Se anuncia “Gran Consulta”: Dávila, Galán, Cárdenas, Luna, Oviedo y Gaviria van juntos a 2026

Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) acordaron unirse en esta coalición. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde hace algunas semanas venía delineándose la primera apuesta concreta para una consulta de cara a las elecciones de 2026. Este miércoles, eso se concretó y un grupo de seis precandidatos a la Presidencia dejó claro que llegará unido a la primera vuelta del 31 de mayo y participará en un mecanismo de selección el 8 de marzo.

Se trata de Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) y Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones). Cinco de ellos presentaron firmas ante la Registraduría para avalar sus aspiraciones, mientras Galán ya contaba con el respaldo de su partido, el Nuevo Liberalismo.

Sugerimos: Vuelve la estrategia de la apelación con la reforma a la salud en el Senado, ¿qué sigue?

El objetivo es participar en una consulta que derive en la elección de un candidato único para la primera vuelta presidencial. Todos los que no sean seleccionados se comprometieron a respaldar públicamente al ganador y dejaron abierta la puerta para que más candidatos se sumen. Eso sí, dejaron claro que cualquier persona que quiera participar no puede venir “de los extremos políticos”, “sin jefes políticos y basada en la experiencia, la evidencia y la transparencia”.

Hoy nace #LaGranConsulta por Colombia 🇨🇴@VickyDavilaH, @JDOviedoAr, @anibalgaviria, @MauricioCard, @juanmanuelgalan y yo nos UNIMOS para que sea la gente la que elija el rumbo del país. Qué felicidad poderles contar esto y qué felicidad poder trabajar juntos en defensa de la… pic.twitter.com/WydWxO8hwT — David Luna (@lunadavid) December 17, 2025

Además, delinearon seis principios que los unirán: recuperar la seguridad, atender la crisis del sistema de salud, luchar contra la corrupción, ampliar el acceso a la educación, “hacer realidad la meritocracia” y proteger la Constitución de 1991.

Le puede interesar: Cancillería ordenó investigación por video del prófugo Carlos Ramón González en Nicaragua

“Le decimos al país que estamos comprometidos con esa unión por Colombia. Esta Gran Consulta que nace entendiendo ese clamor por recuperar nuestro país, por eso lo primero que quiero decir es que ojalá esta Gran Consulta por Colombia sea más grande, ojalá venga una unión más completa”, dijo la exdirectora de Revista Semana.

Entre los nombres que se habían evaluado para hacer parte de esta iniciativa están el exalcalde Enrique Peñalosa y el exministro Daniel Palacios. El primero está buscando el aval de un partido y el segundo ya presentó sus firmas ante la Registraduría.

Lea también: Registraduría reportó más de 3.000 candidatos al Congreso: así va la contienda de marzo

También se espera que entren la recién elegida candidata del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, y el del Partido Oxígeno, el exministro Juan Carlos Pinzón. Sin embargo, del lado del partido que comanda el expresidente Álvaro Uribe, estarían analizando irse en una encuesta en lugar de una consulta. Una movida similar han propuesto el exgobernador Sergio Fajardo y el abogado Abelardo de la Espriella.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.