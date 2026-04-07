Gobierno Petro defendió en el Congreso el mantenimiento del Hércules accidentado en Putumayo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto al comandante de la Fuerza Aérea, general Luis Fernando Silva, y otros oficiales, defendieron el mantenimiento de la flotilla militar y policial durante un debate en la Comisión Sexta del Senado. Foto: Nicolás Torres García

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Defensa y en cierta medida en contravía de lo que había dicho el propio jefe de Estado, dejó en claro que las aeronaves de la Fuerza Área que actualmente están en servicio, todas, cuentan con los requisitos operativos y de mantenimiento que se exigen para mantenerse en el aire.

Esas precisiones se realizaron durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, donde este jueves se analizó lo sucedido en torno al accidente en el que el pasado 23 de marzo murieron 69 uniformados y otros 54 quedaron heridos tras la caída de un Hércules que intentaba despegar desde la pista de Puerto Legízamo (Putumayo).

Más información: Cepeda suma verdes, De La Espriella pide unidad y Valencia solo se financiará con créditos

En esa sesión fue que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el mantenimiento de la flora área de uso militar y policial está al día. Además, dijo que sí hay ciertas dificultades, pero que todo aparato que alza vuelo con personal está en las condiciones idóneas de hacerlo.

“Cada aeronave a la que se sube un personal es porque puede volar, es seguro volar”, precisó Sánchez, quien en todo caso agregó que por ciertas restricciones internacionales “las empresas que hacen mantenimiento están en listas, [a veces] no [se] permiten hacer transacciones con países como Colombia”.

Consulte aquí: “La democracia no se erosiona de un solo golpe”: alerta por deterioro en escenario electoral

Este tipo de afirmaciones en el Capitolio contrastan con lo dicho en un reciente consejo de ministros liderado por el presidente Petro, días después del accidente de Putumayo, porque en ese momento el jefe de Estado calificó la aeronave siniestrada como “chatarra” y advirtió que así estaba el grueso de la flotilla. Eso, por supuesto, desató polémica interna.

Justo este martes, en el Sendo, el general Luis Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea, se refirió de nuevo a las condiciones del Hércules accidentado. Incluso, ratificó que su mantenimiento estaba al día.

Es de su interés: Petro reeditó choques con la institucionalidad y lanzó respaldo a Iván Cepeda

“Fue construido en 1983 y tenía 16.000 horas disponibles cuando llegó al país y aún contaba con margen de operación”, precisó el general Silva, quien recordó que el modelo Hércules se diseñó en 1954 y actualmente es operado en al menos 70 países, incluyendo a Colombia.

Este debate de la Comisión Sexta del Senado fue citado, entre otros, por los legisladores Esteban Quintero (Centro Democrático), Gustavo Adolfo Moreno (En Marcha) y Álex Flórez (Pacto Histórico).

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.