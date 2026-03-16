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Elecciones 2026

Estos son los partidos políticos que no superaron el umbral electoral en elecciones a Senado

Las elecciones legislativas dejaron fuera del tablero político a varios partidos que tras no superar el umbral perdieron su personería jurídica. Estos son.

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Redacción Política
16 de marzo de 2026 - 11:19 p. m.
Votación para las elecciones legislativas 2026 (Senado - Cámara) y consultas interpartidistas del 8 de Marzo 2026.
Votación para las elecciones legislativas 2026 (Senado - Cámara) y consultas interpartidistas del 8 de Marzo 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El pase de entrada para los aspirantes que se midieron en urnas el pasado 8 de marzo va más allá del número de votos que lograron conseguir. La “carta de invitación” está relacionada con el umbral electoral, que es el mínimo de votos que debe conseguir una organización política para seguirse considerando como tal.

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En Senado el partido debe alcanzar al menos el 3 % de la totalidad de los votos a nivel nacional, que para estas elecciones se fijó en 578.801 votos. Todo partido que no logró este número de votos como mínimo, perderá la personería jurídica que lo reconoce como una organización que puede participar en política.

Los partidos políticos que no lograron superar ese umbral el pasado 8 de marzo son:

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  • En la coalición Frente Amplio Unitario -que obtuvo 396.042 votos- perdieron su personería: La fuerza, el Partido del Trabajo, el Ecologista Colombiano y Esperanza Democrática.
  • En la coalición de Fuerza Ciudadana -que obtuvo 114.722 votos- salió el partido Comunes.
  • El partido Oxígeno -que obtuvo 27.879 votos- , de Ingrid Betancourt, con quien buscaban la presidencia Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón (quienes perdieron en las consultas interpartidistas contra Paloma Valencia).

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Por su parte, los movimientos políticos como Creemos (227.957 votos), Con toda por Colombia (105.393), Patriotas (10.755) y Colombia segura y próspera (10.754), no lograron curules en el Senado, pero al no ser partidos políticos no tienen mayores afectaciones.

El nuevo Senado está conformado en su mayoría por el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido Liberal. Aunque fuerzas como la Alianza Verde, el Partido Conservador y el Partido de la U también lograron varias curules.

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fredy quintero(80823)Hace 2 minutos
El congreso responde a sus maquinarias electorales, el dinero y el trafico de votos, no obstante, este ha obrado con independencia y criterio, no sometido a la demagogia y populista que propone este nefasto gobierno... eso es lo que no les gusta a los petristas, que piensan que todos los congresistas se deben someter a su repartija..... a eso llaman la voz del pueblo.....
enriqueparra1978(84821)Hace 34 minutos
Para que se despidan los bloqueadores de las propuestas gubernamentales que favorecían al pueblo. Los que se van es bueno que aconsejen a los que llegan para que obren con prudencia y sensatez. Con el poder y la soberanía popular no se juega. Todos esperamos que hayan aprendido la lección. No es el dinero lo que mueve hoy la política sino los votos de los pobres y marginados.
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