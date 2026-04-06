¿En qué van los casos en la Comisión de Acusaciones del Congreso contra el presidente Petro?

Comisión de acusaciones Foto: Collage: Paula Sánchez

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En la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República se encuentran una docena de investigaciones en contra del presidente Gustavo Petro. La última en llegar a este lugar fue la presentada por Germán Calderón España, abogado del candidato presidencial.

Se sabe que este caso lo tomará la representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta. Se espera que el Congreso reanude actividades el 7 de abril; se sometería el caso a reparto.

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Tras la afirmación del presidente Gustavo Petro de tener información de inteligencia sobre Abelardo De La Espriella, el equipo jurídico del candidato pidió a la Comisión de Acusaciones investigar al jefe de Estado.

En el oficio presentado ante la Comisión de Acusaciones, Calderón presentó una petición por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones. Además, comentó que “en caso de encontrarse otros responsables sin fuero, se compulsen copias a la Fiscalía”.

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Como asesor jurídico de Defensores de la Patria interpuse solicitud de investigación contra el presidente @petrogustavo por presunto delito de VIOLACIÓN ILÍCITA DE COMUNICACIONES ante la Comisión… pic.twitter.com/0sCEclNo49 — GermanCalderonE (@GermanCalderonE) April 5, 2026

Sin embargo, este último caso se suma a las más de 200 acusaciones en contra del jefe de Estado, entre las que está el caso Pasaportes por Thomas Greg and Sons; la financiación irregular; presuntos aportes de Daily COP a su campaña, entre otros.

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El proceso más avanzado es el de financiación irregular de campaña 2022 por violación de topes electores, en el cual la Comisión decidió levantar la suspensión que se pesaba sobre el proceso tras resolver recusaciones que habían paralizado el expediente durante los últimos cinco meses, reactivando la recopilación de pruebas y testimonios. El proceso acumuló 18 meses de suspensión.

El 27 de noviembre de 2025, el CNE impuso una sanción a la campaña tras determinar que se superaron los límites legales de gasto en primera y segunda vuelta. Los magistrados investigadores demostraron un exceso de $5.300 millones. Los representantes Arizabaleta y Uribe tienen esta investigación en manos y, antes de culminar su periodo, se espera que la resuelvan.

Otro expediente en salir de la Comisión de Acusaciones con el nombre del presidente Petro como acusado es por el “tarimazo” en Medellín, donde participaron cabecillas de organizaciones criminales. La Comisión de Acusación abrió investigación previa contra el jefe de Estado.

En ese caso, los representantes investigadores son Cuenca, Carrillo y Manzur, y se produjo un auto de trámite con el que el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República y el CNE quedaron conectados a la investigación para entregar pruebas. La comisión también indagará sobre la posible participación en política del mandatario al invitar a la tarima al exprecandidato presidencial Daniel Quintero.

Petro es investigado también por injuria y calumnia en dos casos: uno denunciado por Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, y otro por Keralty, líder del sector salud, a quienes el presidente acusó públicamente de graves conductas.

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Otro dato clave es que el representante y electo senador Wadith Manzur —avalado por el Partido Conservador y detenido por el escándalo del saqueo a la UNGRD— tenía a su cargo varios expedientes relacionados con el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara; y aunque ninguno es de fondo, hay acervo probatorio que queda en el aire.

Uno es por los señalamientos del excanciller Álvaro Leyva por los supuestos movimientos irregulares del mandatario en varios frentes, y otro más es derivado de la violación de topes electorales de la campaña de 2022. La duda plantea quién asumirá esos procesos antes de que termine la legislatura.

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