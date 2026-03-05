Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Estos son los 159 congresistas que buscan su reelección (análisis)

Congreso Visible y la Universidad de los Andes le cuentan cuáles son aquellos senadores y representantes que buscan nuevamente una curul en el Congreso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Congreso Visible - Universidad de los Andes
05 de marzo de 2026 - 02:35 a. m.
Congreso de la República.
Congreso de la República.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A cuatro días de las elecciones legislativas, donde se definirá el nuevo Congreso, las fuerzas políticas de todas las orillas saben que en juego están 284 puestos a ocupar en el Capitolio: son 517 listas inscritas (26 al Senado y 491 a la Cámara) y 3.081 candidatos los que entran en la disputa.

Congreso Visible y la Universidad de los Andes hacen un análisis sobre cuáles son aquellos congresistas que buscan ser elegidos nuevamente para el periodo 2026-2030.

Vínculos relacionados

Pacto Histórico se sacudió con decisión del CNE y entró en fase de “vigilancia electoral”
Habrá presidencia colegiada tras fusión de Colombia Humana en el Pacto: senadora Flórez
Autoridades alertan por casos de violencia electoral a cuatro días de las urnas

Cambio Radical

De 163 candidatos presentados por el partido Cambio Radical a las elecciones de este año, 15 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 9 % de los integrantes de la lista. En Cámara y Senado Cambio Radical se lanzará con lista abierta.

  • Didier Lobo Chinchilla: senador.
  • Carlos Mario Farelo: senador.
  • José Luis Pérez Oyuela: senador.
  • Carlos Fernando Motoa: senador.
  • Adriana Carolina Arbeláez: representante a la Cámara por Bogotá.
  • Gersel Luis Pérez: representante a la Cámara por Atlántico.
  • Lina María Garrido: representante a la Cámara por Arauca.
  • Néstor Leonardo Rico: representante a la Cámara por Cundinamarca.
  • Julio César Adriana Quintero: representante a la Cámara por Huila.
  • John Edgar Pérez Rojas: representante de la Cámara por Quindío
  • Jorge Méndez Hernández: representante a la Cámara por San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
  • Hernando González: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
  • Mauricio Parodi Díaz: representante a la Cámara por Antioquia
  • Carlos Alberto Cuenca: representante a la Cámara por Guainía.
  • Óscar Rodrigo Campos: representante a la Cámara por Cauca.

Partido de la U

De 206 candidatos presentados por el partido de la u a las elecciones de este año, 18 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 8 % de los integrantes de la lista. Este año, los candidatos del partido hacen parte de una lista abierta.

  • Juan Carlos Garcés: senador.
  • John Moisés Besaile: senador.
  • Norma Hurtado: senadora.
  • Julio Alberto Elías: senador.
  • José David Name: senador.
  • Alfredo Rafael Deluque: senador.
  • José Alfredo Gnecco: senador.
  • Antonio José Correa: senador.
  • Juan Felipe Lemos: senador.
  • Julio Elías Chagüi: senador.
  • Víctor Manuel Salcedo: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
  • Ana Paola García: representante a la Cámara por Córdoba.
  • Teresa de Jesús Enríquez: representante a la Cámara por Nariño.
  • Camilo Esteban Ávila: representante a la Cámara por Vaupés.
  • Hernando guía Ponce: representante a la Cámara por Magdalena.
  • Milene Jarava Díaz: representante a la Cámara por Sucre.
  • Wilmer Ramiro Carrillo: representante a la Cámara por el Norte de Santander.
  • Astrid Sánchez Montes: representante de la Cámara por Chocó.

Partido Liberal

De 259 candidatos presentados por el Partido Liberal a las elecciones de este año, 28 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 10 % de los integrantes de la lista. Este año el partido liberal presentará una lista abierta.

Estos son algunos de los nombres:

  • Laura Esther Fortich: senadora.
  • Juan Diego Echevarría: senador.
  • Alejandro Alberto Vega: senador.
  • Jaime Enrique Durán: senador.
  • Lidio Arturo García: senador.
  • Fabio Raúl amén: senador.
  • Luis Carlos Ochoa: representante a la Cámara por Antioquia.
  • Héctor David Chaparro: representante a la Cámara por Boyacá.
  • María Eugenia Lopera: representante de la Cámara por Antioquia.
  • Juan Carlos Losada: representante a la Cámara por Bogotá.
  • Diego Patiño Amariles: representante a la Cámara por Risaralda.

Comunes

De 103 candidatos presentados por el partido Comunes a las elecciones de este año, 8 son congresistas. Es decir, alrededor del 7 % de los integrantes de la lista. Este año los candidatos del partido hacen parte de una coalición con lista cerrada.

  • Omar de Jesús Restrepo: senador.
  • Sandra Ramírez Lobo: senadora.
  • Julián Gallo Cubillos: senador.
  • Pedro Baracutao García: representante a la Cámara por Antioquia.
  • Luis Alberto Albán: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
  • Carlos Carreño: representante a la Cámara por Bogotá.
  • Jairo Reynaldo Cala: representante a la Cámara por Santander.
  • Germán José Gómez: representante de la Cámara por el Atlántico.

Centro Democrático

De 229 candidatos presentados por el partido centro democrático de las elecciones de este año, 20 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 8 % de los integrantes de la lista. Este año, el centro democrático presentará una lista cerrada.

Estos son algunos de los nombres:

  • Esteban Quintero Cardona: senador.
  • Enrique Cabrales: senador.
  • Josué Alirio Barrera: senador.
  • José Vicente Carreño: senador.
  • Honorio Miguel Henríquez: senador.
  • Andrés Felipe Guerra: senador.
  • Edward Alexis Triana: representante a la Cámara por Boyacá.
  • Juan Fernando Espinal: representante de la Cámara por Antioquia.
  • Hernán Darío Cadavid: representante a la Cámara por Antioquia.
  • José Jaime Uzcátegui Pastrana: representante a la Cámara por Bogotá.

Partido Conservador

De 226 candidatos presentados por el partido conservador a las elecciones de este año, 26 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 11 % de los integrantes de la lista. Este año el partido conservador se lanzará con una lista abierta.

Estos son algunos de los nombres:

  • Nadia Blel: senadora.
  • Miguel Ángel Barreto: senador.
  • Nicolás Echeverry: representante de la Cámara por Antioquia.
  • Juan Carlos García: senador.
  • Diela Liliana Benavides: senadora.
  • Germán Alcides blanco: senador.
  • Soledad Tamayo: senadora.
  • Nicolás Antonio Barguil: representante de la Cámara por Córdoba.
  • Luis Miguel López: representante a la Cámara por Antioquia. Daniel Restrepo Carmona representante de la Cámara por Antioquia.
  • Wadith Alberto Manzur: representante de la Cámara por Córdoba.
  • Armando Antonio Zabaraín: representante de la Cámara por Atlántico.
  • Ciro Antonio Rodríguez: representante a la Cámara por el norte de Santander.

Alianza Verde

De 180 candidatos presentados por el partido Alianza Verde a las elecciones de este año, 17 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 9 % de los integrantes de la lista. Este año, los integrantes del partido hacen parte de una lista abierta.

Estos son algunos de los nombres:

  • Ariel Fernando Ávila: senador.
  • Jonathan Ferney Pulido: senador.
  • Inti Asprilla: senador.
  • Angélica Lozano: senadora.
  • Santiago Osorio Marín: representante a la Cámara por caldas.
  • Duvalier Sánchez: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
  • Cristian Danilo Avendaño: representante a la Cámara por Santander.
  • Catherine Juvinao: representante a la Cámara por Bogotá.
  • Katherine Miranda: representante a la Cámara por Bogotá.
  • Olga Lucía Velázquez: representante a la Cámara por Cundinamarca.

MIRA

De 76 candidatos presentados por el partido mira a las elecciones de este año, cuatro son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 5 % de los integrantes de la lista. Este año, los integrantes del mira harán parte de una lista abierta.

  • Ana Paola Agudelo: senadora.
  • Carlos Eduardo Guevara: senador.
  • Manuel Antonio Virgüez: senador.
  • Irma Luz Herrera: representante a la Cámara por Bogotá.

Vea aquí otros congresistas:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Congreso Visible - Universidad de los Andes

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.