Estas son las organizaciones que están vigilando la transparencia de las elecciones

El procurador Gregorio Eljach anunció este martes que la entidad conformó un “grupo élite” para vigilar la participación en política de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Se trata de una movida que busca blindar el proceso electoral y que se suma a las acciones que también están realizando otros entes de control para garantizar la transparencia de las próximas elecciones.

La cabeza del Ministerio Público dejó claro que este equipo se encargará de la “persecución de la indebida participación en política”. Eso sí, subrayó que los integrantes de ese grupo revisarán las alertas, pero también tendrán que otorgar todas las garantías necesarias a las personas señaladas de hacer proselitismo. Por esa razón, se dejarán claros todos los procesos, con tiempos y garantías, pues de lo contrario sería “violatorio a la Constitución”.

“Nos tomamos el tiempo que la ley permite para hacer justicia disciplinaria, como corresponda, sin afanarnos, sin atropellarnos”, agregó.

Previamente, Eljach había anunciado que desde la Procuraduría se haría una revisión a toda la contratación que movió el gobierno del presidente Gustavo Petro previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. El ojo se puso sobre el alto número de contratistas que estaría entrando a entidades del nivel nacional y, más allá de eso, en el servicio diplomático.

El anuncio del procurador se da en el marco de la estrategia de Paz Electoral, que cuenta con el apoyo de la Contraloría General de Carlos Hernán Rodríguez y la Registraduría Nacional de Hernán Penagos. Desde ambas instituciones están haciendo lo propio para blindar el proceso electoral.

En las últimas semanas, tanto Registraduría como Procuraduría han avanzado en encuentros con las organizaciones políticas que participarán en los comicios del 8 de marzo. El pasado miércoles, el registrador delegado para lo electoral, Jaime Suárez, se reunió con representantes de los partidos y movimientos políticos. En ese encuentro, que además contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, se precisó información del censo electoral, mesas de votación, capacitación de jurados y la tarjeta electoral.

Además, Penagos, Eljach y Rodríguez también han estado al frente de las reuniones con el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, sobre cómo garantizar las votaciones en los municipios de Colombia azotados por la violencia.

