Estas son las caras que irán en el tarjetón de las consultas presidenciales del 8 de marzo

El 8 de marzo se realizarán las consultas para que diversos sectores puedan definir un candidato único para la Presidencia. Foto: Óscar Pérez

Son tres consultas las que se medirán el próximo 8 de marzo, la misma fecha de las elecciones al Congreso, para elegir al candidato de tres sectores —la izquierda, la derecha y el centro— a la Presidencia. Pero este miércoles, una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en vilo la participación de algunos en la que busca la relección del proyecto progresista del presidente Gustavo Petro.

Se trata de la llamada consulta del Frente por la Vida, que hasta este miércoles contaba con la participación de Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. Sin embargo, una votación de seis a cuatro en el órgano electoral sacó al candidato del Pacto Histórico de ese mecanismo, lo que dejó al resto en definiciones para los caminos a seguir.

En todo caso, el mismo Cepeda anunció que se irá directamente a la primera vuelta, y si bien se ha analizado desde varias campañas desistir de la candidatura, una que no tiene eso en el panorama es la de Barreras. A través de una carta, el exembajador invitó al Pacto Histórico a “fortalecer la consulta” y apuntó que no se trata de “un proyecto individual”. Todavía falta una decisión de fondo, pero las posiciones están encontradas.

Otro evento clave de este miércoles fue la inscripción de la Gran Consulta, que representa a la derecha y centroderecha en la contienda electoral, ante la Registraduría. En ella participan Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y David Luna.

En el evento, los integrantes aclararon que suscribieron ciertos acuerdos, entre ellos, la posibilidad de tener libertad a la hora de elegir su gabinete y equipo de Gobierno. Además, indicaron que nombres como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo quedaron relegados de la discusión, pues tienen la confianza de que el próximo presidente de Colombia saldrá de esos nombres.

Y en ese mismo espacio, pero en horas de la mañana, se inscribió un tercer grupo: el de la “Consulta de las soluciones”. Allí están Claudia López y Leonardo Huerta, quienes esperan representar al centro en las urnas el próximo 8 de marzo y, posterior a eso, el 31 de mayo.

“Yo me siento profundamente orgullosa de la historia de Colombia [...]. Y hoy venimos aquí a honrar un paso más en esa historia. A dejar en manos de los únicos jefes que tenemos todos, los ciudadanos de Colombia, la decisión del rumbo de si nos estancamos o avanzamos. [...] Venimos a dejar en manos de los ciudadanos la democracia como nos corresponde y sabemos y confiamos en que los colombianos sabrán tomar la decisión más sabia en las urnas”, aseguró López en el evento.

Inicialmente, la exalcaldesa también extendió la invitación a Sergio Fajardo, Maurice Armitage y Juan Fernando Cristo. Mientras con el primero sigue en diálogos en torno a su posible participación —teniendo en cuenta que ha dicho desde un principio que no se medirá en una consulta—, el segundo desistió para irse a primera vuelta con el aval del Partido Ecologista y el tercero ya está del lado del Frente por la Vida.

