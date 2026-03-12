Así pinta el tarjetón con fórmulas vicepresidenciales para primera vuelta: van 12 llaves

Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo y Roy Barreras definen fórmulas vicepresidenciales. Foto: Archivo Particular

Este 13 de marzo se cierran oficialmente las inscripciones para quienes quieren disputar la primera vuelta presidencial y, si bien hay un plazo posterior para hacer modificaciones a estas llaves, ya se comenzaron a dilucidar las fórmulas que estarán en el tarjetón del próximo 31 de mayo.

En efecto, este jueves se confirmó que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo volverán a hacer llave en la campaña, luego de varios días de negociaciones internas. También se hizo oficial que Sergio Fajardo estará junto a Edna Bonilla y que Roy Barreras hará lo propio con Martha Lucía Zamora.

Estas definiciones se dieron en la misma semana en que ya se habían confirmado las llaves entre Iván Cepeda y Aida Quilcué, y entre Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Todas estas fórmulas han buscado cómo consolidar el respaldo electoral que consideran tienen detrás y que hacen parte de las apuestas estratégicas de la carrera por suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Y aunque hay varios diálogos entre campañas, lo que podría implicar movimientos entre las fechas que legalmente se tienen abiertas para hacer ajustes, lo cierto es que las inscripciones están haciéndose y por ahora están en firme las aspiraciones.

Es por eso que, a lo largo de estos días, también se han dado las confirmaciones de las llaves entre Juan Fernando Cristo y Norma Constanza Vera, Clara López y María Consuelo del Río, Mauricio Lizcano y Adriana Ramírez, Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas, Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas, Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo.

En este escenario aún faltan las fórmulas vicepresidenciales de Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Claudia López y Carlos Caicedo. Cuando se concrete, y descontando que no aparezcan más aspirantes, el tarjetón de primera vuelta contaría con 16 candidatos a la Presidencia de la República.

Esta campaña presidencial tomó fuerza luego de que el país votara, el pasado 8 de marzo, por un nuevo Congreso. Ese domingo, de acuerdo con los resultados de la Registraduría, los partidos más votados en el Senado fueron el Pacto Histórico, con 4,4 millones de votos, y el Centro Democrático que sumó poco más de tres millones.

