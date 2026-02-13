Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

“Fuego amigo” en partidos enfrentó a Íngrid Betancourt con Sofía Gaviria; hay otros casos

Ingrid Betancourt dijo que Sofía Gaviria debe dejar el partido Oxígeno. Hay ruidos en Pacto Histórico y Alianza Verde.

Redacción Política
13 de febrero de 2026 - 02:01 p. m.
Íngrid Betancourt y Sofía Gaviria se enfrentaron por las listas al Congreso del Partido Oxígeno.
Foto: El Espectador
La crisis dentro del partido Oxígeno, el que avaló la candidatura de Juan Carlos Pinzón para la llamada Gran Consulta por Colombia, llegó al punto de que la jefa de la colectividad, Ingrid Betancourt, y la cabeza de lista al Senado, Sofía Gaviria, terminaron enganchadas en una discusión pública por cómo se toman las decisiones dentro de esta fuerza política.

Este viernes, vía redes, Betancourt dijo que Gaviria debería salir de inmediato de la lista al Congreso si no se siente cómoda en el partido. Y, como lo reveló El Espectador, la señaló de supuestos malos comportamientos.

“Sofía Gaviria sale de la lista del Partido Oxígeno al Senado no por diferencias conmigo, sino porque no le gustó esta campaña donde invitábamos a todos los colombianos a que pasáramos de la violencia verbal y física, a las acciones en las urnas este 8 de marzo votando Oxígeno”, precisó Betancourt.

Gaviria, por su parte, le respondió que —desde su óptica— hay una intención de hacerle una suerte de guerra sucia desde los cuadros directivos.

“Han querido hacer un montaje a través de un comité ético”, aseguró Gaviria en Blu Radio, emisora en la que agregó que “el partido se tiene que regir por códigos de ética”. En esta lista ya renunció Juan Fernando Betancur y podrían salir otros aspirantes.

Esto se suma a los episodios de “fuego amigo” que hay en varios partidos, como lo anticipó El Espectador, que se dan principalmente en el Pacto Histórico y en Alianza Verde.

En el primero de esos partidos hay una disputa por los puestos de la lista cerrada a la Cámara por Bogotá, luego de que vía demanda se tuviera que reorganizar y quedaron liderándola María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán y María del Mar Pizarro. Eso obligó a que otras personas, como Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, terminaran en puestos inferiores.

Y en el segundo de esos partidos se pidió la revocatoria del aval a Juan David Gómez luego de que, vía redes, cargara contra la también candidata Katherine Miranda.

Por Redacción Política

alexandrs Navarrete(m841l)Hace 6 minutos
La oportunista de Ingricita nadie la soporta 🤦🏽‍♀️y su "partido oxígeno" está oxigenado.
conrado urrego(xybxp)Hace 1 hora
IB,ya tuvo su cuarto de hora,bye.
YEP YEP(70561)Hace 1 hora
Una persona que visita cada cuatro años el país, tiene partido propio, define quienes y como ese partido se mueve entre los laberintos de la "politiquería", es una muestra mas de porque estamos como estamos.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 1 hora
Los egos, las envidias y las vanidades, entre muchos otros factores, hacen trizas lo que debiera ser una cooperación y trabajo mancomunado al interior de los partidos políticos. Lamentablemente, la frágil condición humana saca lo peor de las personas. Ciertamente, un país con este tipo de liderazgos difícilmente progresará. Es un imperativo moral y ético renovar el CONGRESO DE LA REPÚBLICA ¡No más caciques, maquinarias, gamonales y clientelistas!
