¿Qué pasará ahora con la consulta de la izquierda tras la salida de Iván Cepeda?

Ya es oficial: el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no hará parte de la consulta del Frente por la Vida y pasará directamente a primera vuelta. Así lo confirmó él mismo después de la votación de seis a cuatro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que definió que el aspirante del progresismo no estaría en el tarjetón del 8 de marzo.

“Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, aseveró.

VOY A PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL



Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación

en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo

para la… pic.twitter.com/j6xBOt5eH3 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 4, 2026

Las reacciones no se hicieron esperar, y entre ellas estuvo la del mismo presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que se trata de un “golpe” del órgano electoral.

“Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución y la Convención Americana”, apuntó.

Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución

y la Convención americana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

¿Qué dijeron los otros candidatos?

Entre los primeros en pronunciarse estuvo Camilo Romero, exgobernador y exembajador, quien indicó que se fue un “atentando del CNE a la democracia colombiana”. En esa línea, apuntó que lo que sigue es una reunión entre los candidatos para definir los pasos a seguir. Esa ha sido la posición que ha tomado desde el inicio, pero no todos estarían tan dispuestos a ceder en sus aspiraciones.

Hoy se materializa el atentado del CNE a la democracia colombiana. Vetan a Iván y tumban la lista a la Cámara por Bogotá.



Impedir la participación de @IvanCepedaCast en la consulta del Frente por la Vida es violar los derechos políticos de millones. La estrategia va más allá:… pic.twitter.com/tWBYbl3bOz — Camilo Romero (@CamiloRomero) February 4, 2026

El caso del exsenador y exembajador Roy Barreras también abre la posibilidad de que la consulta se mantenga. El candidato de La Fuerza ha dicho que continuará con su aspiración y, a través de una carta enviada a la Dirección Nacional del Pacto Histórico, pide “fortalecer la consulta” e “incluir otros protagonistas” en ella.

“Una precisión final, tengan la certeza de que no habrá división. Tengan la certeza de que llegaremos unidos a la primera vuelta, vamos a derrotar la Consulta de la derecha uribista el 8 de marzo y el 9 de marzo haremos un acuerdo político de unidad. Tengo clara la decisión y tengo claro el camino”, finaliza la carta.

En ella, además, deja claro que “no se trata de un proyecto individual, no se trata del proyecto de Roy o de Iván o de nadie en particular”, por lo que, bajo su óptica, se necesita seguir apoyando la consulta. Y fue enfático en la importancia de sumar más nombres a ella, incluidos los de “un exconstituyente” y “mujeres progresistas” que él mismo ha invitado en el pasado.

La propuesta no fue vista con buenos ojos por Romero, quien aseguró que su compañero de consulta “no representa al progresismo”.

Juan Fernando Cristo también respondió y también propuso una reunión entre los candidatos del Frente por la Vida. Reiteró que se trata de una vulneración a los derechos de Cepeda y calificó el fallo de “antidemocrático”.

Lamentable decisión del @CNE_COLOMBIA, que vulnera los derechos de @IvanCepedaCast y de millones de personas que votaron por él. Urge una #ReformaPolítica que garantice un @CNE_COLOMBIA autónomo, independiente y despolitizado. Respetamos el fallo, pero no lo compartimos por… pic.twitter.com/fTEoZjrNmu — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 4, 2026

Las posiciones encontradas, en todo caso, desatan una reorganización interna en la izquierda que tiene pocas horas para definirse. Este sábado es la fecha límite para que ocurra la inscripción de los candidatos presidenciales y para ese momento ya se tendrán pistas de qué tanta fuerza podrá tener el Frente por la Vida sin el que ha sido su puntero en las últimas encuestas.

