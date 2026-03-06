Publicidad

¿Cuáles son los beneficios por votar y los descuentos que da el certificado de votación?

A partir de este 8 de marzo a las 8:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m. estarán abiertas las urnas a nivel nacional para que los colombianos elijan al nuevo Congreso. Aunque el voto no es obligatorio en Colombia, hacerlo sí da ciertos beneficios.

Redacción Política
06 de marzo de 2026 - 04:23 p. m.
Al votar, la ciudadanía recibirá un certificado de votación que le permitirá acceder a ciertos beneficios.
Foto: Cristian Garavito
A partir de las 8:00 a. m. de este domingo 8 de marzo se abrirán las urnas para que la ciudadanía a nivel nacional vote para elegir un nuevo Congreso y, de paso, seleccionen los candidatos presidenciales de una de las tres consultas que tienen tarjetón propio. El voto en Colombia no es obligatorio, pero hacerlo sí genera ciertos beneficios.

Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, solo se puede votar con la cédula, ya sea la que cuenta con hologramas o la digital. Segundo, a las 4:00 p. m. se cierran las urnas, por lo que si llega al puesto de votación después de esa hora, no podrá ejercer su derecho al voto. Además, solo puede votar en la mesa que le fue asignada y si necesita consultarla, puede acceder a la página oficial de la Registraduría, haciendo click aquí.

Sugerimos: Registraduría alerta por páginas web falsas para las elecciones: esto debe saber

¿Cuáles son los beneficios de votar?

El primero y el más conocido es que la persona que tenga su certificado de votación tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar. Pero a ese se suman otros.

Podrá tener prelación en caso de obtener un empate en los exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior. Además, en esa misma línea, tiene beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado, así como puntajes en la lista de elegibles en un empleo de carrera con el Estado. En este punto hay que tener en cuenta que eso solo aplica “en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto”.

Le puede interesar: Continúan movimientos en el servicio diplomático de Petro: hay nueva embajadora en Turquía

En el caso del servicio militar, hay una rebaja de un mes en el tiempo de prestación. Eso sí, solo aplica ese periodo si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres; para el caso de soldados campesinos o soldados regulares, son dos meses.

¿Recibo algún tipo de descuento por votar?

La respuesta corta es sí, pero en casos específicos. Por ejemplo, los estudiantes de una institución oficial de educación superior tienen derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula. Otro caso es, por ejemplo una reducción del mismo porcentaje en el valor del trámite de inicial y expedición de duplicados de la libreta militar.

Lea también: Más de 800.000 testigos electorales fueron postulados para las elecciones: CNE

Incluso, aplica para documentos de identidad. Por ejemplo, una rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación (es válido por una sola vez). De igual forma, los duplicados de la cédula de ciudadanía, desde el segundo duplicado en adelante.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Guillermo(n5sqs)Hace 48 minutos
El cuento del fraude es impulsado por Petro para curarse en salud si es objeto del voto castigo. Son 750.000 jurados y mas de 800.000 testigos, adicional a todos los funcionarios y contratistas de Procuraduria, Fiscalia, Defensoría, Contraloría y los propios de la Registraduría y ocho (8) misiones de observación electoral extranjeras y nacionales. En resumen la elección más vigilada de la historia democrática. Si Petro sigue con su narrativa es que quiere "incendiar" nuevamente al pais.
