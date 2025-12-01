Luis Gilberto Murillo supera el millón de firmas: ¿cómo avanzan otros precandidatos?

El canciller Luis Gilberto Murillo en Cúcuta. Foto: Cancillería

El precandidato Luis Gilberto Murillo anunció que ya llegó al millón de firmas validadas en su camino hacia la inscripción oficial de su candidatura. El anunció se dio en medio de un acto realizado en La Boquilla, Cartagena, el cual marcó el cierre de una gira de cinco días por diversos sectores de la ciudad, en los que Murillo adelanto varios compromisos de campaña.

El precandidato destacó la naturaleza descentralizada y popular de su campaña. “Hoy, desde La Boquilla, donde no vienen los candidatos tradicionales, los que toman decisiones desde el centralismo, queremos decirle a Colombia que ya contamos con un millón de firmas validadas y vamos por más”, expresó.

Murillo ha dejado claro que su campaña no está basada en las estructuras de poder tradicionales ni en el apoyo de grandes maquinarias políticas. El precandidato superó el umbral 635.216 firmas exigido por la Registraduría Nacional del Estado Civil; sin embargo, este no podrá inscribirse hasta el órgano electoral compruebe la validez de cada una, hasta entonces su candidatura no podrá oficializarse.

Murillo aseguró que ha apostado por un proceso de recolección de firmas que se ha alimentado de la voluntad popular. “Cada firma es una historia, un sueño y una esperanza de esa Colombia olvidada”, dijo durante su intervención, subrayando que su movimiento busca representar las voces de los territorios más alejados del poder central.

Con más de un millón de firmas en su haber, Murillo se prepara para enfrentar lo que queda de la carrera hacia las elecciones de 2026. Cabe anotar que el precandidato ha manifestado su postura a favor de una coalición de figuras progresistas, que podría incluir a Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. De concretarse, esta alianza consolidaría una de las plataformas más representativas del progresismo colombiano, que pondría a las regiones y a la justicia social en el centro del debate político.

El panorama de las firmas en la precandidatura presidencial

La recolección de firmas es un proceso clave en la contienda presidencial de 2026, y Murillo se encuentra en una carrera competitiva con otros precandidatos. A pesar de su liderazgo en los sectores menos atendidos, la competencia por el respaldo popular está siendo feroz. El abogado y empresario Abelardo de la Espriella se encuentra a la cabeza en términos de número de firmas, con más de cuatro millones recolectados, y ha anunciado que las presentará oficialmente en diciembre. Esta cifra, si es validada, podría establecer un récord en la historia de las recolecciones de firmas en Colombia.

Por su parte, el exsenador David Luna y el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa también han superado los umbrales establecidos. Luna presentó más de 1,3 millones de firmas ante la Registraduría, mientras que Olimpo entregó 1,7 millones. Ambos, al igual que Murillo, han resaltado la importancia de la participación ciudadana y la conexión directa con las bases populares. “Este es un logro de la ciudadanía, de quienes creen que Colombia necesita un liderazgo serio, responsable y con resultados. Cada firma representa una voz que exige un país distinto, lejos de la improvisación y del caos institucional”, dijo Luna al presentar su apoyo.

En esta misma instancia están la exalcaldesa Claudia López, la periodista Vicky Dávila y, entre otros, el exministro Mauricio Cárdenas, el exoncejal Daniel Oviedo y el exgobernador Aníbal Gaviria.

