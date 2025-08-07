“La línea que ha tomado el Gobierno es para tapar los problemas”: Mauricio Lizcano

Mauricio Lizcano, exministro y precandidato presidencial. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su ideología política?

Yo no creo en ideologías, creo que las ideologías es ponerle un problema a cada solución. Hoy lo que está sucediendo en Colombia es que esa peleadera entre derecha e izquierda es lo que nos tiene jodidos, por eso yo estoy convencido que mi ideología es la de hacer que las cosas pasen, ser efectivo en el gobierno, resolver los problemas de la gente. Esa es mi ideología.

¿Cuál es su principal propuesta?

La propuesta más importante de mi campaña es unir a los colombianos. Un país dividido es un país fracasado. O nos unimos o nos jodemos. Ya lo dije, esa peleadera entre derecha e izquierda es la causante de los problemas que tenemos hoy. Por eso yo fundé un movimiento que se llama “Colombianismo”, que lo que busca es ponernos por encima de los -ismos: uribismo, petrismo, santismo, etcétera, y construir colombianismo.

Sugerimos: Gobernadoras respondieron a la alocución de Petro y lanzaron críticas por el tono

¿A qué le daría continuidad del actual gobierno?

Yo le daría continuidad a la política de entrega de tierras. Yo creo que lo más exitoso que tiene el gobierno Petro es la entrega de tierras. Le falta que se entreguen con tecnología, pero ya solo redistribuir las tierras me parece que es uno de los mejores logros de este gobierno.

El paro en Boyacá nos recuerda una dura verdad: nuestros campesinos no pueden seguir mendigando para que les compren sus productos. Mi propuesta es clara: un gran acuerdo por el campo y la agricultura con compromisos:



✅ Créditos e insumos accesibles.

✅ Tecnología para el… pic.twitter.com/UqXmIB4U5P — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) August 5, 2025

¿A qué no le daría continuidad?

No le daría continuidad al proyecto de paz total. Ha sido un fracaso, lo he dicho una y mil veces. Ha aumentado los niveles de criminalidad, ha disparado la extorsión, hemos perdido territorios y además de eso han crecido los reclutamientos y los grupos al margen de la ley.

Si el próximo 7 de agosto de 2026 se posiciona como presidente, ¿qué haría en los primeros 100 días?

Lo primero es recuperar el territorio, recuperar la seguridad, ir a las regiones y con la fuerza pública recuperar la seguridad de todos los colombianos. Lo segundo, hay que hacer un “estartazo” económico, hay que reactivar la economía, hay que reactivar motores de la economía, como la tecnología, como la agricultura, ampliar la frontera agrícola, como la construcción y como la minería y la extracción de hidrocarburos. Tenemos que recuperar el país. Y tercero, algo que nos va a tocar a todos, es hacer un plan fiscal de austeridad muy fuerte en los primeros 100 días para generar confianza en la economía, en los calificadores de riesgo y reducir el valor y el costo de la deuda que estamos pagando hoy.

Puede que sea muy temprano, pero siempre hay conversaciones sobre las alianzas. ¿Se atrevería a dar nombres de con quienes no y con quienes sí?

No, porque lo que yo busco es unir a los colombianos, entonces yo me aliaría con todos. Eso no significa que yo participaría de todas las consultas, yo no aspiro a participar en una consulta del Pacto Histórico ni en una consulta del Centro Democrático. Sin embargo, como colombiano, y en nuestro movimiento “Colombianismo”, pues lo que estamos intentando es que todos estemos juntos en una misma propuesta política. No descarto a nadie, sin embargo, no participaría de esas dos consultas.

No queda claro si se sometería a una del centro...

Pues es que yo lo que he dicho es que yo quiero unir a los colombianos. Yo estoy concentrado en ganarme el corazón de los colombianos, no estoy haciendo cálculos políticos de dónde se gana, dónde se pierde, con quién me alío. Yo no quiero acuerdos de cúpula, yo me quiero aliar con los colombianos. Entonces hoy por hoy, pues tengo claras mis líneas, si estoy hablando de unidad, pues no puedo ir en los extremos, pero no gasto mi tiempo en pensar en alianzas, gasto mi tiempo en hacer propuestas, en hablar con los colombianos y en estar en la calle con la gente.

Usted hizo parte del gobierno y vemos que ese mismo gobierno está hablando de una constituyente, de la consulta popular. Incluso, al gabinete han llegado personas que hablan de que hay que cerrar el Congreso o que se debe reelegir al presidente. ¿Qué piensa de esa línea que ha venido tomando el Gobierno?

Yo estoy convencido que esa línea que ha tomado el Gobierno es más para tapar los verdaderos problemas que tiene Colombia, que es la seguridad, la salud, el empleo. Todos sabemos que hoy es imposible hacer una constituyente, que no hay tiempo. Todos sabemos que la consulta ya fue hundida dos veces en el Congreso de la República. Todos sabemos que esa es una narrativa oficial, a mi juicio, para distraer los verdaderos problemas de Colombia.

Le puede interesar: “Del gobierno Petro cambiaría la estabilidad del equipo para gobernar”: María José Pizarro

Por supuesto, si me preguntan si estoy de acuerdo con la reelección: no, porque la prohíbe la Constitución. ¿Estoy de acuerdo con la Constituyente? No, porque no hay los tiempos y no hay necesidad. ¿Estoy de acuerdo con una consulta? No, porque además se gasta mucha plata y el Congreso la negó. Mauricio Lizcano siempre estará del lado de las instituciones, del lado de la Constitución, de la ley y las salidas institucionales. Yo participé en un gobierno, pero eso no hace que yo me hipotecara a ese gobierno ni en ideas ni en pensamiento. Yo, más que ser un servidor de Petro, fui un servidor público de todos los colombianos y ahí están los resultados que tuve como ministro de las Tecnologías y la Información.

Usted habla de “problemas reales”, explíquenos a qué se refiere con eso...

El gran problema estructural de todo es la división. Si nosotros tuviéramos un país unido alrededor de unos problemas o de unos valores o principios, podríamos resolver cualquiera de los problemas. Lo que pasa es que, si la mitad dice una cosa y la otra mitad solo se opone porque él lo dice o viceversa, ninguna solución le va a servir al total de los colombianos. Entonces la unidad es el principal propósito.

¿Ve más falencias en el “Gobierno del cambio”?

Lo segundo es pues la seguridad, un gran problema de seguridad, estamos perdiendo zonas como el Catatumbo, el Cauca, Cañón de las Hermosas, el Pacífico y la inseguridad en las ciudades está totalmente disparada. Ese tal vez es el gran problema que sufren los colombianos, extorsión, medio Colombia está extorsionado. El tema de la salud, la gente se enferma y no la atienden. Si la atienden, le dan acetaminofén, no le entregan la medicina que le tienen que entregar.

Tenemos un problema económico que afecta a algunos sectores de la economía que han venido decayendo, tipo construcción, etcétera, y eso pues nos ha venido perdiendo empleo de calidad. Hemos aumentado el empleo, pero en sectores informales, no en sectores formales, entonces la gente no está satisfecha con las condiciones de empleo que tiene hoy. Entonces, yo diría que alrededor de esos tres problemas, y si sumamos la costa, pues los servicios públicos, es que está gravitando Colombia hoy en día.

Lea también: Estos son los mensajes que Petro deja 24 horas antes de comenzar la recta final de su gobierno

¿Y cómo hace para posicionar su candidatura en medio de tanta polarización?

Con trabajo. Yo siempre he creído que la constancia vence lo que la dicha no alcanza: con propuestas, tenemos propuestas muy claras, muy específicas para Colombia y para que la gente conozca verdaderamente quién es Mauricio Lizcano. Mucha gente no me conoce, no sabe que yo soy una persona formada en las mejores universidades del mundo, que tiene experiencia en el gobierno, que tiene buenas propuestas, que es honrado porque he ejecutado billones de pesos sin ningún escándalo.

Hacemos parte de una nueva generación de políticos que quiere un país con ingresos, con tecnología, con educación para la mayor cantidad de los colombianos. Queremos una Colombia diferente a la que nos han vendido y a la que han construido quienes han estado gobernando o los que han tenido el verdadero poder. Yo sí creo que es hora de que una nueva generación de políticos que llegue a las grandes esferas del poder, que es la Presidencia, porque si queremos resultados diferentes pues tenemos que elegir gente diferente. Mi propuesta es escúcheme, conózcame, lea mis propuestas y ahí sí tome la mejor decisión.

¿Le da temor de que llegue alguno de estos extremos al poder?

A mí me da mucho temor, y no me da temor por las personas que puedan llegar, que eso lo decidirá el pueblo colombiano, sino por lo que pueda pasar con Colombia. Si gana la extrema derecha vamos a traer otra vez paros, estallidos, tomas en las calles. Si gana la extrema izquierda, otra vez bloqueo institucional, poca inversión, desconfianza, división. Entonces, el Colombia de los extremos ya lo vivimos, lo vimos cuando Duque gobernó y lo vimos cuando Petro gobernó.

Yo creo que ya es la hora de construir una nueva historia para Colombia y no quedarnos repitiendo las películas que ya nos vimos. Entonces, ¿van a repetir a Duque II o van a repetir a Petro II si eso ya no funcionó? Muchos políticos y partidos nos quieren, obligatoriamente, devolver al pasado, pero el pasado no es la solución, porque estaríamos mejor hoy. Lo que tenemos que construir es el futuro. Mauricio Lizcano rompe las cadenas del pasado y construye un futuro de unidad y de prosperidad para todos los colombianos.

¿Cómo cree que va a ser la segunda vuelta?

Eso lo sabe Dios y el pueblo. Yo no hago augurios. Ojalá, y es a lo que le estoy trabajando, pues en una de esas dos balotas esté Mauricio Lizcano, a eso es a lo que le estoy apuntando.

Esta entrevista hace parte de #PrecandidatosEnBreve, una serie de conversaciones cortas en video con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en 2026. A todos les hacemos las mismas preguntas sobre sus prioridades si llegan al poder y, además, incluimos algunas sobre temas coyunturales para conocer su visión frente a la actualidad del país.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.