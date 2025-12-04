“Siempre he producido resultados y lo hago porque nombro gente excelente”: Enrique Peñalosa

El exalcalde Enrique Peñalosa está en la contienda presidencial. Foto: El Espectador

¿Cuál es su ideología política?

Aquí en Colombia hay unas caricaturas, que el que se parezca más a Petro es de izquierda, el que se parezca más a Uribe es de derecha y yo no estoy en ninguno de los dos. Yo diría que soy centroderecha para tratar de encajarme dentro de alguna caricatura, pero yo he peleado más por la igualdad que la mayoría de los dirigentes políticos de izquierda, pero también soy convencido que la única manera para lograr que los países se desarrollen es con economía de mercado y aprovechando todos los beneficios de la economía de mercado. También soy convencido de que hay que darle la máxima prioridad a la seguridad, al cumplimiento de la ley.

¿Cuál es la principal propuesta que usted le haría a los colombianos?

Yo resumiría mi política de seguridad diciendo que vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la ley, algo que en Colombia les ha parecido a muchos que es ser autoritarito. No, ser estrictos en el cumplimiento de la ley lo que hace es proteger a los más vulnerables. A nadie se le pasa por la mente que hay autoritarismo o falta de democracia en Inglaterra o en Francia por el hecho de que sean estrictos en el cumplimiento de la ley.

¿Cómo lo haría?

Todos pueden proponer lo mismo, pero es que yo sí he demostrado que tengo el carácter y los resultados. Me tomé el Bronx o El Cartucho cuando en 50 años nadie lo había hecho, reduje las tasas de homicidios en Bogotá de 48 a 35 por 100 mil habitantes o de 17 a 13. Vamos a hacer un apoyo total con alianza internacional, a los Estados Unidos vamos a decirle que excelente que le estén dando toda esa prioridad a la guerra contra el narcotráfico, que nos ayuden a fortalecer con toda la tecnología, la inteligencia, las armas, los helicópteros a nuestras fuerzas armadas para reconquistar el país.

Para eso también es necesario hacer algunas obras de infraestructura críticas que le pasen por el ombligo a las zonas tomadas por los grupos armados criminales. También es claro que, si uno mira, Colombia tiene fronteras con varios países y las organizaciones criminales se concentran en la frontera con Venezuela, porque claramente ha habido un apoyo del Gobierno venezolano a los grupos armados ilegales en Colombia.

En el tema urbano hay que darle la máxima prioridad, hay que acabar con la extorsión, la extorsión se ha disparado, están extorsionando a las empresas pequeñas, medianas y grandes, a todos los ciudadanos, vamos a hacer unos cambios de normas para ser mucho más drásticos en la persecución y penalización de la extorsión y además hay que construir cárceles. Yo construí la cárcel distrital, aquí faltan 25 mil cupos y parte de la razón por la que los jueces no condenan a los delincuentes es porque no hay cupos entonces es indispensable que haya sanciones a los criminales, hay que hacer un esfuerzo grande para rehabilitarlos en la medida de lo posible.

¿A qué política que ha hecho el gobierno Petro le daría continuidad?

Hay cosas en las que yo he apoyado a Petro, incluso que son costosas políticamente. Me pareció responsable haber acabado con el subsidio de la gasolina. Me parece muy importante seguir apoyando el tema de darle unos recursos mínimos a los adultos mayores. No sé si finalmente se va a caer o no la reforma pensional, pero de todas maneras, para esto no se necesita reforma ni ley. Hay que asegurar a los adultos mayores pobres que tengan unos recursos y una vejez digna. Si hay cosas buenas, bienvenidas.

Y no solo eso, la inmensa mayoría de los altos funcionarios en el gobierno Petro son los incompetentes, que han sido nombrados por política, no con criterios de los que se llamaban antes tecnocráticos. Los recursos del Estado se despilfarran por ineficiencia y por corrupción, pero si hay funcionarios buenos, a mí no me importa que sean de izquierda o derecha, esos también van a estar en mi gobierno. Gente de todas las regiones y gente capaz, honesta, bienvenida.

¿A qué política no le daría continuidad?

Hay dos grandes temas en donde hay una diferencia inmensa. Petro, con su paz total y su debilidad frente a los grupos armados criminales, y peor, parecería a veces que hasta cierta complicidad por lo que se ha venido divulgando. A los grupos armados criminales ha ido muy bien el gobierno Petro, eso es clarísimo, han conquistado más y más territorios. Yo no entro a decir qué tipo de complicidades haya habido, pero lo cierto es que eso hay que reversarlo. Lo grave es que, dentro del contexto de la paz total, han venido hablando de algo que es absolutamente impensable y es que haya una paz manteniendo las armas y el control territorial.

El otro tema de fondo es que Petro es totalmente anti empresa privada, a él le enferma. Yo soy un “petrólogo”, he estudiado mucho lo que Petro ha dicho y de hecho he leído su libro y lo he subrayado por todos lados. Por esa obsesión es que ha destrozado la salud, el desastre con las basuras en Bogotá, por esas obsesiones que acabó con el Icetex, lo desbarató por completo, porque le molesta que financien a los jóvenes que estudian en universidades privadas. Aquí, al revés, hay que aprovechar al máximo. Sobre este tema, creo que esta ideología gastada, comunistoide, pasada de moda, estatizante, hay que cambiarla.

Lo único que hace que las sociedades se vuelvan más ricas es que haya más inversión. Entonces, si hay más inversión en máquinas, la sociedad produce más y se vuelve más rica. La única manera de lograr que Colombia sea un país rico, donde la gente gane más y donde los jóvenes no quieran irse, es que haya más inversión.

En caso de que usted llegue a la Casa de Nariño, ¿cuál sería su apuesta durante los primeros 100 días de Gobierno?

Yo siempre he producido resultados y lo hago porque nombro gente excelente y logro que trabajen en equipo. Aquí vamos primero a mejorar radicalmente el tema de la seguridad, cómo logramos hacer una reducción en el gasto público innecesario. A cada ministro, a cada director de entidad, le vamos a exigir que haga unos recortes muy importantes.

Vamos a impulsar proyectos prioritarios en infraestructura, que tengamos los diseños que se necesitan para hacer todas las obras, que haya gerentes. Aquí tenemos que lograr que la democracia colombiana sea una democracia verdad, que funcione para las mayorías, no puede ser que las minorías, que haya unas minorías que están bloqueando el progreso de las mayorías, con temas como las famosas consultas previas. Hay que lograr que a los ciudadanos se les pueda financiar a los que viven en alquiler la vivienda donde viven. Adicionalmente, apoyo a los microempresarios con programas de crédito, tenemos que acabar con el cuento de la tasa de usura.

Pensando un poquito en el panorama político actual, ¿se estaría dispuesto a participar actores de centro-derecha, como se califica ¿Antes de ir a la primera vuelta?

Claro, por supuesto que estamos trabajando para que vayamos a una consulta. Lo que es claro es que lo que mostró la encuesta reciente es que Abelardo de la Espriella no gana en segunda vuelta y, más allá del pánico de algunos de la falta de unión de los que ya no queremos la continuidad de Petro, que aquí hay una doble vuelta.

A la segunda vuelta pasa Cepeda, ahora lo que falta es escoger quién pasa del otro lado, cualquiera que pase del otro lado va a representar un cambio, ese cambio que queremos. Hay que presentar una opción que realmente esté representada por personas que tengan una hoja de vida de servicio a Colombia, a los colombianos, y que den garantías de que puedan además ganar en esa segunda vuelta.

Usted menciona Abelardo, ¿participaría en una encuesta o en una consulta?

No, yo creo que ahora hay que crear otra opción distinta. Por un lado porque se necesita alguien con una hoja de vida que demuestre una vida de servicio al país y no simplemente de enriquecimiento trabajando para algunos de los peores delincuentes que ha habido en Colombia. Así sea legal ese trabajo, no es la mejor hoja de vida para un presidente. Yo creo que es necesario tener otra opción y una opción además más institucional, más democrática, más constructora de civilización.

Uno de los grandes problemas de este gobierno han sido esos choques con el Congreso, algunas de sus reformas se han quedado a medio camino...

Es que el hecho de que al presidente no se le apruebe todo lo que lleva al Congreso no significa que haya un problema, el Congreso es tan legítimo como el Ejecutivo. Tristemente, ese proceso se ha degenerado en Colombia. Hay una corrupción monumental y eso hay que cambiarlo, no hay andar repartiendo plata de una manera u otra para que se aprueben las leyes. Yo ya he manejado eso, yo ya he manejado el Concejo de Bogotá, que no es ninguna pera en dulce: se maneja con respeto, se maneja dándole el crédito además a los congresistas por diferentes proyectos, haciéndolos más partícipes de lo que se tiene que hacer, pero además con una participación también muy amplia de los ciudadanos.

Yo creo que tiene que haber un proyecto claro de sociedad y que tengan claro los ciudadanos: por qué se están aprobando, por qué se están presentando las diferentes leyes. Hay que tener esa capacidad de persuasión para sacar proyectos adelante que, además es que en el mundo entero ya se tiene claro cómo es que los países se desarrollan.

La reforma a la salud, por ejemplo es uno de esos proyectos. Y en este punto hay una crisis muy marcada en el sector, ¿qué propondría usted para mejorar esa situación?

Hay un déficit de COP 32 billones en la salud. Yo ya recibí un sistema de salud desbaratado de Petro en la Alcaldía, la gente tenía que hacer fila desde la una a dos de la mañana en los hospitales, no para que los atendieran, sino para pedir que les dieran cita y ni siquiera se la daban a veces. Eso lo arreglamos y construimos hospitales y demás, entonces el tema de la salud como tantos otros del gobierno son temas de gerencia. Y yo sí creo que es indispensable una participación privada. ¿Por qué? Cuando alguien va a que lo atiendan, tiene que ser alguien que no solamente garantice que lo atiendan bien, sino que se controlen los costos.

Entonces, se necesitan más recursos y más gerencia. Lo cierto es que se ha deteriorado la salud terriblemente y que una salud totalmente estatizada, especialmente en un contexto como el de Colombia, donde sabemos cómo es que todo lo que esté totalmente estatizado está sujeto a la politiquería y a las presiones de la corrupción, que es claro que necesitamos dar una participación a lo privado para garantizar una mayor eficiencia.

