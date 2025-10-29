“No voy a regresar al Congreso“: Pizarro habló de Corcho y del futuro del Pacto de Petro

La Senadora María José Pizarro aseguró este 29 de octubre no regresará al Senado. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo llegó esta decisión de no volver a aspirar al Congreso y de no seguir adelante en la búsqueda de la cabeza de lista?

Hay que contar una cronología de hechos. Nosotros decidimos como equipo político, es decir, desde Progresistas y desde la tendencia y el partido que hoy somos dentro del Pacto Histórico, presentar una candidatura presidencial para fortalecer el proyecto de unidad y tener una apuesta colectiva, que nos animara a dirigir y conducir este país desde una lógica muy distinta a la que se ha hecho hasta ahora. Lanzamos esa precandidatura con bastante éxito y reconocimiento. Luego se da la reunión del 26 de septiembre, ante lo que era la llegada de una persona de un sector lejano a los sectores progresistas que en mi criterio ha demostrado, inclusive mirando lo sucedido este miércoles, que no tenía un compromiso real con un proyecto colectivo; se trataba de una aspiración más particular, más personal.

¿Por qué al final declina esa aspiración?

Pues llegamos a la discusión en torno a la necesidad de no dividir nuestros votos, sino de trabajar para unificarlos. Por eso, declinamos esa aspiración en favor de Iván Cepeda. Y esa decisión no se tomó en una sola reunión, fueron varias que tuvimos a lo largo de toda esa semana de análisis político conjunto en pro de la unidad del proyecto. Al momento de declinar, a mí se me propuso encabezar la lista al Senado; yo acepté. En ese momento, la decisión fue dedicarme a hacer campaña para Iván Cepeda, empujar la lista para lograr que entrara al Congreso el mayor número de personas progresistas.

Usted tiene un partido reconocido por el Consejo Electoral, ¿sigue con él en el Pacto?

La personería jurídica no me había sido otorgada y, por lo tanto, había un riesgo jurídico inmenso si me mantenía en la aspiración presidencial; por eso, protegiendo el esfuerzo colectivo, decidí declinar mi participación también en la consulta al Senado para enfocarme en sacar adelante la candidatura de Iván. Y justo la semana pasada, el jueves, nos otorgaron la personería jurídica. Eso supone también la posibilidad de integrarnos de manera inteligente, sin reveses y sin tantos azares jurídicos, al Pacto Histórico. Luego vino la elección y finalmente se decantó de la manera que todos sabemos. En ese momento Carolina Corcho, que había dicho que no tenía ningún interés en llegar al Congreso, y así lo había dicho desde el primer momento, pues tras el resultado de las elecciones pidió la cabeza de lista en función de unas conversaciones y de unos acuerdos que habíamos tenido en julio.

Lo que dice aquí, Senadora, es que Carolina Corcho cambió de postura tras la consulta…

Pues ahora sale toda esta diferencia, pero lo que se necesita es cada vez más cuidado al interior del Pacto Histórico. Y lo que no podemos permitir es que la alegría de nuestro triunfo se convierta en una disputa política interna, con un montón de lesionados en el camino. Yo no podía permitir que la dinámica que se impusiera, fuera una discusión que desdijera del triunfo que habíamos tenido el domingo pasado. Yo soy una persona que me he caracterizado a lo largo de estos años por tener un comportamiento y una forma de hacer política que no implica pasar por encima de mis compañeros. La política dentro del progresismo debe ser la de tener cuidado por el otro, de respeto, y que sean valores que se inculquen y que se fomenten.

¿Eso no está pasando ahora mismo?

Pues evidentemente es algo que tampoco sentí en estos días. Y después de unas largas reflexiones, de pensarlo y de ponderar qué es lo que yo quiero y hacia dónde voy, y qué es lo que estoy construyendo y el proyecto político en el que yo quiero estar, pues tomé la decisión de dirigir mis esfuerzos hacia otros objetivos pendientes y necesarios. Es decir, de ponerme a disposición del presidente y de empezar a construir el frente amplio, que creo es la única forma de ganar. Yo lo he dicho desde hace muchos meses, casi que desde el 2023, que el primer esfuerzo es la unidad y el segundo es el frente amplio. Yo creo que el principal objetivo es ganar las elecciones en el 2026, que no podemos escatimar esfuerzos y que, por lo tanto, construir ese frente es la siguiente meta urgente.

¿Siente que se incumplieron los acuerdos?

Haciendo honor a lo que es mi historia, a lo que he sido yo en este ejercicio de la política, inclusive a lo que aprendí en mi casa, que la palabra empeñada se cumple. Se hicieron dos acuerdos uno en julio entre varias precandidaturas y otro en septiembre que se radicó en Registraduría. Que seguramente ante el nuevo escenario debían ponderarse. Así que por el bien del proyecto político lo mejor es actuar con criterio y generosidad. Carolina Corcho ahora tiene la inmensa responsabilidad no solamente de llevar 50 senadores al Congreso, que espero así sea, sino de liderar la bancada del Pacto Histórico los próximos cuatro años. Espero que lo haga con altura, con capacidad de diálogo, de construcción y de sacar adelante todos los proyectos y reformas que le quedan al siguiente gobierno que liderará Iván Cepeda.

¿Qué rol tendrá ahora?

Estaré donde el pueblo me lo pida. La gente debe saber que esta no es una decisión individual de María José Pizarro; es una decisión colectiva del equipo que me ha acompañado durante todos estos años, esta es nuestra forma de actuar en política. Por supuesto, esta es una decisión difícil, dolorosa, pero también creo que aliviana el camino y permite que lleguen cosas nuevas.

El lunes, Senadora, usted pidió respetar los acuerdos para mantenerse en la cabeza de lista, y este miércoles anunció su retiro. ¿Qué cambió en estas últimas horas?

No cambia absolutamente nada. Ante el escenario que se planteaba justo después de las elecciones, de ese momento de alegría, Carolina Corcho afirma que ella va a ser la cabeza de lista. Yo dejé de presente que habían unos acuerdos, decirlo era mi responsabilidad. Como lo dije antes, la palabra se cumple. Si uno hace unos acuerdos, pues los acuerdos se cumplen.

¿Carolina Corcho no los cumplió?

En las reuniones privadas que tuvimos, Carolina expresó su contraposición a la posibilidad de que las personas que participaran en la consulta presidencial llegaran al Senado. Por lo tanto, yo entendí y entendimos todos que ella no tenía ese interés, y ella lo manifestó en público y en privado en las reuniones que tuvimos en el Pacto Histórico; dijo que era un incentivo perverso. Luego, pues evidentemente ante el resultado, se hace pública su otra decisión. Lo vivido en los últimos días ha sido una situación bastante incómoda en relación con la discusión interna que esto ha generado, en un momento en el que tenemos que estar celebrando el triunfo. Pero yo actúo en función de mi conciencia, de mis convicciones, como espero que lo haga todo el mundo.

¿Esto lo habló con el presidente Gustavo Petro?

El presidente está en Arabia Saudita y, cuando regrese, se encontrará con esta situación. Uno siempre debe tomar decisiones en función de lo que es mejor para el proyecto político y actuar con madurez política.

¿Esta decisión es irrevocable?

No voy a regresar al Congreso. Espero haber hecho de la mejor manera mi trabajo en pro de los colombianos y de las colombianas. Ya vendrán las decisiones que tome el pueblo. Este no es el momento para pensar en otros movimientos, sino el de construir el frente amplio y ganar las elecciones del 2026. Voy a estar donde me lo pida la gente, donde lo requieran este proyecto político y el presidente.

¿Se siente traicionada?

No, sencillamente actúo en función de lo que es mejor para el proyecto, para mí y para Colombia.

¿Ya habló con Carolina Corcho?

No. Recibí una llamada del senador Iván Cepeda.

Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo.



No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente @petrogustavo.



Me pongo a disposición del presidente, el Frente Amplio y de la… pic.twitter.com/xV3mZwo405 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 29, 2025

