“En su manera de ser, Abelardo de la Espriella es muy parecido a Petro”: Lawrence Gumbiner

En conversación con El Espectador, el exdiplomático estadounidense Lawrence Gumbiner, habló sobre la situación de política exterior en la que se encuentra Colombia con Ecuador y con Estados Unidos. Además analizó los manejos que podrían darle los candidatos presidenciales que más puntean en las encuestas a situaciones similares a esta.

29 de enero de 2026 - 03:55 p. m.
Foto: Westexec Advisors
¿Qué implican las tensiones entre Colombia y Ecuador?

La situación con Ecuador todavía es un es un conflicto menor en este momento y yo creo que el presidente Noboa está tratando de crear un conflicto mayor para mostrar que él es muy duro contra la delincuencia y el narcotráfico para apoyar su situación doméstica que es delicada a raíz de la violencia en Ecuador.

El presidente Petro también está respondiendo, está defendiendo la patria. Si se mantiene así y los países pueden negociar y resolver el asunto comercial, yo creo que no va a ser tan significativo, pero si uno de los dos decide escalar y crear aún más conflicto para apoyar su situación doméstica política puede ser más grave. En este momento yo creo que es algo menor, pero puede cambiar.

¿Cuál es la relación entre el presidente Donald Trump y el presidente Daniel Noboa? ¿Cómo funciona la relación entre los dos países?

La situación entre Noboa y Trump consiste en que Noboa se ha declarado como un aliado, un amigo, a Trump y está haciendo todo lo posible para acercarse más con el fin de pedir ayuda de los Estados Unidos para controlar la delincuencia, como mencioné, es su debilidad política y es la situación más grave para el país, para Ecuador.

Noboa piensa que una cercanía con los Estados Unidos puede ayudarle. Ahora está estamos mirando que hay maniobras conjuntas contra el narcotráfico cerca de la frontera con Colombia y también Ecuador está ofreciendo volver a abrir la base de Manta que fue utilizada por muchos años para combatir el narcotráfico en el Pacífico.

Entonces Trump está buscando esa alianza para los Estados Unidos, pues quiere mostrar que su política en las Américas, que ha sido una prioridad, ha sido exitosa. Para eso él necesita muchos aliados en la región.

Las tensiones entre Colombia y Ecuador podrían afectar la cita entre Petro y Trump el 3 de febrero? De ser así, en qué sentido?

La situación en Ecuador puede tener impacto en la cita entre Petro y Trump porque uno de los temas principales que Trump va a enfatizar con Petro es la necesidad de combatir el narcotráfico. Ahora, si tiene una situación donde Noboa está reclamando y señalando a Petro por el mismo tema, eso puede entrar en la conversación.

Petro va a buscar salir de la lista Clinton, pero uno de los temas principales para poder salir de la lista Clinton va a ser que tiene que ser mucho más fuerte en contra del narcotráfico. Y Petro no tiene mucho espacio doméstico ni mucho espacio ideológico para estar al lado de Trump contra el narcotráfico, porque tiene demasiadas alianzas y amigos en el mundo de narcotráfico con quien él ha declarado e insistido que no iba a ejercer con mano dura una campaña contra el narcotráfico.

¿Cómo afectan las recientes declaraciones de Petro, respecto a la situación en Venezuela, la cita que se dará el tres de febrero entre Trump y Petro?

Las declaraciones de Petro, respecto a Venezuela, son muy graves y no sorprendería si Trump decide cancelar la reunión. Todavía no hemos visto eso como una señal, pero no sorprendería porque como sabemos a Trump no le gusta que alguien como como Petro lo enfrente públicamente.

Él es un hombre que tiene que ganar cada batalla y si uno va a reclamar y a hacer declaraciones contra Trump en público, normalmente recibe una respuesta de Trump aún más fuerte. Pedro encontró eso cuando a principio de la mención de Trump negó la entrada de un avión de inmigrantes y hubo una respuesta supremamente dura.

Entonces, sorprende que a unos días de una reunión aparentemente amigable, el señor Petro salga con esas declaraciones tan duras en defensa de Maduro y tan duras contra Donald Trump. Yo creo que eso mínimo si va a causar más tensión y va a generar una respuesta muy fuerte.

Teniendo en cuenta que son los candidatos que van punteando en las encuestas: ¿Cómo evaluaría el manejo de situaciones como estas si llegara a la presidencia Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella?

Es difícil evaluar a Cepeda y a De la Espriella en este momento porque ninguno ha tenido posiciones de liderazgo nacional. Pero lo que se puede asumir, dado la manera de ser y su manera de manejar su política que Iván Cepeda es muy diferente en su disposición a Petro. Es más tranquilo, más medido en sus palabras, toma las cosas con más calma, menos discursos de esos que son espantosos, menos tweets en la mitad de la noche.

Entonces, yo considero que Cepeda como presidente sería más calmado y preferiría manejar las cosas con tranquilidad y en vía de negociación. De todos modos, va a ser muy ideológico y yo creo que el enfrentamiento con el señor Trump y con los aliados como Noboa va a seguir, a menos que él muestre una posición ideológica mucho más moderada en el poder.

De la Espriella tendría más afinidad con la derecha y con la derecha populista. Lo que significa que Donald Trump y el tendrían una buena relación parecido Bukele en Salvador, a Milei en Argentina y a Noboa también. De todos modos, De la Espriella en su manera de ser, es más parecido a Petro. Maneja muy bien las redes sociales, es más populista, es más emocional, entonces, siempre hay más posibilidad de un choque, no necesariamente con Estados Unidos o Ecuador, aunque siempre es posible, sino con otros líderes en la región como Lula y Sheinbaum, más con los líderes de la izquierda.

