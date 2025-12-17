Logo El Espectador
Se anuncia “Gran Consulta”: Dávila, Galán, Cárdenas, Luna, Oviedo y Gaviria van juntos a 2026

Seis precandidatos a la Presidencia ya dieron el paso para ir a un mecanismo de selección que tendrá lugar el 8 de marzo. La mayoría de ellos presentaron firmas para avalar sus aspiraciones a la Casa de Nariño, mientras Juan Manuel Galán tiene el respaldo de su partido, el Nuevo Liberalismo.

Redacción Política
17 de diciembre de 2025 - 03:49 p. m.
Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) acordaron unirse en esta coalición.
Foto: Óscar Pérez
Desde hace algunas semanas venía delineándose la primera apuesta concreta para una consulta de cara a las elecciones de 2026. Este miércoles, eso se concretó y un grupo de seis precandidatos a la Presidencia dejó claro que llegará unido a la primera vuelta del 31 de mayo y participará en un mecanismo de selección el 8 de marzo.

Se trata de Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) y Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones). Cinco de ellos presentaron firmas ante la Registraduría para avalar sus aspiraciones, mientras Galán ya contaba con el respaldo de su partido, el Nuevo Liberalismo.

El objetivo es participar en una consulta que derive en la elección de un candidato único para la primera vuelta presidencial. Todos los que no sean seleccionados se comprometieron a respaldar públicamente al ganador y dejaron abierta la puerta para que más candidatos se sumen. Eso sí, dejaron claro que cualquier persona que quiera participar no puede venir “de los extremos políticos”, “sin jefes políticos y basada en la experiencia, la evidencia y la transparencia”.

Además, delinearon seis principios que los unirán: recuperar la seguridad, atender la crisis del sistema de salud, luchar contra la corrupción, ampliar el acceso a la educación, “hacer realidad la meritocracia” y proteger la Constitución de 1991.

“Le decimos al país que estamos comprometidos con esa unión por Colombia. Esta Gran Consulta que nace entendiendo ese clamor por recuperar nuestro país, por eso lo primero que quiero decir es que ojalá esta Gran Consulta por Colombia sea más grande, ojalá venga una unión más completa”, dijo la exdirectora de Revista Semana.

Entre los nombres que se habían evaluado para hacer parte de esta iniciativa están el exalcalde Enrique Peñalosa y el exministro Daniel Palacios. El primero está buscando el aval de un partido y el segundo ya presentó sus firmas ante la Registraduría.

También se espera que entren la recién elegida candidata del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, y el del Partido Oxígeno, el exministro Juan Carlos Pinzón. Sin embargo, del lado del partido que comanda el expresidente Álvaro Uribe, estarían analizando irse en una encuesta en lugar de una consulta. Una movida similar han propuesto el exgobernador Sergio Fajardo y el abogado Abelardo de la Espriella.

Por Redacción Política

Stella Guavita(92595)Hace 33 segundos
Una coalicion que parece mas un amangualamiento, si no vienen de ningun extremo politico que hace Vicky ahi??
angela gómez Suárez(622)Hace 47 minutos
La proliferación de "cándidos",candidatos de la élite y la clase media alta y otros que sin tienen méritos,es una muestra que pese al masivo y permanente.bombardeo a los colombianos,por parte de los medios de su propiedad,con su guerra a muerte a Petro,a la izquierda y los generosos espacios laudatorio no se han decidido por uno o por cuánto más tres,sino que buscan como cualquier concursante ,arrear votantes y endosarselos al ganador.
Olegario (51538)Hace 51 minutos
Hay personas valiosas ahí que no son del gusto de los zurdos más sectarios y radicales, David Luna es una de ellas. Un tipo moderado y serio. Y que los petristas no canten victoria todavía con don Iván Cepeda. Falta que corra mucha agua debajo de puente.
Aguilucho(odmum)Hace 52 minutos
🤡
Mario Anzola(28786)Hace 1 hora
Asociación de prequemados para venderse al mejor postor en la segunda vuelta y lagartear coimas
