Se abre polémica por ausencia de los punteros en debates presidenciales

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella puntean en las encuestas que se han conocido en este 2026. Foto: Archivo Particular

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Por cuenta de la credencial de senadores que tienen dos de los aspirantes presidenciales que puntean en las encuestas, Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático), el Capitolio se ha convertido en un escenario para que se den debates en torno a determinados temas. Y todo se refuerza ante la negativa de acudir a espacios de discusión formales, pues el candidato que completa el podio de los sondeos, Abelardo de la Espriella, también ha dicho que sin los otros dos no son viables este tipo espacios.

En efecto, en la plenaria del Senado de este 7 de abril, Cepeda y Valencia cruzaron dardos en torno a las gestiones y posturas de sus jefes políticos: el presidente Gustavo Petro y le exmandatario Álvaro Uribe, respectivamente.

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La senadora, entre otros hechos, habló de los 23 líderes de bandas criminales de Medellín a quienes se les levantaron las órdenes de captura en el marco de la estancada paz total, de los cuales al final les quitaron ese beneficio a 16 porque se encuentran presos. Valencia citó unas declaraciones del también candidato Roy Barreras, exsenador del Pacto Histórico y exembajador de la actual administración, quien dijo que este tipo de medidas sí buscan beneficiar, según él, la aspiración precisamente de Cepeda.

“Tengo preocupación”, precisó Valencia, quien desde su curul agregó que “el Gobierno pidió levantarle la orden de captura a esos cabecillas y hay uno que tiene 51 homicidios, por lo que esto contrasta con lo que está pasando en Antioquia, porque como allá no ganan, entonces quieren liberar otros criminales que son los mismos que llevaron a hacer política con el presidente”.

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Esto, por supuesto, generó la réplica de Cepeda, quien aseguró que sus afirmaciones en torno a lo que ha dicho en diferentes escenarios sobre el partido de Valencia, el Centro Democrático, y su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe, está judicializado. Y lo hizo haciendo referencia a la sentencia contra Santiago Uribe, hermano el exmandatario, quien está condenado y a la espera de que se resuelva la apelación por nexos con paramilitares.

“Es un hecho probado judicialmente”, precisó el candidato que tiene el respaldo de todo el aparato estatal por directriz del presidente Petro. Y agregó: “Hace un tiempo advertí en este reciento que pedía a la candidata de la extrema derecha que no utilizáramos este reciento para nuestros debates, porque sencillamente son recursos de los ciudadanos y hay que usarlos para legislar y el control político”.

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Y aunque ese escenario de discusión se da entre quienes tiene curul, por fuera quedan otros aspirantes que no tiene ese mismo espacio de visibilidad. Incluso, aunque no es su caso específico, De la Espriella sentó una postura sobre este tema.

“Si va Cepeda, yo voy con el mayor gusto. Pongo un ejemplo: no va Cepeda, va Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López, que no me ha bajado con los ataques y con los peores epítetos durante toda esta campaña, ¿qué sentido tiene? Lo que tiene sentido es que vayamos a un debate con Cepeda, pero si Cepeda no va a mí me gustaría tener unos encuentros que no fueran debates sino unos conversatorios con Paloma y su fórmula”, dijo De la Espriella en diálogo con Noticias Caracol.

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Todo esto se da justo cuando en uno foro de debate organizado por El Espectador, en alianza con Fescol, Transforma, Movilizatorio, CREER, NRGI y Foro Nacional por Colombia –y que se denominó “El futuro de la energía y de las regiones en Colombia”–, varios candidatos advirtieron que el tema de ampliar el espectro de discusión se vuelve clave.

En ese espacio estuvieron Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo, quienes coincidieron en que el país debe conocer de forma más amplia lo que son los modelos de Estado que proponen para ir a la primera vuelta del 31 de mayo próximo.

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“Yo sí creo que es importante que los candidatos y candidatas vengan a los debates, pero debe haber un tema de igualdad de condiciones para todos. El hecho de que Paloma Valencia e Iván Cepeda estén haciendo debates en el Senado sin la participación nuestra tiene dos salidas: que renuncien o que nos inviten también a nosotros a hacer debates allá”, advirtió Murillo.

En todo caso, este diario y sus aliados mantienen abiertos los espacios de discusión con los aspirantes presidenciales, aunque entre las campañas aún se mantienen los cálculos de cómo deberían darse los debates.

Reviva aquí el debate de El Espectador de este 8 abril:

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