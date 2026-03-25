Hoy se conocerá el orden de los candidatos en tarjetón de la primera vuelta presidencial

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Claudia López. Foto: Archivo Particular

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La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que sorteará, este 25 de marzo, el orden de los aspirantes presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales en el tarjetón de la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. El evento está programado para este miércoles a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones Ágora.

Esto sucede dos semanas después de las elecciones del 8 de marzo, que reconfiguraron el mapa electoral y dejaron al Pacto Histórico como la fuerza con más curules, seguido por el Centro Democrático en Senado.

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Luego de varias consultas interpartidistas, también hechas el pasado 8 de marzo, se depuró el número de candidatos y se clasificaron tres triunfadores de cada una para ir directamente a la primera vuelta. Los tres primeros con plaza asegurada fueron Paloma Valencia, ganadora de la llamada Gran Consulta por Colombia; Claudia López, ganadora en la Consulta de las Soluciones; y Roy Barreras, quien logró la mayor votación en el Frente por la Vida.

Entre el 9 y el 13 de marzo, la mayor parte de los candidatos restantes registraron sus postulaciones. Figuran entre ellos Iván Cepeda -quien no pudo participar en la consulta de la izquierda por decisión del Consejo Nacional Electoral-, Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo, Clara López, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño; Santiago Botero; Sondra Macollins, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros.

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Según los registros oficiales, estos integran los 14 aspirantes que figurarán en el tarjetón del 31 de mayo, pues el 20 de marzo finalizó el plazo para ajustes como desistencias o modificaciones de fórmulas, caso de Mauricio Lizcano, que a mediados de semana cambió su vicepresidencial. Su anterior compañero era el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, quien se apartó por problemas familiares, y Lizcano lo sustituyó por Pedro De La Torre.

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Con los ajustes finalizados, este miércoles se delineará la ubicación de candidatos y candidatas. Todo esto en medio de alianzas, debates y sondeos que definirán el avance de cada uno de los aspirantes de cara a la primera vuelta.

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