Horarios de los jurados de votación en 2026: ¿a qué hora llegan y a qué hora salen?

Jurados de votación. Foto: Liz Durán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de 860.000 colombianos entre 18 y 60 años asumirán este domingo 8 de marzo el rol de jurados de votación en las elecciones legislativas y consultas presidenciales. Estos ciudadanos serán la pieza clave en mesas y puestos de votación de todo el país, garantizando un proceso que definirá el futuro político de Colombia en los próximos cuatro años.

¿Cuáles son los horarios de los jurados de votación?

Todos aquellos que hayan sido requerido para esta tarea deben presentarse en el puesto asignado a las 7:00 a.m. del domingo 8 de marzo para verificar el kit electoral, instalar la mesa y abrir las urnas a las 8:00 a.m. A partir de esa hora y hasta las y 4:00 p.m., gestionan la votación: verifican cédulas, entregan materiales y vigilan depósitos en la urna.​

Tenga en cuenta: No hay hora fija de finalización, sin embargo, los jurados solo pueden retirarse tras completar el escrutinio, entregar sobres de claveros, formularios E-14 y recibir E-17/E-18 del delegado. Esto suele extenderse horas después del cierre, según la eficiencia de la mesa.

Funciones de los jurados de votación

En estas elecciones, cada mesa contará con seis jurados: usualmente tres principales y tres suplentes. Lo primero que deben hacer los designados es llegar a los centros de votación a para verificar a tiempo el kit electoral (urnas, tarjetones, lapiceros, formularios, etc.), instalar la mesa y abrir las urnas.

Durante la votación, los jurados se dividen tareas como verificar cédulas de votantes, registrar nombres, entregar materiales, supervisar depósitos en la urna y devolver la cédula con el certificado electoral.

Al cierre de la jornada, deben destruir material sobrante, abrir urnas, contar votos y “nivelar la mesa” (verificar que el número de votos coincida con votantes registrados). Luego, agrupan votos por candidato, en blanco, nulos y no marcados, y diligencian los formularios E-14 con los datos correspondientes.

¿Y qué hace un jurado remanente?

Básicamente, actúa como reserva para suplir ausencias de vocales o jurados principales. Debe presentarse a las 7:30 a.m. y estar disponible. Si no hay faltas, firma asistencia y puede retirarse tras las instrucciones del coordinador de la mesa.

Consultar si fue elegido jurado de votación

Para saber si debe asistir el 8 de marzo como jurado, consulte la base de datos oficial de la Registraduría. Ingrese su número de cédula para conocer el lugar, puesto y mesa asignados.

Acceda a www.registraduria.gov.co, busque el menú “ELECTORAL”, seleccione “Consulta jurado de votación”, ingrese su documento de identidad y verifique la seguridad para confirmar su designación el domingo 8 de marzo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.