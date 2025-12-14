Centro Democrático alista anuncio sobre su candidata presidencial: así está el panorama

Entre las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín se definirá la candidata del Centro Democrático. Foto: El Espectador

Una decisión clave se dará a conocer este lunes desde el Capitolio con miras a las elecciones de 2026. El Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe alista el anuncio sobre la candidata seleccionada para representar a su partido en los comicios.

Este domingo, en medio de un encuentro de la militancia de la colectividad de oposición, el director Gabriel Vallejo dio a conocer que cerca de las 5:00 p. m. de este lunes estarán reunidos con las tres precandidatas para dar la noticia. La decisión se tomará después de unas encuestas que se aplicaron para escoger entre las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

“Mañana, ustedes las precandidatas le anunciarán al partido quién es la candidata del Centro Democrático. Haremos todo el esfuerzo para impulsar esa candidatura y le diremos al país que, con esa candidata como líder, estaremos buscando una gran unidad para que este país pueda frenar este impulso neocomunista”, aseguró Uribe desde Medellín.

El anuncio llega en una fecha clave. Aunque inicialmente se esperaba que cualquiera de las candidatas que no fueran seleccionadas volvieran a repetir un puesto en las listas del Senado, se decidió internamente que ambas entrarían a apoyar la campaña de la ganadora. La fecha límite para cambiar las listas al Congreso es este mismo lunes, pero al menos del lado del Centro Democrático, se quedarán tal y como fueron inscritas.

¿Qué sigue para la campaña? El expresidente ha sido claro que como partido buscan la unidad. Eso significó, en su momento, una plena convicción en la necesidad de una consulta el 8 de marzo para elegir un candidato único entre sectores afines para que fueran juntos a la primera vuelta. Sin embargo, esa idea comenzó a cambiar.

El lema inicial de “desde Abelardo [de la Espriella] hasta [Sergio] Fajardo” fue tocado por la negativa de ambos precandidatos —el primero por firmas y el segundo por Dignidad & Compromiso— a participar en un mecanismo similar. El abogado ha dicho que se iría a primera vuelta haciendo caso al respaldo ciudadano que recibió para avalar su candidatura, mientras que el exgobernador de Antioquia ha señalado que la consulta solo beneficiaría a los extremos, mientras el centro queda en segundo plano.

Tanto De la Espriella como Fajardo han planteado la posibilidad de hacer una encuesta para medirse entre candidatos y hacer de ese el mecanismo de selección. La idea ya tuvo un guiño de Uribe, pero todavía no hay nada claro en esa vía. Si bien ha habido diálogos fluidos con el abogado, ese no ha sido el caso con el exgobernador, con quien el expresidente se reunión una vez a principios de este año.

