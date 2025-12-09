“La política de paz total realmente fracasó”: Luis Gilberto Murillo

Luis Gilberto Murillo habla de sus propuestas presidenciales en Precandidatos en Breve de El Espectador. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Cuál es su ideología política?

Yo no me clasifico con ideologías. Yo digo siempre lo que planteaba Lee Kuan Yew, el primer ministro de Singapur, que decía que su ideología era la de las soluciones, y yo he dicho que esa es la mía.

Sin embargo, casi siempre me ubican en el centro, más un poco hacia el centro izquierda, pero yo me defino como alguien sin etiquetas, y más bien, alguien progresista, pero aquí en Colombia el progresismo lo asimilan a izquierda y no es así.

Es decir, simplemente somos personas de ideas muy libertarias, porque eso es nuestra historia, nuestra historia de la ancestralidad de africanos esclavizados y de campesinos y de artesanos, y de esta nación que se fundó de gente que quería una nación de iguales, libre, y ahí me ubico yo.

¿Cuál sería su principal propuesta para los colombianos?

Oportunidades. Yo soy producto de una oportunidad, de una situación casi que improbable porque yo presenté y saqué el mejor Icfes de Chocó, en un pueblito allá en el centro de la selva, en Andagoya, Chocó, en el medio de San Juan. Eso me permitió acortar distancia para graduarme como ingeniero, me gané una beca, me fui a tierras lejanas y estudié, y eso realmente transformó mi vida.

Las personas deben tener oportunidades y que no tengan tantos obstáculos como yo tuve para estudiar y para salir adelante. Nos toca superar muchas barreras. Yo quisiera que ningún niño o niña tuviese esos obstáculos, y sobre todo ahora, la niñez está bajo muchas amenazas y muchos riesgos.

La Colombia que mereces empieza aquí: en el Caribe, en los barrios vivos de #Barranquilla, en la Colombia rural y en todas esas regiones que ignoraron por años.



Hoy desde Barranquilla reafirmé que el Caribe será el corazón de nuestra apuesta por el empleo, la seguridad ciudadana… pic.twitter.com/YPgabgw33D — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) December 6, 2025

Cuando yo fui Canciller hicimos la primera conferencia en el mundo sobre lucha contra la violencia que se ejerce hacia la niñez. La hicimos aquí en Bogotá con 150 delegaciones. Hay una agenda y es urgente, porque mire niños y niñas reclutados en el conflicto para todas estas estructuras criminales; bombardeos que involucran a niños y niñas, que eso ya se ha hecho periódicamente en el pasado; tenemos niños y niñas expuestos a minas antipersonas; otros que no pueden ir a la escuela porque no tienen un plan de transporte escolar, y la lista es larga.

De hecho ya hay redes transnacionales de la criminalidad que están usando a Colombia como plataforma para actividades inaceptables en contra de la niñez, como el turismo sexual. Aquí tenemos que darle prioridad a la protección de la niñez.

Usted que hizo parte del gobierno Petro, ¿A qué política de esta administración le daría continuidad?

Petro ha planteado una agenda de la posmodernidad, ya el cómo la implementa o cómo lo hacen es una discusión distinta. La agenda de inclusión, la agenda de cambio climático, de protección de la biodiversidad, de poder realmente responder a los desafíos de la migración. Ahí hay una agenda que me parece clave.

Lo otro que ha avanzado bastante, al menos es mi percepción, en todo lo relacionado con reforma agraria que es clave. También avanzamos mucho, cuando yo estaba en Cancillería, en poder mantener los socios tradicionales y expandir a nuevos socios, sobre todo del sur global, los poderes multipolares y creo que esa agenda fue importante.

Me parece que esa es una agenda clave, sin embargo, últimamente esa agenda se ha tornado muy difícil por los cambios de comportamiento, digámoslo así, del gobierno colombiano y su diplomacia.

Por el contrario ¿A qué política no le daría continuidad?

Yo creo que la política de paz total realmente fracaso. Hay semillas como lo que pasó con Comuneros del Sur, lo que se está dando en Quibdó es interesante con las bandas urbanas. De pronto en Buenaventura, en Medellín, ahora el Clan del Golfo puede tener ahí una oportunidad.

Pero en general no funcionó es que los grupos al margen de la ley ya no tienen agenda política, sino que realmente lo que se dedican es al control de rentas criminales. Esos grupos aprovecharon las ofertas del gobierno de buena fe, por ingenuidad, por mal diseño, por falta de rigor, lo que haya sido, pero lo aprovecharon para fortalecerse y aumentaron control en muchos territorios, pasando de actividades criminales realmente a una especie de gobernanza criminal.

Y en mi gobierno vamos a retomar el control de los territorios. Vamos a tener marco de sometimiento, de desarme, reincorporación, reintegración, y hacerle obviamente el monitoreo del caso, la supervisión, el control, pero no vemos que haya condiciones para negociaciones de paz como tal, porque estos grupos están dedicados al control de rentas criminales y en los territorios.

En caso de que llegue a la Casa de Nariño ¿Qué haría usted en esos primeros 100 días de Gobierno?

Lo primero es hacer acuerdos de país. Yo pude construir acuerdos de país en torno a algunas acciones de política exterior. La relación con los Estados Unidos, hay que recomponerla, pues tiene incidencias en muchos sectores. El primero tiene que ser precisamente sobre política exterior, por una sencilla razón, el mundo hoy está redefiniendo ese orden mundial. Colombia necesita más margen de maniobra, y para salir no puede salir con un planteamiento simplemente de un grupo o del contexto de la política doméstica. Tiene que salir con acuerdos de país de qué es el interés nacional.

Y ese interés nacional hay que redefinirlo porque llegamos nuevos actores, muchas comunidades, pueblos, territorios, que ya participan en la diplomacia. Hay que convertir a Colombia en el perfil que debe tener, un poder intermedio, que sea un poder que genere estabilidad en la región y en el mundo.

Hoy no es cualquier día.

Es ese momento en el que todo lo que construimos durante meses, en las calles, en los barrios, en los encuentros sinceros con la gente, toma forma y se vuelve real.



Hoy, a las 14:00, entregaremos oficialmente en la Registraduría más de un millón de… pic.twitter.com/fHVn9UuXHS — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) December 9, 2025

Lo segundo es poder ajustar algunas de las políticas que necesitan ajuste inmediato como la seguridad. Hay que recomponer las capacidades de la Fuerza Pública. Ellos han perdido terreno por los avances tecnológicos que no ha incorporado y que tiene que incorporarlos.

La guerra ahora se hace de manera distinta, pero además en un marco de cumplimiento de derechos humanos y de protección de la población civil, es decir, hay que mirar temas de doctrina. Lo segundo en términos de seguridad es que tiene que haber la otra seguridad.

Deben haber acciones para que llegue la justicia realmente, y el estado integral, la educación, la salud, la generación de empleo y oportunidades para esos jóvenes, niños y niñas que están en esas regiones.

¿Cómo sería su relación con el Congreso?

Sería muy buena. Además del millón y medio de firmas que recolectamos, que son confianzas, el Partido Ecologista nos entregó sus banderas, es decir, es un partido que va a estar con nosotros. Ya manifestó apoyo a nuestro proyecto político, a mi candidatura, y allí hay 14 candidatos y candidatas al Senado y unas listas a Cámara en el país que obviamente va a facilitar la relación con el Congreso.

Cuando fui ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cuando fui Canciller saqué varias leyes que presenté al Congreso y las saqué adelante. El primer marco sobre cambio climático, la ley de páramos, la ley de pago por servicios ambientales, pero también, como canciller, la última que se aprobó que yo presenté esa ley fue la ley que prohíbe el reclutamiento, el entrenamiento y la financiación de mercenarios.

En agosto de 2024 presenté esta ley después de escuchar el dolor de cientos de familias. El Congreso la aprobó. Combatir el mercenarismo es proteger vidas y dignificar a quienes sirvieron al país. Es por #LaColombiaQueMerecemos. pic.twitter.com/IW4ngSTBNh — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) December 4, 2025

Tengo experiencia con el Congreso y siempre logré un apoyo mayoritario a mis leyes. Esa va a ser la manera en que voy a abordar la relación con el Congreso y una relación muy respetuosa con las Cortes y con los poderes autónomos, con el Banco de la República. Es decir, aquí hay que poner a funcionar la institucionalidad. Los pesos y contrapesos se crearon precisamente para fortalecer la democracia.

Referente al tema de Estados Unidos ¿Cómo va a manejar esas relaciones?

Lo primero es entablar un diálogo con agenda. Es una agenda que tiene que empezar obviamente con seguridad y política de drogas y tiene que ser muy sincera, respetando la soberanía colombiana, pero muy sincera para encontrar puntos comunes. Lo segundo tiene que ver con una agenda de comercio, inversión y desarrollo que es muy importante también. Y la tercera, migración, porque tenemos que seguir hablando de los temas de migración. Hay tres millones de colombianos y colombianas en los Estados Unidos de los cuales entre 200.000 y 300.000 son indocumentados.

Entonces tenemos que hablar de esos temas y cómo mejorar la condición de los colombianos y colombianas que están allá que envían de los USD 12.000 millones que envía el año de remesas a los colombianos y colombianas, el 50 % es desde Estados Unidos. Ese es un diálogo directo con el presidente Trump inmediatamente restablecer la interlocución con esa agenda y llegar a puntos de acuerdo para pasar de una agenda de conflictos y de irritante a una agenda que respete la soberanía, que defienda a Colombia, pero que encuentre los puntos comunes porque de la situación irritante que se tiene ni gana Colombia ni gana Estados Unidos.

¿En qué sector de las consultas lo vamos a ver en marzo?

Yo no estoy en discusiones sobre consultas, yo estoy mirando directamente a la primera vuelta y pasar a la segunda vuelta y entrar a la casa de Nariño y hacer historia. No descarto tampoco eso. Yo no hice ninguna declaración para participar en consultas, pero tengo varios partidos que van a coaligarse en mi candidatura y eso puede facilitar el camino si aparece alguna consulta en la cual coincidamos.

Pero no he visto hasta ahora, yo creo que están armando consultas es uno cerrando puertas. Imagínense nosotros que nos han cerrado tantas puertas, pues sí, eso no es manera de empezar a dialogar, al menos conmigo. Lo otro que están haciendo coaliciones es con base en el odio. Yo me uno con este porque odio al otro y cómo gano para joder al otro y pues eso tampoco es conmigo. Hay que revisar, al menos los que están en esa discusión de qué coaliciones van a hacer, pero yo veo que si no son capaces de ponerse de acuerdo en ninguna, menos en los problemas de la gente nuestra.

