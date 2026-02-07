Petro condiciona ascensos en Policía a resultados operativos en elecciones: se agita debate

El 8 de marzo se votará por un nuevo Congreso y habrá tres consultas en juego. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El mismo día en que la Registraduría comenzó los simulacros de preconteo de votos para las elecciones del 8 de marzo, un ejercicio que hace parte de las garantías de transparencia que se buscan dar para el proceso electoral actual, el presidente Gustavo Petro salió a condicionar los ascensos de la Fuerza Pública a que se den resultados en torno a la cita a urnas en la que se elegirá a un nuevo Congreso; el 31 de mayo se votará en primera vuelta por su sucesor.

En efecto, la Registraduría comenzó un proceso en los 32 departamentos para determinar cómo funcionan todos los sistemas tecnológicos y los procesos humanos con los que se hará la recopilación e información de los votos que se depositen en urnas. Además, ya hay varias organizaciones nacionales e internacionales haciendo veeduría sobre el proceso electoral para garantizar que haya resultados válidos más allá de las polémicas que todos los sectores políticos quieren desatar.

Es precisamente en este último escenario en que se ubican las declaraciones más recientes del presidente Petro, quien desde hace varios meses lleva cuestionando el sistema electoral colombiano con el que se eligió presidente y por el que fue previamente congresistas al menos dos décadas luego de que dejara las filas del extinto M-19.

Las declaraciones más recientes del mandatario se dieron luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara la inhabilidad jurídica de Iván Cepeda para participar en la consulta de la izquierda por haber estado en un proceso igual el pasado 26 de octubre durante el cual se ungió, con 1,5 millones de votos, como el candidato del petrismo purasangre.

“Reuniré a todos los comandantes de Policía para que su primera prioridad en elecciones sea perseguir a los compradores de votos desde ya. Las calificaciones para ascensos y permanencia en el servicio dependerán de la reducción de la tasa de homicidio en su región y el número de capturados como compradores de votos. En el mes de marzo haremos la evaluación general de resultados”, precisó Petro en un mensaje cargado de posible participación indebida en política que le dirigió a las cabezas de la Fuerza Pública.

De hecho, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y partidnos de oposición, como el Centro Democratico y Cambio Radical, han exigido vigilancia sobre el proceder del Gobierno para que no se dé una incidencia indebida en el proceso democrático.

Y agregó: “Votaré este 8 de marzo por el cambio del Congreso y punto. Invito a quienes ejercen su primer voto a usarlo transformando el Congreso en un congreso de la gente y no de las mafias. No pediré el tarjetón de consulta porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”.

Este pronunciamiento se da el mismo día en que se conoció una encuesta de Atlas Intel, publicada por Semana, en la que Cepeda suma el 31,4 % de la intención de voto para primera vuelta, por debajo de Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 32,1 %.

El CNE no ha respondido a la ley ni a la Constitución.

No sé puede tomar decisiones con magistrados y con jueces administrativos subjudice y con conflicto de interés, interesados en destripar el progresismo y perseguirnos hasta la cárcel y la muerte.



En todo caso, en las consultas del 8 de marzo hay 16 candidatos buscando un cupo en el tarjetón presidencial y hay otros 12 que ya dijeron que irán directo a primera vuelta.

A esto hay que sumarle que el registrador Nacional, Hernán Penagos, le dijo a El Espectador en una reciente entrevista que en Colombia no se puede hablar de fraude electoral y que no existe ninguna posibilidad de que las elecciones se suspendan o aplacen. Un mensaje directo a la Casa de Nariño.

