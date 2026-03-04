Habrá presidencia colegiada tras fusión de Colombia Humana en el Pacto: senadora Flórez

Susana Muhamad (exministra), Gloria Flórez, María José Pizarro (senadoras) e Iván Cepeda (candidato presidencial). Foto: Óscar Pérez

Tras el sí del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la fusión de la Colombia Humana en el Pacto Histórico, con una votación 7 a 1, la senadora y presidenta de la primera colectividad, Gloria Flórez, le contó a El Espectador que viene para la agrupación política.

Después de la votación favorable, en la que el único que guardó el voto fue el magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), la senadora asegura que dentro del Pacto se contará con copresidentes (presidencia colegiada) que involucrará tanto a alguien de la Colombia Humana como de los otros partidos que integran al Pacto, es decir, al partido Comunista, Progresistas, Unión Patriótica y Polo Democrático.

“Lo que va a suceder con este proceso de fusión es que sencillamente nos integramos a la Dirección Nacional Provisional con los representantes que están fijados en el acuerdo que presentamos ante el Consejo Nacional Electoral. En ese acuerdo también está que los presidentes de los partidos serán copresidentes, o sea, tenemos una presidencia colegiada y por supuesto pues Colombia Humana entra a ser parte de esa presidencia colegiada y a componer también la estructura que vayamos formulando”, precisó Flórez.

Además, la senadora explicó que se convocará a un congreso constitutivo del Pacto Histórico tras las elecciones de junio (segunda vuelta presidencial). “Ese es como el tránsito que vamos a recorrer de aquí a que hagamos nuestro congreso y ya el congreso, con sus delegados, tomará las decisiones. [...] Ahora de lo que se trata ya es de formalizar el ingreso con la decisión del CNE de permitir que la Colombia Humana entre plenamente a la fusión”.

Esta decisión del CNE se da en medio de un panorama en el que el Pacto Histórico ya había recibido negativas por parte de la institución, lo que generó que el partido anunciara que no votarían en las consultas interpartidistas -e invitaran a su militancia a abstenerse de hacerlo- aludiendo a una decisión arbitraria desde el CNE al no permitir la participación de Iván Cepeda.

Además, reorganiza el panorama del movimiento del oficialismo tras solicitudes de revocatoria a sus listas y demandas de doble militancia. Precisamente, entre los expedientes que también revisaría el órgano electoral -antes de aprobar la fusión- estaba el de María del Mar Pizarro, candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, que enfrentaba la posibilidad de una revocatoria a su propia candidatura.

Sobre este asunto de la doble militancia, Flórez manifestó que con la decisión del CNE ya se descarta por completo la posibilidad de una doble militancia y reiteró que la Colombia Humana ha estado siempre en el proceso y que en ningún momento se distanciaron del Pacto Histórico.

