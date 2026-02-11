Se abre debate por firmas para avalar la candidatura presidencial de De la Espriella

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial por su movimiento "Defensores de la Patria". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El diferencial que desde ya está marcando las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo es la gran cantidad de candidatos que se están presentando por firmas. Entre ellos está el abogado Abelardo de la Espriella, quien inscribió su movimiento “Firmes con la Patria” con cerca de cinco millones de firmas ante la Registraduría.

Pero ese número está siendo controvertido por la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco. En su columna de este miércoles, la periodista señala que el 62 % de esos cinco millones de firmas no habrían sido avalados por el órgano encargado de revisar estos apoyos.

Esta es la columna: De la Espriella: 62 % de sus cinco millones de firmas no fue avalado

De acuerdo con un certificado que obtuvo Orozco sobre el análisis de las firmas, la campaña de De la Espriella entregó 5′079.000 registros, pero de ellos, como “apoyos válidos” solo habría 1′978.108. Eso significaría, en pocas palabras, que más de la mitad de lo que se presentó no pasó los requisitos para ser declarado como válido.

La columnista de este diario también detalla que hay “datos que no corresponden” (1′437.677); “datos no ANI”, es decir, que no están en el Archivo Nacional de Identificación (1′025.663); “registros duplicados” (273.211); y “datos ilegibles” (152.028).

Le puede interesar: Estas son las caras con lazos familiares en las regiones que buscan puesto en el Congreso

“Me abstengo de publicar el documento de resultados aludidos para proteger a mis fuentes”, se lee en la columna de Orozco.

En respuesta, el candidato presidencial dijo, en Blu Radio, que la periodista tenía una “mala fe” desde hace años con él y que desprecia “a los activistas políticos que fungen de periodistas”. En todo caso, aseguró que va a “verificar” la información y apuntó que “hay un recurso que presentaron los abogados” sobre ese tema.

Hoy celebro la fuerza de los más de 5 millones de corazones que caminaron juntos con convicción y esperanza, recolectando las firmas que hoy sellan mi pacto con el pueblo.✍️



Cada nombre en ellas consignado, simbolizan la unión de un país que sueña con vivir en una verdadera… pic.twitter.com/SdBhQ85cm7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 5, 2025

“Este ha sido un proceso transparente, sin políticos, sin buses, sin tamales. Hay fervor”, dijo en el medio radial.

Lea también: Candidatos responden: Juan Daniel Oviedo habla de paz total, relación con EE. UU. y reformas

La Registraduría no ha publicado el análisis completo de todos los registros de los candidatos que se presentaron por firmas en esta elección. Sin embargo, desde el inicio han sido claros en que solo se verifica cuando se ha pasado el umbral, que corresponde a cerca de 635.000 apoyos válidos.

Cuando El Espectador consultó a fuentes oficiales de la entidad que encabeza Hernán Penagos, se pudo confirmar que internamente se está revisando la posibilidad de publicar los resultados de todos los candidatos.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.