Movimientos de campaña: así llevan la Semana Santa los candidatos a la presidencia

Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo enfilan candidaturas presidenciales para primera vuelta. Foto: El Espectador

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Este martes, candidatas y candidatos se preparan para las elecciones. Algunos continúan haciendo giras por las regiones y otros, como Sergio Fajardo, han interpuesto solicitudes críticas hacia el gobierno Petro.

El candidato de Dignidad y Compromiso, anunció vía redes sociales que le presentó una carta de solicitud sobre el control de recursos públicos en el marco de emergencia climática al Contralor Carlos Hernán Rodríguez. En la misiva, Fajardo asegura que “El Gobierno Nacional le entregó 8,6 billones a la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres para atender la crisis climática. El problema es que esta entidad ya ha tenido escándalos de corrupción y debe ser vigilada de manera urgente”.

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Por su parte, Paloma Valencia estuvo reunida con parte del equipo de campaña. Además de su fórmula, Juan Daniel Oviedo, en el recito estaban personalidades como Ingrid Betancourt y Enrique Peñalosa. “Lo que estamos haciendo es tratar de construir esa Colombia más grande que nos merecemos. Colombia lo que tiene es mucho futuro por delante”, precisó.

Además, Abelardo de la Espriella visitó el mercado popular de oriente, en Montería, Córdoba. “Si uno quiere saber qué está pasando en una ciudad, hay que ir al mercado y escuchar a la gente. Los problemas de la gente se resuelven con voluntad. Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades. Vengo a escuchar, a entender y a dar soluciones concretas”, manifestó sobre su visita.

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Desde la otra orilla, Iván Cepeda participó recientemente en una presentación en Medellín, Antioquia. Tras su discurso, anunció que interpondrá acciones legales contra el concejal de esa ciudad, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, “por sus actos de difamación y hostigamiento, así como por su comportamiento violento” durante su paso por la capital antioqueña.

“Con estos hechos, el concejal Rodríguez incita a la violencia contra la ciudadanía y otros servidores públicos, atenta contra la dignidad de la institución que representa y degrada la función pública”, alegó Cepeda.

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Entre otros, la candidata Claudia López visitó proyectos de construcción en Bogotá en su camioneta de campaña “Filomena”. “Recorrimos Lagos de Torca, un proyecto clave donde se construirán cerca de 135.000 viviendas para recibir a más de medio millón de personas en Bogotá. En una nueva historia vamos a destrabar el desarrollo de suelo y hacer realidad más vivienda para la clase media colombiana”, puntualizó.

Por su parte, el resto de los 14 candidatos también se alistan para continuar la contienda electoral, sin embargo los tres punteros -Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia- esperan las decisiones de los apoyos de los partidos políticos.

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