Movidas electorales: el panorama se sigue ajustando a un mes de primera contienda en urnas

Faltan nada más tres días para que se cumpla el plazo que tienen precandidatos y precandidatas a la presidencia para anunciar su intención de participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo y las agrupaciones de diferentes orillas políticas se siguen moviendo.

Por una parte, la llamada Gran Consulta por Colombia ya anunció que el día de mañana harán la inscripción oficial de su agrupación ante la Registraduría Nacional. Hasta la fecha la conforman: Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y David Luna.

Sin embargo, desde la izquierda la situación aún presenta incertidumbre. Tanto la participación de Iván Cepeda como la de Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida -donde además están Camilo Romero, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo- está a la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Al respecto, Roy ya manifestó que si la decisión del CNE es impedir la participación de Cepeda en la consulta él se mantendrá firme en su medida en urnas el 8 de marzo. Por el contrario el candidato del oficialismo ya manifestó que si la decisión no se inclina a su favor, el y su partido (Pacto Histórico) irán solos a primera vuelta.

Tras una primera votación para definir si Cepeda puede o no participar en la consulta que culminó con cinco votos en contra y cuatro a favor, el caso deberá definirse por conjueces. Durante todo el fin de semana, las cuentas para la decisión estaban 6 a 3 en contra de la inscripción de Cepeda, pero este lunes se confirmó que el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) decidió respaldar la tesis de los ponentes, con lo cual el resultado cambió a 5 contra 4. La sala plena del CNE está citada a la 1 de la tarde y la audiencia para saber cuál fue el resultado de la votación es a la 4 de la tarde.

Los conjueces que definirán el futuro de la consulta oficialista serán Manuel Antonio Avella (Partido Liberal). En caso de que se necesite un tercer conjuez, este sería Martín Coral Berdugo (Colombia Justa Libres). En la lista también estaba Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático), sin embargo tras declararse impedido, se espera que se resuelva el impedimento este martes, según el orden del día del Consejo.

Por último, desde el centro aún no se define si se subirán a una consulta o no. Aunque Claudia López sigue en conversaciones con Sergio Fajardo y con Maurice Armitage para unirse junto a Leonardo Huerta a este grupo, no se han anunciado decisiones finales.

Estas situaciones se dan en medio de la cita Petro-Trump este 3 de febrero en la Casa Blanca, donde los mandatarios de Estados Unidos y Colombia conversaron por un poco más de una hora. Dentro de los temas de la conversación podrían haberse tocado temas relacionados con las elecciones de Colombia, entre otros asuntos.

