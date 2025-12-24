Presidente del Congreso y ministro del Interior chocan por control a emergencia económica

El presidente del Senado, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han mantenido diálogos por varios temas que se tramitan en el Congreso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mientras que el pleno del Senado está convocado de forma extraordinaria para este viernes con el fin de avalar varios acensaos en las Fuerzas Militares y de Policía, lo que de paso será usado para comenzar el debate a la emergencia económica del presidente Gustavo Petro, desde el Gobierno salieron a advertir que ese tipo de sesiones no pueden ser usadas para analizar oficialmente los decretos de excepción que están saliendo.

La polémica comenzó cuando el presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), confirmó que este 26 de diciembre habrá sesión plenaria de su corporación y que, de paso, comenzarán el control político a una emergencia que el grueso del Capitolio ve jurídicamente inviable.

“El 26 (de diciembre) vamos a hacer anuncios y automáticamente procederemos a hacer control político”, dijo García en W Radio. Y agregó: “Empezamos a trabajar hasta que el Congreso y el país se sientan satisfechos”.

De hecho, el presidente del Senado recordó en otras declaraciones que el Congreso ya había negado la reforma tributaria con la que infructuosamente el Gobierno quiso fondear con COP 16,3 billones el presupuesto de 2026. Y reiteró que querer saltarse las decisiones legislativas es, en plata blanca, una posible usurpación de funciones constitucionales.

“Calificarla como causal de emergencia equivaldría a exigir que toda iniciativa tributaria se apruebe sí o sí. Eso destruiría la separación de poderes: perderíamos independencia y el Ejecutivo impondría sus políticas contra la voluntad del representante del pueblo”, precisó el senador liberal. Es en el marco de la sesión extraordinaria que Caros Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentará una proposición para hacerle control a la medida decretada por la Casa de Nariño.

Todo esto fue rechazado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Capitolio no pueden sesionar de forma virtual para analizar la emergencia económica y que, además, tampoco podría estudiarla de fondo hasta que no se remitan los documentos oficiales con los que el Gobierno del presidente Petro justifica una medida que ha sido ampliamente criticada.

“El Congreso solo se puede convocar por Zoom cuando haya circunstancias excepcionales (pandemia, terremotos, ausencia de transporte, etcétera). Entonces, no se podría sesionar de forma válida por Zoom. El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno y sus ministros estarán dispuestos a asistir a las citaciones que el Congreso decida”, enfatizó Benedetti.

El propio presidente Petro, en una alocución de más de 60 minutos realizada en la noche del 23 de diciembre —y a la que le imprimió una alta carga electoral para promover la reelección de su proyecto político en 2026—, defendió la declaratoria de emergencia y aseguró que está encaminada a lo que calificó es una posible crisis a la que se expone el país.

La Corte Constitucional, entre tanto, notifico que no hará sesiones extraordinarias para analizar de fondo los decretos de emergencia y que lo hará tras el fin de la vacancia judicial en enero. Esto llevó a que el expresidente Álvaro Uribe anunciara que su partido, el Centro Democrático, presentó este miércoles una tutela para intentar tumbar la medida excepcional del Ejecutivo.

