrá uno o dos cubículos para depositarlos. También, que solo serán válidos los que tengan “única y exclusivamente la X en la cara del candidato de la terna escogido”. Afirmó que “voto marcado, rayado, con un muñequito, con una flor, con una flecha, será anulado”.

“Esta es una elección rápida y que no tendría ningún tipo de inconveniente si la manejamos de la manera como la propongo a la honorable plenaria del Senado de la República”, afirmó.

Desde las dos esquinas han aplicado todo tipo de tácticas para sumar los votos necesarios. Según conoció este diario, en las últimas 24 horas, los alfiles del Gobierno, a la cabeza del ministro Armando Benedetti —por estos días encargado de funciones presidenciales—, han tenido que trabajar sin pausa llamando a senadores y operadores de los partidos, entre estos los de oposición, para desequilibrar la balanza. “Le hemos tenido que meter el diente muy duro al tema”, dijo un funcionario del Ministerio del Interior.

Lo propio han hecho los promotores de la elección de Camargo, que, además de impulsar la narrativa de que Balanta es la candidata petrista -algo que ella negó expresamente este martes-, han sostenido reuniones, llamadas y cruces de mensajes con decenas de legisladores. De hecho, este diario supo que el exdefensor ha llamado a varias figuras del Pacto Histórico para intentar voltear sus votos y que incluso, en su afán de lograr mayorías, ha recurrido a los representantes a la Cámara, que no tienen voto directo en esta elección.

Cambio Radical demandará por prevaricato a magistradas del CNE

En medio de esa discusión, Cambio Radical anunció que denunciará por prevaricato a las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el presunto delito de prevaricato.

Ambas magistradas resolvieron concederle medida cautelar a los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, luego de que fueran sancionados sin voz ni voto por ausentarse de la votación de la consulta popular, pese a que la indicación era votar en contra de esta.

Con esa medida, ambos habían quedado impedidos para participar en el debate de este miércoles. No obstante, con las medidas cautelares, podrán participar.

“De acuerdo con la ley, esta recusación debía ser estudiada por el siguiente magistrado en orden alfabético y la decisión debía adoptarse en Sala Plena. Sin embargo, el día de hoy, violando la ley y el reglamento, la magistrada rechazó arbitrariamente la recusación y decretó una medida cautelar que detiene la sanción contra la parlamentaria Ana María Castañeda”, señaló el partido en un comunicado.

