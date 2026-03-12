Publicidad

Así pinta el tarjetón con fórmulas vicepresidenciales para primera vuelta: van 12 llaves

Paloma Valencia va con Juan Daniel Oviedo. Sergio Fajardo escogió a Edna Bonilla. Luis Gilberto Murillo se decantó por Luz María Zapata. Roy Barreas va con Martha Lucía Zamora. Hay otras ocho alianzas inscritas. El plazo se vence este 13 de marzo.

Redacción Política
12 de marzo de 2026 - 10:40 p. m.
Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo y Roy Barreras definen fórmulas vicepresidenciales.
Foto: Archivo Particular
Foto: Archivo Particular
Este 13 de marzo se cierran oficialmente las inscripciones para quienes quieren disputar la primera vuelta presidencial y, si bien hay un plazo posterior para hacer modificaciones a estas llaves, ya se comenzaron a dilucidar las fórmulas que estarán en el tarjetón del próximo 31 de mayo.

En efecto, este jueves se confirmó que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo volverán a hacer llave en la campaña, luego de varios días de negociaciones internas. También se hizo oficial que Sergio Fajardo estará junto a Edna Bonilla y que Roy Barreras hará lo propio con Martha Lucía Zamora.

Estas definiciones se dieron en la misma semana en que ya se habían confirmado las llaves entre Iván Cepeda y Aida Quilcué, y entre Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Todas estas fórmulas han buscado cómo consolidar el respaldo electoral que consideran tienen detrás y que hacen parte de las apuestas estratégicas de la carrera por suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Y aunque hay varios diálogos entre campañas, lo que podría implicar movimientos entre las fechas que legalmente se tienen abiertas para hacer ajustes, lo cierto es que las inscripciones están haciéndose y por ahora están en firme las aspiraciones.

Es por eso que, a lo largo de estos días, también se han dado las confirmaciones de las llaves entre Juan Fernando Cristo y Norma Constanza Vera, Clara López y María Consuelo del Río, Mauricio Lizcano y Adriana Ramírez, Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas, Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas, Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo.

En este escenario aún faltan las fórmulas vicepresidenciales de Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Claudia López y Carlos Caicedo. Cuando se concrete, y descontando que no aparezcan más aspirantes, el tarjetón de primera vuelta contaría con 16 candidatos a la Presidencia de la República.

Esta campaña presidencial tomó fuerza luego de que el país votara, el pasado 8 de marzo, por un nuevo Congreso. Ese domingo, de acuerdo con los resultados de la Registraduría, los partidos más votados en el Senado fueron el Pacto Histórico, con 4,4 millones de votos, y el Centro Democrático que sumó poco más de tres millones.

Por Redacción Política

juanmi31(37703)Hace 44 minutos
Tener que ver el rostro de Daniel Palacios porque le van a contar los 3 votos de la familia, un aparecido lustrabotas sin ningún arraigo popular, quien en un arranque de megalomanía creyó la frase de su suegra que él podía aspirar a la presidencia de Colombia como si se tratara de administrar una tienda.
  • jeanp vernother(57455)Hace 11 minutos
    La familia lo conoce, por eso solo saca 1 voto y eso si se avispa.
  • jeanp vernother(57455)Hace 15 minutos
    Ojalá no tengamos la opción de verlo
Federico Atehortúa Hurtado(wfj43)Hace 1 hora
Interesante la sutil manera como en la foto que encabeza la noticia excluyeron a Iván Cepeda. Que no se les note mucho el sesgo, señores de El Espectador.
  • jeanp vernother(57455)Hace 14 minutos
    Tema para "la embarramos"... y que repitan la noticia con el que és...
  • UJUD(9371)Hace 18 minutos
    Sí señor.
