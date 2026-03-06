¿Cuáles son los beneficios por votar y los descuentos que da el certificado de votación?

Al votar, la ciudadanía recibirá un certificado de votación que le permitirá acceder a ciertos beneficios. Foto: Cristian Garavito

A partir de las 8:00 a. m. de este domingo 8 de marzo se abrirán las urnas para que la ciudadanía a nivel nacional vote para elegir un nuevo Congreso y, de paso, seleccionen los candidatos presidenciales de una de las tres consultas que tienen tarjetón propio. El voto en Colombia no es obligatorio, pero hacerlo sí genera ciertos beneficios.

Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, solo se puede votar con la cédula, ya sea la que cuenta con hologramas o la digital. Segundo, a las 4:00 p. m. se cierran las urnas, por lo que si llega al puesto de votación después de esa hora, no podrá ejercer su derecho al voto. Además, solo puede votar en la mesa que le fue asignada y si necesita consultarla, puede acceder a la página oficial de la Registraduría, haciendo click aquí.

¿Cuáles son los beneficios de votar?

El primero y el más conocido es que la persona que tenga su certificado de votación tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar. Pero a ese se suman otros.

Podrá tener prelación en caso de obtener un empate en los exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior. Además, en esa misma línea, tiene beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado, así como puntajes en la lista de elegibles en un empleo de carrera con el Estado. En este punto hay que tener en cuenta que eso solo aplica “en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto”.

En el caso del servicio militar, hay una rebaja de un mes en el tiempo de prestación. Eso sí, solo aplica ese periodo si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres; para el caso de soldados campesinos o soldados regulares, son dos meses.

¿Recibo algún tipo de descuento por votar?

La respuesta corta es sí, pero en casos específicos. Por ejemplo, los estudiantes de una institución oficial de educación superior tienen derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula. Otro caso es, por ejemplo una reducción del mismo porcentaje en el valor del trámite de inicial y expedición de duplicados de la libreta militar.

Incluso, aplica para documentos de identidad. Por ejemplo, una rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación (es válido por una sola vez). De igual forma, los duplicados de la cédula de ciudadanía, desde el segundo duplicado en adelante.

