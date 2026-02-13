“Fuego amigo” en partidos enfrentó a Íngrid Betancourt con Sofía Gaviria; hay otros casos

Íngrid Betancourt y Sofía Gaviria se enfrentaron por las listas al Congreso del Partido Oxígeno. Foto: El Espectador

La crisis dentro del partido Oxígeno, el que avaló la candidatura de Juan Carlos Pinzón para la llamada Gran Consulta por Colombia, llegó al punto de que la jefa de la colectividad, Ingrid Betancourt, y la cabeza de lista al Senado, Sofía Gaviria, terminaron enganchadas en una discusión pública por cómo se toman las decisiones dentro de esta fuerza política.

Este viernes, vía redes, Betancourt dijo que Gaviria debería salir de inmediato de la lista al Congreso si no se siente cómoda en el partido. Y, como lo reveló El Espectador, la señaló de supuestos malos comportamientos.

“Sofía Gaviria sale de la lista del Partido Oxígeno al Senado no por diferencias conmigo, sino porque no le gustó esta campaña donde invitábamos a todos los colombianos a que pasáramos de la violencia verbal y física, a las acciones en las urnas este 8 de marzo votando Oxígeno”, precisó Betancourt.

Gaviria, por su parte, le respondió que —desde su óptica— hay una intención de hacerle una suerte de guerra sucia desde los cuadros directivos.

“Han querido hacer un montaje a través de un comité ético”, aseguró Gaviria en Blu Radio, emisora en la que agregó que “el partido se tiene que regir por códigos de ética”. En esta lista ya renunció Juan Fernando Betancur y podrían salir otros aspirantes.

Esto se suma a los episodios de “fuego amigo” que hay en varios partidos, como lo anticipó El Espectador, que se dan principalmente en el Pacto Histórico y en Alianza Verde.

En el primero de esos partidos hay una disputa por los puestos de la lista cerrada a la Cámara por Bogotá, luego de que vía demanda se tuviera que reorganizar y quedaron liderándola María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán y María del Mar Pizarro. Eso obligó a que otras personas, como Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, terminaran en puestos inferiores.

Y en el segundo de esos partidos se pidió la revocatoria del aval a Juan David Gómez luego de que, vía redes, cargara contra la también candidata Katherine Miranda.

La lista del Partido Oxígeno continúa con más fuerza y berraquera que nunca. Quienes han decidido salir fueron los que Sofía Gaviria tuvo la oportunidad de ingresar a la lista (lo cual le permití basada en la confianza que le entregué que fue absoluta desde el primer día. Yo le… https://t.co/rBc8hZMdTv — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) February 13, 2026

