“No hay circunstancia que pueda dar lugar a cambiar resultados”: registrador a Petro

Hernán Penagos, registrador nacional, afirmó que la ciudadanía puede revisar las actas de las mesas electorales en la página de la Registraduría. Foto: JFBF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A menos de 24 horas del cierre de urnas, sigue avanzando el escrutinio para dejar en firme los resultados que le dieron, en el preconteo, la victoria a Abelardo de la Espriella para la Presidencia. El registrador Hernán Penagos, en diálogo con El Espectador, dio un parte de tranquilidad sobre el proceso que está en curso en todo el país y aseguró que la ciudadanía podrá revisar toda la información consignada en las actas electorales.

“Que en Colombia exista un proceso manual, que el sistema electoral de Colombia sea eminentemente manual, genera y da absoluta tranquilidad de que no hay circunstancia que pueda dar lugar a cambiar los resultados. Sin embargo, también puedo asegurar que las actas electorales en Colombia son todas digitalizadas desde la mesa, altamente eficiente, y por eso el preconteo tiene un acierto tan alto en nuestro país”, le dijo a este diario.

Sugerimos: Así se movió el voto entre De la Espriella y Cepeda en las seis principales capitales

Como explicó Penagos, los formularios E-14 son las actas de cada una de las 122.020 mesas dispuestas tanto a nivel nacional como en los 67 consulados en donde los colombianos ejercieron su derecho al voto en el exterior. Todos esos documentos “se digitalizan y se publican” para que “la ciudadanía y las campañas puedan verificarlas”.

“Los testigos de los partidos que estuvieron en todas las mesas de Colombia ayer [21 de junio] también pudieron tomarle fotografía a esas actas antes de ser publicadas. De manera que pueden comparar las fotografías que tomaron con las actas que nosotros publicamos”, afirmó en diálogo con El Espectador.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella presidente: este es el nuevo mandatario de Colombia

Además, aclaró que la ciudadanía también puede hacer veeduría sobre el escrutinio en curso. Actualmente, en Corferias hay 276 comisiones escrutadoras y 1.000 jueces que revisan a detalle los resultados y contestan a las reclamaciones en cada nivel. Eso se hace con las actas físicas, lo que, de acuerdo con Penagos, le da más confiabilidad al sistema electoral.

“Por eso no hay modificaciones de actas electorales. Pero si tienen dudas y si no confían en las actas publicadas, allá, en todas las comisiones escrutadoras están las actas físicas, firmadas y diligenciadas a puño y letra”, agregó.

Lea también: Iván Cepeda: así se vivió la jornada electoral en su sede de campaña

Por el mismo lado estuvo la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios. Según le dijo a El Espectador, entre este martes por la tarde y el miércoles por la mañana podrían estar los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.

El escrutinio está compuesto de tres partes: los municipales, los departamentales y el nacional. Los primeros están a cargo de jueces y notarios, que revisan punto por punto las actas electorales. Los últimos son responsabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) que es el que, en últimas, declara los resultados tras recibir todas las actas de forma física y resolver cualquier tipo de reclamación sobre los resultados.

Siga aquí la transmisión de El Espectador sobre el resultado de las elecciones:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.