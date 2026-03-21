“Tiene que responder”: Valencia cuestionó a Cepeda por caso Miguel Uribe y así reaccionó él

Iván Cepeda y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

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En plena campaña presidencial de cara a la primera vuelta, los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda tuvieron un fuerte choque por cuenta de los señalamientos de la oposición a este último por su supuesta cercanía a la Segunda Marquetalia, organización criminal que estaría detrás de la muerte de Miguel Uribe. Durante todo el sábado 21 de marzo, figuras del petrismo y el uribismo se enfrentaron en redes con acusaciones de todo tipo.

“La confesión de la Segunda Marquetalia sobre el asesinato de Miguel Uribe es tenebrosa. Iván Cepeda tiene que responder: impidió extradiciones, facilitó fugas y hoy negocia con quienes fortalecieron a estos grupos. Colombia merece respuestas”, dijo la candidata de la Gran Consulta en un video que levantó ampolla en el oficialismo.

La confesión de la Segunda Marquetalia sobre el asesinato de Miguel Uribe es tenebrosa. Iván Cepeda tiene que responder: impidió extradiciones, facilitó fugas y hoy negocia con quienes fortalecieron a estos grupos. Colombia merece respuestas. pic.twitter.com/PUasoetNtY — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 21, 2026

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Cepeda, en un evento en Ciudad Bolívar, respondió a lo que calificó como “ataques de la extrema derecha”. Según explicó, hay una persecución contra él y contra el presidente Gustavo Petro. Además, dijo que esas fuerzas están intentando que se judicialice al jefe de Estado en el exterior a través de una “campaña sucia”.

Cepeda aseguró que Petro enfrentó la parapolítica y ahora, como presidente, luchó contra el narcotráfico e impulsó las reformas sociales. “Eso es lo que la extrema derecha y Álvaro Uribe odian. Eso es lo que quieren que no siga, lo que quieren detener atacando al Pacto Histórico y nuestra candidatura. Frente a ello, nuestra respuesta debe ser la claridad, la dignidad y la firme decisión de seguir defendiendo un proyecto de país más justo”, agregó Cepeda.

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Más temprano, el expresidente Álvaro Uribe también se fue contra el candidato. “La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto insistió Petro, cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó del país, para que gozaran de impunidad en Venezuela, a Santrich e Iván Márquez?”, cuestionó el exmandatario.

Pocas horas después, el candidato Cepeda respondió con un comunicado a la opinión pública en el que le pidió a Uribe pruebas de sus afirmaciones. “En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, aseguró.

Finalmente, Cepeda insistió en que se movilizarán y derrotarán en las urnas a quienes se oponen al cambio que se planteó desde hace cuatro años con la campaña de Gustavo Petro. Cabe anotar que este último también se sumó a la polémica y ha dicho en varios mensajes que su gobierno no estaba en negociaciones con la Segunda Marquetalia cuando ocurrió el atentado contra Uribe Turbay. Además, según su versión, la orden la habría dado la llamada Junta del Narcotráfico.

“Santrich e Iván Márquez murieron o quedaron incapacitados mucho antes de estos sucesos, cuando era gobierno el presidente Duque. Transgredir los tiempos para obtener ventaja electoral no hace bien a Colombia. La gran pregunta aun sin respuesta es ¿por qué la Junta del Narcotráfico ordenó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay?“, aseguró Petro en un trino.

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