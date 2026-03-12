Cepeda (36,4%), De la Espriella (27,9%) y Valencia (17,5%) lideran encuesta de Atlas Intel

Los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto en la más reciente encuesta de Atlás Intel, divulgada este 12 de marzo. Foto: Archivo Particular

En la noche de este jueves se conoció la más reciente encuesta de la firma Atlas Intel, en la cual figuran en el podio cuatro candidatos presidenciales por encima del voto en blanco, el cual se ubicó en el quinto lugar.

En efecto, de acuerdo con los resultados divulgados por la revista Semana –que financia la medición–, Iván Cepeda encabeza la intención de voto con el 36,4 %, seguido por Abeladro de la Espriella, quien llega al 27,9 %.

El tercer lugar lo ocupó Paloma Valancia con el 17,5 % y en el cuarto quedó Sergio Fajardo, cuya intención de voto llegó al 7,8 %. El voto en blanco sumó el 3,4 %.

De acuerdo con la ficha técnica, el proceso se realizó entre el 10 y el 12 de marzo a través de 4.291 encuestados y cuenta con un nivel de confiabilidad del 95 %. “El método contempla diversas fuentes de sesgo y trata la posible sobre o subrepresentación de grupos demográficos. Los encuestados son reclutados aleatoriamente durante la navegación rutinaria en la web en territorios geolocalizados en cualquier dispositivo (smartphones, tablets, laptops o PCs). En comparación con encuestas presenciales domiciliarias o en puntos de flujo, RDR evita el eventual impacto psicológico de la interacción humana sobre el encuestado en el momento de la entrevista”, se infirmó en el documento divulgado.

Siguiendo con los resultados, en el sexto puesto se ubicó Claudia López (1,7 %) y en el séptimo Clara López (1,2 %). Los demás aspirantes que aparecen en la medición, que puede ver completa al final de esta nota, no alanzan a llegar al uno por ciento.

En los escenarios de segunda vuelta que se plantean hay cruces que indican que Valencia llega al 45,7 % frente a Cepeda que llegaría al 38,4 %. Otra combinación fue De la Espriella con el 43,5 % frente al 39,2 % de Cepeda. Una tercera que se hizo fue entre Cepeda con el 36,9 % ante Fajardo que sumaría 36,7 %.

Y en cuanto al Gobierno se realizó la pregunta en torno a si “¿apruebas o desapruebas la forma en que Gustavo Petro está conduciendo el Gobierno de Colombia?”, a lo cual 53,7 % respondió “desapruebo” y el 37,5 % dijo “apruebo”.

Esta encuesta, en todo caso, es la primera que se conoce tras las elecciones al Congreso y las votaciones de las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo.

Esta es la encuesta completa de Atlas Intel:

