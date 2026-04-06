Presidenciables se refieren a reunión del exdirector de la DNI con abogado de “Papá Pitufo”

Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, candidatos y candidatas a la presidencia. Foto: Eder Rodríguez

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En diferentes orillas políticas se han referido al último escándalo del Gobierno sobre una serie de audios entre Jorge Alberto Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín, llamado “Zar del contrabando” o “Papá Pitufo”. En las reuniones que reveló Noticias Caracol se habló de supuestos beneficios judiciales para que él se entregara a las autoridades colombianas. Según el abogado, lo que sabe “Papá Pitufo” sacudiría al gobierno de Gustavo Petro.

La aspirante por el Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo un llamado a la Fiscalía para que se inicien investigaciones a partir de estas revelaciones a través de un fiscal ad hoc que asegure imparcialidad en el proceso. También elevó la solicitud a la Comisión de Acusaciones del Congreso, que se encarga de investigar asuntos del presidente.

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Valencia le exigió al Gobierno la publicación completa de los registros, videos y conversaciones relacionados con estos hechos y el pronunciamiento del presidente de la República frente a estos señalamientos.

“Es gravísimo: mientras el país preguntaba por los $500 millones de ‘Papá Pitufo’, desde la DNI se reunían con él para ofrecerle beneficios. Presidente Petro, el país exige respuestas: ¿dónde están los videos y la verdad?“, señaló la senadora.

Es gravísimo: mientras el país preguntaba por los $500 millones de ‘Papá Pitufo’, desde la DNI se reunían con él para ofrecerle beneficios. Presidente Petro, el país exige respuestas: ¿dónde están los videos y la verdad? pic.twitter.com/kZIQccdjZa — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 6, 2026

La aspirante por firmas, Sondra Macollins se unió al llamado de Valencia de solicitar la “publicación completa, sin ediciones, de todos los audios y pruebas” al Estado, así como pedir investigaciones al Congreso y a la Fiscalía.

“Que Gustavo Petro responda con hechos y no atacando a los medios. Colombia no puede aceptar que el poder termine salpicado por redes de contrabando”, señaló Macollins.

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En el centro, la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López calificó como “un abuso de poder” los contactos secretos entre la DNI, emisarios del Gobierno Petro y el abogado de ‘Papá Pitufo’.

“Usar un cargo de público de inteligencia para hacer conversaciones de impunidad hacia un delincuente que está en persecución de la fiscalía es un abuso de poder del ejecutivo. La inteligencia está para perseguir y llevar ante la justicia a los delincuentes, no para ofrecerles gabelas”, aseguró López.

También señaló que, por diversas investigaciones, se conoce que alias “Papá Pitufo” aparentemente habría aportado dineros a la campaña del presidente Petro. “Estamos en la misma que hemos visto con el proceso 8000, con la parapolítica, de que delincuentes financian campañas y los presidentes en ejercicio les devuelven el favor con encubrimiento e impunidad”, agregó.

Sergio Fajardo también se refirió al hecho. En medio de una rueda de prensa que convocó para anunciar la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos como su eje central de campaña, señaló su postura frente a estos hechos.

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“Papá Pitufo, ahí están las grabaciones, lo que han dicho, la forma en que han querido negociar. Llegaron al poder apoyados en mundos criminales. La corrupción es el cáncer detrás de todos estos valientes que gritan, insultan y hacen trampa”, señaló el candidato de Dignidad y Compromiso.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, ni el presidente Gustavo Petro ni el candidato de su partido, Iván Cepeda, se han pronunciado sobre estos hechos. El silencio de ambos no es solo en este escándalo; ninguno se ha referido a las presuntas interceptaciones a las comunicaciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella por parte de sectores de inteligencia del Gobierno.

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