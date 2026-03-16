Estos son los partidos políticos que no superaron el umbral electoral en elecciones a Senado

Votación para las elecciones legislativas 2026 (Senado - Cámara) y consultas interpartidistas del 8 de Marzo 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El pase de entrada para los aspirantes que se midieron en urnas el pasado 8 de marzo va más allá del número de votos que lograron conseguir. La “carta de invitación” está relacionada con el umbral electoral, que es el mínimo de votos que debe conseguir una organización política para seguirse considerando como tal.

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En Senado el partido debe alcanzar al menos el 3 % de la totalidad de los votos a nivel nacional, que para estas elecciones se fijó en 578.801 votos. Todo partido que no logró este número de votos como mínimo, perderá la personería jurídica que lo reconoce como una organización que puede participar en política.

Los partidos políticos que no lograron superar ese umbral el pasado 8 de marzo son:

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En la coalición Frente Amplio Unitario -que obtuvo 396.042 votos- perdieron su personería: La fuerza, el Partido del Trabajo, el Ecologista Colombiano y Esperanza Democrática.

En la coalición de Fuerza Ciudadana -que obtuvo 114.722 votos- salió el partido Comunes.

El partido Oxígeno -que obtuvo 27.879 votos- , de Ingrid Betancourt, con quien buscaban la presidencia Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón (quienes perdieron en las consultas interpartidistas contra Paloma Valencia).

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Por su parte, los movimientos políticos como Creemos (227.957 votos), Con toda por Colombia (105.393), Patriotas (10.755) y Colombia segura y próspera (10.754), no lograron curules en el Senado, pero al no ser partidos políticos no tienen mayores afectaciones.

El nuevo Senado está conformado en su mayoría por el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido Liberal. Aunque fuerzas como la Alianza Verde, el Partido Conservador y el Partido de la U también lograron varias curules.

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