Estos son los 159 congresistas que buscan su reelección (análisis)

Congreso de la República. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A cuatro días de las elecciones legislativas, donde se definirá el nuevo Congreso, las fuerzas políticas de todas las orillas saben que en juego están 284 puestos a ocupar en el Capitolio: son 517 listas inscritas (26 al Senado y 491 a la Cámara) y 3.081 candidatos los que entran en la disputa.

Congreso Visible y la Universidad de los Andes hacen un análisis sobre cuáles son aquellos congresistas que buscan ser elegidos nuevamente para el periodo 2026-2030.

Cambio Radical

De 163 candidatos presentados por el partido Cambio Radical a las elecciones de este año, 15 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 9 % de los integrantes de la lista. En Cámara y Senado Cambio Radical se lanzará con lista abierta.

Didier Lobo Chinchilla: senador.

Carlos Mario Farelo: senador.

José Luis Pérez Oyuela: senador.

Carlos Fernando Motoa: senador.

Adriana Carolina Arbeláez: representante a la Cámara por Bogotá.

Gersel Luis Pérez: representante a la Cámara por Atlántico.

Lina María Garrido: representante a la Cámara por Arauca.

Néstor Leonardo Rico: representante a la Cámara por Cundinamarca.

Julio César Adriana Quintero: representante a la Cámara por Huila.

John Edgar Pérez Rojas: representante de la Cámara por Quindío

Jorge Méndez Hernández: representante a la Cámara por San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Hernando González: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

Mauricio Parodi Díaz: representante a la Cámara por Antioquia

Carlos Alberto Cuenca: representante a la Cámara por Guainía.

Óscar Rodrigo Campos: representante a la Cámara por Cauca.

Partido de la U

De 206 candidatos presentados por el partido de la u a las elecciones de este año, 18 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 8 % de los integrantes de la lista. Este año, los candidatos del partido hacen parte de una lista abierta.

Juan Carlos Garcés: senador.

John Moisés Besaile: senador.

Norma Hurtado: senadora.

Julio Alberto Elías: senador.

José David Name: senador.

Alfredo Rafael Deluque: senador.

José Alfredo Gnecco: senador.

Antonio José Correa: senador.

Juan Felipe Lemos: senador.

Julio Elías Chagüi: senador.

Víctor Manuel Salcedo: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

Ana Paola García: representante a la Cámara por Córdoba.

Teresa de Jesús Enríquez: representante a la Cámara por Nariño.

Camilo Esteban Ávila: representante a la Cámara por Vaupés.

Hernando guía Ponce: representante a la Cámara por Magdalena.

Milene Jarava Díaz: representante a la Cámara por Sucre.

Wilmer Ramiro Carrillo: representante a la Cámara por el Norte de Santander.

Astrid Sánchez Montes: representante de la Cámara por Chocó.

Partido Liberal

De 259 candidatos presentados por el Partido Liberal a las elecciones de este año, 28 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 10 % de los integrantes de la lista. Este año el partido liberal presentará una lista abierta.

Estos son algunos de los nombres:

Laura Esther Fortich: senadora.

Juan Diego Echevarría: senador.

Alejandro Alberto Vega: senador.

Jaime Enrique Durán: senador.

Lidio Arturo García: senador.

Fabio Raúl amén: senador.

Luis Carlos Ochoa: representante a la Cámara por Antioquia.

Héctor David Chaparro: representante a la Cámara por Boyacá.

María Eugenia Lopera: representante de la Cámara por Antioquia.

Juan Carlos Losada: representante a la Cámara por Bogotá.

Diego Patiño Amariles: representante a la Cámara por Risaralda.

Comunes

De 103 candidatos presentados por el partido Comunes a las elecciones de este año, 8 son congresistas. Es decir, alrededor del 7 % de los integrantes de la lista. Este año los candidatos del partido hacen parte de una coalición con lista cerrada.

Omar de Jesús Restrepo: senador.

Sandra Ramírez Lobo: senadora.

Julián Gallo Cubillos: senador.

Pedro Baracutao García: representante a la Cámara por Antioquia.

Luis Alberto Albán: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

Carlos Carreño: representante a la Cámara por Bogotá.

Jairo Reynaldo Cala: representante a la Cámara por Santander.

Germán José Gómez: representante de la Cámara por el Atlántico.

Centro Democrático

De 229 candidatos presentados por el partido centro democrático de las elecciones de este año, 20 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 8 % de los integrantes de la lista. Este año, el centro democrático presentará una lista cerrada.

Estos son algunos de los nombres:

Esteban Quintero Cardona: senador.

Enrique Cabrales: senador.

Josué Alirio Barrera: senador.

José Vicente Carreño: senador.

Honorio Miguel Henríquez: senador.

Andrés Felipe Guerra: senador.

Edward Alexis Triana: representante a la Cámara por Boyacá.

Juan Fernando Espinal: representante de la Cámara por Antioquia.

Hernán Darío Cadavid: representante a la Cámara por Antioquia.

José Jaime Uzcátegui Pastrana: representante a la Cámara por Bogotá.

Partido Conservador

De 226 candidatos presentados por el partido conservador a las elecciones de este año, 26 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 11 % de los integrantes de la lista. Este año el partido conservador se lanzará con una lista abierta.

Estos son algunos de los nombres:

Nadia Blel: senadora.

Miguel Ángel Barreto: senador.

Nicolás Echeverry: representante de la Cámara por Antioquia.

Juan Carlos García: senador.

Diela Liliana Benavides: senadora.

Germán Alcides blanco: senador.

Soledad Tamayo: senadora.

Nicolás Antonio Barguil: representante de la Cámara por Córdoba.

Luis Miguel López: representante a la Cámara por Antioquia. Daniel Restrepo Carmona representante de la Cámara por Antioquia.

Wadith Alberto Manzur: representante de la Cámara por Córdoba.

Armando Antonio Zabaraín: representante de la Cámara por Atlántico.

Ciro Antonio Rodríguez: representante a la Cámara por el norte de Santander.

Alianza Verde

De 180 candidatos presentados por el partido Alianza Verde a las elecciones de este año, 17 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 9 % de los integrantes de la lista. Este año, los integrantes del partido hacen parte de una lista abierta.

Estos son algunos de los nombres:

Ariel Fernando Ávila: senador.

Jonathan Ferney Pulido: senador.

Inti Asprilla: senador.

Angélica Lozano: senadora.

Santiago Osorio Marín: representante a la Cámara por caldas.

Duvalier Sánchez: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

Cristian Danilo Avendaño: representante a la Cámara por Santander.

Catherine Juvinao: representante a la Cámara por Bogotá.

Katherine Miranda: representante a la Cámara por Bogotá.

Olga Lucía Velázquez: representante a la Cámara por Cundinamarca.

MIRA

De 76 candidatos presentados por el partido mira a las elecciones de este año, cuatro son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 5 % de los integrantes de la lista. Este año, los integrantes del mira harán parte de una lista abierta.

Ana Paola Agudelo: senadora.

Carlos Eduardo Guevara: senador.

Manuel Antonio Virgüez: senador.

Irma Luz Herrera: representante a la Cámara por Bogotá.

Vea aquí otros congresistas:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.