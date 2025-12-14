Registrador responde al Gobierno por solicitud sobre elecciones de 2026: “Me anima”

El registrador Hernán Penagos viajó a Bucaramanga este domingo para las elecciones atípicas de Bucaramanga. Foto: Registraduría

En un año marcado por las elecciones atípicas, el registrador Hernán Penagos viajó a Bucaramanga para los últimos comicios de este tipo en 2025. Desde allá, se refirió a los procesos que está desarrollando la organización electoral de cara a 2026 y respondió a una solicitud que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre los llamados a urnas del próximo año.

En concreto, habló sobre el llamado que hizo el mandatario, a través de su cuenta de X, a la Unión Europea para conformar “la más grande comisión electoral para visitar Colombia, con mandato para auditar los softwares electorales”. En otra publicación, el jefe de Estado aseguró que, presuntamente, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos buscaría “entrar en las elecciones”.

Aunque ha sido un tema constante en las últimas semanas, con respuestas de lado y lado, el registrador volvió a hablar al respecto y aseguró que desde el año pasado han venido “trabajando con las diferentes organizaciones que hacen observación electoral en Colombia”. Entre ellas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, que hizo veeduría al proceso electoral en Venezuela que resultó en la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

“Hace cerca de tres semanas anunciamos que la Unión Europea decidió designar una amplia veeduría internacional en Colombia. Estamos trabajando de manera articulada con ellos, hace un par de semanas nos reunimos con el cuerpo diplomático y obviamente con el embajador de la Unión Europea para ir poniendo a punto esa observación internacional, que la recibimos con mucho gusto”, agregó el registrador.

Y agregó: “Me anima mucho que comulguemos con el Gobierno en el ánimo de que haya una observación internacional fuerte y robusta. Me anima mucho que todas las diferentes entidades del Estado también le soliciten a esos órganos que acompañen el proceso electoral”.

Sumado a eso, informó que serán más de 130 personas de la UE las que acompañarán el proceso electoral en todas las regiones del país. Y fue claro en que la Registraduría está abierta al apoyo de todos los órganos.

