Movida Electoral: adhesiones, críticas y exámenes médicos se toman la campaña

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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A cinco días de la medición definitiva, las adhesiones, las pullas entre los candidatos y los estados de salud de ambos, se toman la agenda. Sobre la mesa también hay una discusión por el debate que se viene proponiendo desde el inicio de esta segunda campaña electoral.

Tanto Abelardo de la Espriella, como Iván Cepeda recibieron nuevos apoyos este martes: para el primero fue la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que a través de un comunicado le dio su apoyo al candidato de ultraderecha.

“Antes de la primera vuelta, nos comprometimos a acompañar a quien se enfrentara al heredero de Petro, hoy ese apoyo es total hacia la fórmula de Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo, quienes representan el fervor ciudadano y la voluntad de cambio de gobierno que tanto se requiere. Hace cuatro años, en la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández (q.e.p.d.), Colombia vivió dos errores que hoy nos pesan. El primero: los que se abstuvieron “por encima del bien y del mal” - convencidos de que su pureza valía más que el resultado. El segundo: los millones de colombianos que optaron por Petro buscando un cambio real, y que hoy reconocen, con amargura, que ese cambio nunca llegó“, precisaron.

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Por su parte, a Cepeda se le unió el movimiento de autoridades indígenas AICO. “Como guardianes del territorio, el agua, la cultura, entendemos que la participación política es una extensión de nuestra resistencia histórica. Hoy la pervivencia de nuestras comunidades indígenas exige decisiones colectivas, claras, firmes y fundamentadas en la dignidad de los pueblos originarios. En el movimiento de autoridades indígenas de Colombia AICO, en representación de sus cabildos, resguardos, comunidades indígenas de los pueblos de los pastos y quillasingas han decidido por consenso unánime vincularse formalmente a la campaña presidencial del doctor Iván Cepeda y Aida Quilcué”, precisaron.

Entre otros temas, el representante Gabriel Becerra, aseguró que “hay que transmitirle a los colombianos la negativa del candidato Abelardo de la Espriella a aceptar que los compromisarios que también nombró, pudiésemos reunirnos y acordar las condiciones y no llegar con condiciones impuestas. Aquí definitivamente se ha preferido la política del miedo, la desinformación, la mentira y se ha castrado la posibilidad de que ustedes, los ciudadanos, puedan escuchar de manera directa, en este momento decisivo, las propuestas del candidato Iván Cepeda y las propuestas de la oposición”.

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Estas declaraciones, por su parte, contrastan con la negativa que también dio el candidato del oficialismo a asistir a debates durante la primera parte de la campaña.

Por otro lado, el candidato Abelardo de la Espriella, aseguró que “si Petro no reconoce los resultados en segunda vuelta, como no lo ha hecho en la primera jornada, se cae el velo por completo y queda al desnudo un autócrata, un tirano en ciernes”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, aseguró que presuntamente los presidentes de Israel y de Argentina están en una “asociación” para terminar con el progresismo en México y Colombia. Además de dar a conocer que iniciará acciones legales contra los jueces que le pusieron restricciones para el uso de sus redes sociales y la propaganda electoral y de reiterar un presunto fraude electoral.

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Este mimo martes, el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, envió un mensaje a partidos políticos y candidatos con el fin de respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial de próximo 21 de junio. Esto, luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que no reconocería los resultados del preconteo por un presunto fraude electoral, algo que también dijo el candidato Iván Cepeda, aunque después se retractó.

Además, aseguró que debe existir respeto por las instituciones competentes. “Ese debería ser el primer pacto de cualquier democracia”, afirmó. Y agregó: “Colombia ha construido durante décadas instituciones capaces de enfrentar desafíos como la violencia, el narcotráfico y la criminalidad”.

Por último, tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella, dieron a conocer sus certificados médicos de cara a la primera vuelta presidencial. El debate sobre la salud, especialmente de Iván Cepeda, ha estado sobre la mesa desde que inició la campaña, este martes 16 de junio, el candidato del Pacto Histórico presentó sus exámenes médico, luego de que De la Espriella lo hiciera el sábado pasado.

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Cepeda, quien sufrió de cáncer en el pasado, aseguró que según el certificado médico que fue expedido el día 14 de junio por el médico tratante de su condición, el doctor Luis Leonardo Rojas Fuentes, “el paciente presenta antecedente de cáncer de colon que fue tratado con cirugía y quimioterapia. En el curso de la enfermedad se documentó una recaída que requirió nuevamente tratamiento de cirugía y quimioterapia. Desde el año 2022, se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes sin evidencia, hasta el momento, de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas al tratamiento”.

Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella hizo lo propio el pasado sábado, cuando publicó un video en el que se realizaba unos exámenes médicos en respuesta a un reto desde redes sociales. Allí se mostró optimista y aseguró que “en la campaña he mostrado mi vida entera al Pueblo colombiano. La vida de quien aspira a liderar a su Pueblo deja de ser privada y le pertenece a los ciudadanos”.

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