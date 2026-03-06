Registraduría alerta por páginas web falsas para las elecciones: esto debe saber

Registrador Hernán Penagos, durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Foto: Registraduría Nacional

A menos de 48 horas para que se abran las urnas a nivel nacional para las elecciones al Congreso, en las que también se votarán las tres consultas interpartidistas, la Registraduría alertó por la creación de páginas web falsas para los comicios.

De acuerdo con un reporte de la entidad que encabeza Hernán Penagos, estas buscan “ofrecer información o supuestos servicios relacionados con las elecciones como la consulta del lugar de votación o la designación como jurado”. Con ello, estos sitios podrían “recopilar información personal de manera irregular”.

La organización electoral aseguró que interpondrá una denuncia ante las autoridades competentes. Además, seguirá recopilando información para “identificar y solicitar el bloqueo de estas páginas fraudulentas, con el fin de proteger la información de los ciudadanos y la entidad”.

¿Cuáles son los sitios oficiales para consultar información de las elecciones?

En primer lugar, debe tener en cuenta que cualquier tipo de dato oficial sobre los comicios y los procesos electorales estará en la página de la Registraduría: www.registraduria.gov.co. Allí, dando click al botón de Elecciones 2026, podrá tener más información sobre los comicios para elegir al nuevo Congreso, el tarjetón electoral para las consultas interpartidistas y las elecciones presidenciales (31 de mayo).

Además, puede descargar en su dispositivo móvil la aplicación aVotar y también usar el chatbot institucional que estará disponible en el número 3102579432. Toda la información oficial estará disponible a través de esos canales, así como las redes sociales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En caso de identificar algún tipo de delito electoral, la ciudadanía puede hacer la respectiva denuncia y la línea anticorrupción 157 está habilitada para este proceso. También hay puestos de Policía y otras autoridades que acompañan los procesos electorales que el 8 de marzo estarán desplegados en territorio. En total, son cerca de 246.000 hombres de la Fuerza Pública que acompañarán los comicios.

