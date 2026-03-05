Estos son los 159 congresistas que buscan su reelección (análisis)

Escucha este artículo
A cuatro días de las elecciones legislativas, donde se definirá el nuevo Congreso, las fuerzas políticas de todas las orillas saben que en juego están 284 puestos a ocupar en el Capitolio: son 517 listas inscritas (26 al Senado y 491 a la Cámara) y 3.081 candidatos los que entran en la disputa.
Congreso Visible y la Universidad de los Andes hacen un análisis sobre cuáles son aquellos congresistas que buscan ser elegidos nuevamente para el periodo 2026-2030.
Cambio Radical
De 163 candidatos presentados por el partido Cambio Radical a las elecciones de este año, 15 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 9 % de los integrantes de la lista. En Cámara y Senado Cambio Radical se lanzará con lista abierta.
- Didier Lobo Chinchilla: senador.
- Carlos Mario Farelo: senador.
- José Luis Pérez Oyuela: senador.
- Carlos Fernando Motoa: senador.
- Adriana Carolina Arbeláez: representante a la Cámara por Bogotá.
- Gersel Luis Pérez: representante a la Cámara por Atlántico.
- Lina María Garrido: representante a la Cámara por Arauca.
- Néstor Leonardo Rico: representante a la Cámara por Cundinamarca.
- Julio César Adriana Quintero: representante a la Cámara por Huila.
- John Edgar Pérez Rojas: representante de la Cámara por Quindío
- Jorge Méndez Hernández: representante a la Cámara por San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Hernando González: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
- Mauricio Parodi Díaz: representante a la Cámara por Antioquia
- Carlos Alberto Cuenca: representante a la Cámara por Guainía.
- Óscar Rodrigo Campos: representante a la Cámara por Cauca.
Partido de la U
De 206 candidatos presentados por el partido de la u a las elecciones de este año, 18 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 8 % de los integrantes de la lista. Este año, los candidatos del partido hacen parte de una lista abierta.
- Juan Carlos Garcés: senador.
- John Moisés Besaile: senador.
- Norma Hurtado: senadora.
- Julio Alberto Elías: senador.
- José David Name: senador.
- Alfredo Rafael Deluque: senador.
- José Alfredo Gnecco: senador.
- Antonio José Correa: senador.
- Juan Felipe Lemos: senador.
- Julio Elías Chagüi: senador.
- Víctor Manuel Salcedo: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
- Ana Paola García: representante a la Cámara por Córdoba.
- Teresa de Jesús Enríquez: representante a la Cámara por Nariño.
- Camilo Esteban Ávila: representante a la Cámara por Vaupés.
- Hernando guía Ponce: representante a la Cámara por Magdalena.
- Milene Jarava Díaz: representante a la Cámara por Sucre.
- Wilmer Ramiro Carrillo: representante a la Cámara por el Norte de Santander.
- Astrid Sánchez Montes: representante de la Cámara por Chocó.
Partido Liberal
De 259 candidatos presentados por el Partido Liberal a las elecciones de este año, 28 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 10 % de los integrantes de la lista. Este año el partido liberal presentará una lista abierta.
Estos son algunos de los nombres:
- Laura Esther Fortich: senadora.
- Juan Diego Echevarría: senador.
- Alejandro Alberto Vega: senador.
- Jaime Enrique Durán: senador.
- Lidio Arturo García: senador.
- Fabio Raúl amén: senador.
- Luis Carlos Ochoa: representante a la Cámara por Antioquia.
- Héctor David Chaparro: representante a la Cámara por Boyacá.
- María Eugenia Lopera: representante de la Cámara por Antioquia.
- Juan Carlos Losada: representante a la Cámara por Bogotá.
- Diego Patiño Amariles: representante a la Cámara por Risaralda.
Comunes
De 103 candidatos presentados por el partido Comunes a las elecciones de este año, 8 son congresistas. Es decir, alrededor del 7 % de los integrantes de la lista. Este año los candidatos del partido hacen parte de una coalición con lista cerrada.
- Omar de Jesús Restrepo: senador.
- Sandra Ramírez Lobo: senadora.
- Julián Gallo Cubillos: senador.
- Pedro Baracutao García: representante a la Cámara por Antioquia.
- Luis Alberto Albán: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
- Carlos Carreño: representante a la Cámara por Bogotá.
- Jairo Reynaldo Cala: representante a la Cámara por Santander.
- Germán José Gómez: representante de la Cámara por el Atlántico.
Centro Democrático
De 229 candidatos presentados por el partido centro democrático de las elecciones de este año, 20 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 8 % de los integrantes de la lista. Este año, el centro democrático presentará una lista cerrada.
Estos son algunos de los nombres:
- Esteban Quintero Cardona: senador.
- Enrique Cabrales: senador.
- Josué Alirio Barrera: senador.
- José Vicente Carreño: senador.
- Honorio Miguel Henríquez: senador.
- Andrés Felipe Guerra: senador.
- Edward Alexis Triana: representante a la Cámara por Boyacá.
- Juan Fernando Espinal: representante de la Cámara por Antioquia.
- Hernán Darío Cadavid: representante a la Cámara por Antioquia.
- José Jaime Uzcátegui Pastrana: representante a la Cámara por Bogotá.
Partido Conservador
De 226 candidatos presentados por el partido conservador a las elecciones de este año, 26 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 11 % de los integrantes de la lista. Este año el partido conservador se lanzará con una lista abierta.
Estos son algunos de los nombres:
- Nadia Blel: senadora.
- Miguel Ángel Barreto: senador.
- Nicolás Echeverry: representante de la Cámara por Antioquia.
- Juan Carlos García: senador.
- Diela Liliana Benavides: senadora.
- Germán Alcides blanco: senador.
- Soledad Tamayo: senadora.
- Nicolás Antonio Barguil: representante de la Cámara por Córdoba.
- Luis Miguel López: representante a la Cámara por Antioquia. Daniel Restrepo Carmona representante de la Cámara por Antioquia.
- Wadith Alberto Manzur: representante de la Cámara por Córdoba.
- Armando Antonio Zabaraín: representante de la Cámara por Atlántico.
- Ciro Antonio Rodríguez: representante a la Cámara por el norte de Santander.
Alianza Verde
De 180 candidatos presentados por el partido Alianza Verde a las elecciones de este año, 17 son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 9 % de los integrantes de la lista. Este año, los integrantes del partido hacen parte de una lista abierta.
Estos son algunos de los nombres:
- Ariel Fernando Ávila: senador.
- Jonathan Ferney Pulido: senador.
- Inti Asprilla: senador.
- Angélica Lozano: senadora.
- Santiago Osorio Marín: representante a la Cámara por caldas.
- Duvalier Sánchez: representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
- Cristian Danilo Avendaño: representante a la Cámara por Santander.
- Catherine Juvinao: representante a la Cámara por Bogotá.
- Katherine Miranda: representante a la Cámara por Bogotá.
- Olga Lucía Velázquez: representante a la Cámara por Cundinamarca.
MIRA
De 76 candidatos presentados por el partido mira a las elecciones de este año, cuatro son congresistas que aspiran a la reelección. Es decir, alrededor del 5 % de los integrantes de la lista. Este año, los integrantes del mira harán parte de una lista abierta.
- Ana Paola Agudelo: senadora.
- Carlos Eduardo Guevara: senador.
- Manuel Antonio Virgüez: senador.
- Irma Luz Herrera: representante a la Cámara por Bogotá.
Vea aquí otros congresistas:
