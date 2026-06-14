“No era una campaña cualquiera, fue una cruzada nacional”: De la Espriella desde Buga

El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, cerró su campaña desde Buga (Valle del Cauca). Foto: Óscar Pérez

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El último día de campaña en plaza pública del candidato de Defensores de la Patria se situó en Buga. Fueron dos paradas que mostraron la fuerza de Abelardo de la Espriella ante el fervor popular y las calles, sumado a un fuerte componente religioso. El abogado de 47 años inició su acto de cierre en una visita a la basílica menor del Señor de los Milagros rodeado de su círculo de confianza, para luego consolidar el proyecto de la “Patria Milagro” desde una tarima donde lo vieron miles de personas, esperando un último rugido del “tigre”, como lo conocen sus seguidores. El Espectador estuvo presente en el evento en Buga y conoció a profundidad el recorrido del candidato y los simpatizantes que viajaron cientos de kilómetros para verlo.

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Guadalajara se viste de amarillo para animar un camino al “milagro”. Pero no la ciudad mexicana donde ocurre el Mundial; esta celebración ocurre en el Valle del Cauca. En la Guadalajara de Buga, las camisetas de la selección Colombia inundan las calles de un pequeño pueblo ubicado a solo 45 minutos de Cali, justo en un día de misa de sanación en la tierra del Señor de los Milagros. Y todo es con el propósito de llenar el cierre de campaña del candidato presidencial que quiere convertir a Colombia en una “patria milagro”: Abelardo de la Espriella.

Las multitudes vienen de todos lados. Desde las 10 de la mañana las multitudes rodearon el Hotel Guadalajara. Este alojamiento es uno de los más lujosos de la ciudad, el “único hotel cuatro estrellas de Buga”, dice un taxista al describirlo. Este domingo todo giró alrededor del “Firme por la Patria”, en una ciudad donde sobre las cuatro de la tarde estuvo en tarima el candidato presidencial.

Entre los simpatizantes que lo esperaron durante horas estaba Luis Armando Gúzman, quien viajó cuatro horas desde Buenaventura porque le emociona todo lo que representa De la Espriella, “el no tiene nada malo”, le dice a este diario. Espera que en su región este candidato pueda “acabar con la corrupción y la extorsión que nos tiene carcomidos”.

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En paralelo, todos los 14 de cada mes en la basílica menor Señor de los Milagros, realiza su misa de sanación, donde los feligreses entregan sus súplicas relacionadas con la salud. Las filas son eternas para poder ver al mítico “Milagroso de Buga”, un Cristo de color negro que se encuentra en la parte trasera de la iglesia, del que se dice, concede los deseos a quienes le hacen una promesa y vuelven a Buga a cumplirla.

Tal vez por eso De la Espriella regresó a esta ciudad después de llorar frente a la imagen del Cristo el 31 de enero de este año. En ese momento, el candidato que en algún momento profirió ser ateo y ahora dice haberse transformado al catolicismo, dijo cuando visitó Buga que le habría pedido al milagroso “sabiduría, discernimiento, fuerza, valor, templanza y sobre todo que mi corazón sea conforme al de él para luchar por Colombia como corresponde”.

Cuatro meses más tarde, anunció el cierre de su proyecto de “patria milagro” en lo que él considera la “Ciudad Milagro”. En su agenda estuvo volver a donde “el negrito” –como le llamó en varios de sus videos–, para pedir “por la sanación de nuestra Nación y a rogar su divina intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”. Sobre las 3:30 p. m., el candidato ingresó a la basílica y estuvo cerca de una hora reunido allí con miembros de su círculo privado como Mauricio Gómez Amín, Rodrigo Lara Restrepo o Sergio Araújo.

Eso no evitó que ríos de simpatizantes lo esperaran en todas las entradas y solo pudieran verlo cuando se alejó de la congregación. A pesar de esto, la presencia de los creyentes que solo venían a la iglesia, pero no compaginaban con las ideas del candidato, terminó en choques y discusiones a las afueras de la basílica.

Cientos de quienes rodeaban la catedral son vallecaucanos que se movilizaron en caravanas desde los 42 municipios de este departamento y que iniciaron sus recorridos sobre las 11 de la mañana. A las 2 p. m., horas antes del inicio del evento final de campaña, las gorras, banderas de Colombia y las camisas de la selección, ocupada ahora como símbolo de la campaña, ocupaban las principales calles de Buga,. Las caravanas y eventos de apoyo al “Tigre” también tuvieron lugar en otras ciudades como Villavicencio, Bucaramanga, Medellín o Bogotá.

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Adriana Lara viajó cerca de tres horas desde Cali en una caravana con varias de sus amigas para “apoyar al tigre y al cambio, porque si no gana, pueden ser las últimas elecciones en democracia”.. Para ella es representativo que el cierre sea en Buga, pues recuerda que uno de los “santos favoritos de Abelardo es el Señor de los Milagros; de ahí viene la patria milagro”, agregó en su diálogo con El Espectador.

Desde Cali se movilizan varios políticos de la región que acompañaron a De la Espriella en el evento, aunque no en tarima. Entre ellos está el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, que no se reelegirá, pero fue de los primeros de su partido en apoyar al candidato que repuntó la primera vuelta; así como el senador electo del Centro Democrático, Christian Garcés, y el representante de La U, Victor Salcedo.

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Mientras las calles frente al hotel Guadalajara se llenaban de vallecaucanos, sobre las 6:00 p.m. De la Espriella apareció tras su cristal de seguridad que lo acompañó en sus eventos durante los últimos meses. “Hoy también se congrega aquí un pueblo dispuesto a defender la democracia y la institucionalidad de Colombia. Y no hay lugar para cerrar esta campaña que esta tierra bendita, donde la fe se encuentra con la esperanza, y se convierte en destino. La manada del tigre llevará a Colombia a convertirse en la patria milagro”. “No era una campaña cualquiera, fue una cruzada nacional”, remarca.

Al ritmo de “Abelardo presidente” hizo el homenaje a la patria. Como en todos sus eventos, se respaldó de los reservistas y veteranos. “Hoy he venido aquí, no como un hombre, he venido como representante de 10 millones de colombianos que votaron por este proyecto el 31 de mayo. He venido a Buga por los campesinos, los soldados, las madres, los emprendedores y las jóvenes”, dijo. “Seré el presidente de todos”, aseguró entre la euforia y las arengas de sus seguidores. En medio de su discurso envío un mensaje de unidad por quienes no quienes no votaron por él, pues señaló que “también le pidió al milagroso por ellos”.

Durante su intervención volvió a denunciar los presuntos casos de constreñimiento a favor de Iván Cepeda en el Cauca y Nariño, que llevó a conocimiento de la justicia norteamericana. Así mismo lanzó pullas al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, que pertenece al Pacto Histórico y a quien acusó sin ninguna evidencia hasta el momento de “presionar a la gente”.

Habló de Iván Cepeda, de Gustavo Petro y dijo que su “batalla también es espiritual”. Por eso dijo que le pidió al milagroso que “ilumine a cada colombiano para tomar la decisión correcta frente al tarjetón, no porque sea perfecto, pero estoy convencido de que soy el presidente adecuado para el momento histórico que atraviesa la patria”.

En el escenario también lo acompañó su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, que aseguró el 21 de junio que cambiarán la historia de Colombia, pues cree “llegará una fórmula íntegra, limpia, de las regiones, para que piense en la esperanza. Porque no hay Colombia milagro sin esperanza”.

El evento culminó con el optimismo de llegar a la Presidencia y respaldado en las encuestas que este mismo domingo le pusieron por encima de su contraparte del Pacto Histórico en la puja por llegar a la Casa de Nariño. “Porque José Manuel y yo no vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiar la política para siempre”, dijo.

La convicción del candidato presidencial sobre su victoria es evidente. Las encuestas también lo respaldan. Tres mediciones lo ponen por delante de Cepeda en la segunda vuelta, algo que ya pasó el 31 de mayo cuando se impuso con 10,3 millones de votos, la cifra más alta en cualquier primera vuelta. Con este evento espera consolidar ese favoritismo a menos de una semana para conocer quién será el próximo presidente.

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En una campaña sin debates y con un vicepresidente que también visitó emblemáticos espacios religiosos y que fue clave para aterrizar muchas de sus propuestas, De la Espriella no dejó las calles para consolidar su apuesta. Antes de Buga estuvo en Santa Marta y Montería, en una apuesta por cautivar los votos de la Costa Caribe a Iván Cepeda, quien hace dos semanas se llevó la victoria en los siete departamentos.

Aun así, este cierre fue inesperado, en un departamento donde Cepeda le ganó con el 53,17 % y el candidato de Defensores de la Patria solo consiguió el 33,75 %. Donde busca arrebatarle el Valle del Cauca al petrismo y reforzar su relato de “patria milagro” con símbolos religiosos en uno de los principales destinos de peregrinación católica en el país, un discurso que cala con su electorado que antes, durante y al finalizar el evento solo podía gritar “firmes por la patria”.

Por Nicolás Torres García, periodista político y enviado especial de El Espectador en Buga (Valle del Cauca).

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