Estos son los temas que vuelven hoy al Congreso: accidente Hércules y jurisdicción agraria

Elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado de la República (Congreso de la República) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este martes 7 de abril, el Congreso de la República retoma sus sesiones luego del receso que tuvieron los legisladores en semana santa. Hay expectativa en los pasillos de las Cámaras por el regreso de proyectos claves en la recta final de esta legislatura, donde el Gobierno intenta dejar sus últimas huellas.

En el Senado de la República, la Comisión Sexta citó a control político a los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; de Hacienda, Germán Ávila Plazas; de Transporte, María Fernanda Rojas; al Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Oscar Javier Torres; y al Director General (e) de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez.

El tema será el accidente del avión Hércules que ocurrió el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que se cayó esta aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Según Medicina Legal, se reportaron 57 uniformados heridos y 69 muertos.

El debate fue citado por los senadores Esteban Quintero, Gustavo Adolfo Moreno, Julio Alberto Elías, Guido Echeverri, Pedro Hernando Flórez y Álex Xavier Flórez.

En la Cámara de Representantes, dos proyectos clave entrarán a ser discutidos en la plenaria. El primero de ellos será la actualización de la Ley General de la Cultura —que fue aplazada en la última sesión de la plenaria el 26 de marzo— y las competencias de la jurisdicción agraria.

En diálogo con el Espectador, la ministra de Culturas, Yannai Kadamani, aseguró que los acuerdos entre los congresistas estaban desbaratando el quórum.

Por lo que “estratégicamente, decidimos aplazar la sesión. Ya pasamos los impedimentos y esperamos que, para cuando nos agendaron, haya quórum para apoyar el proyecto”, agregó la directora de esta cartera.

Aunque la ley estatutaria que creó la jurisdicción agraria ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro hace unas semanas, en la Cámara se encuentra aún la ley ordinaria que define las competencias que tendrá este tribunal. Entre los temas que se discutirán en la plenaria están las competencias de los jueces, las supracompetencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las disputas sobre cómo abordar los procedimientos de los baldíos y la extinción de dominio. Las dos plenarias deberán discutir esto, pero el debate se encuentra retrasado, aunque tiene mensaje de emergencia.

El miércoles en la Comisión Segunda de la Cámara también se discutirá el acuerdo de entendimiento comercial de la Ruta de la Seda entre Colombia y China. En este están citados la canciller Rosa Villavicencio, la ministra de Comercio, Diana Morales, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

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