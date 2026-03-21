¿Con quiénes hará alianza Abelardo de la Espriella? Responde su fórmula vicepresidencial

Abelardo de la Espriella (d), posa junto a su fórmula vicepresidencial y exministro, José Manuel Restrepo. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El anuncio de Abelardo de la Espriella con el que les cerró la puerta de su campaña a los partidos tradicionales tomó por sorpresa a varios políticos que se estaban acercando a esa apuesta por la Casa de Nariño. Varias bancadas están analizando cómo moverse de cara a la primera vuelta mientras el candidato, que se mantiene en el top 3 de las encuestas, se acerca únicamente a figuras individuales.

En diálogo con este diario, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y hoy llave de De la Espriella, explicó cómo harán alianzas ante esa decisión. Según dijo, una de las bases de la campaña será no gobernar “con los mismos de siempre”, lo que no implica que se pueda conversar con ciertos políticos.

Lea también: Debate presidencial: los candidatos hablan de sus propuestas para combatir la desigualdad

“Este es un momento en el que el país necesita carácter y coherencia. Y la campaña de Abelardo y José Manuel Restrepo tiene eso como principio fundacional. Cuando uno tiene carácter y coherencia, uno tiene que saber que tiene que tener independencia en el diseño de la política pública”, aseguró.

A renglón seguido, el también exministro de Comercio señaló que son bienvenidos los actores que se han dedicado a la política con integridad y que no han apoyado al presidente Gustavo Petro. “Pero lo que no podemos recibir son sellos de partidos políticos, porque los colombianos están cansados de eso”, explicó.

No se pierda: Así fue el encontronazo entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda por el asesinato de Miguel Uribe

Restrepo también dijo que los colombianos quieren un candidato outsider, sin influencia del gran poder o un partido político. En este sentido, agregó, en la campaña saben que la postura es “audaz”. De hecho, en algunos sectores políticos que ya estaban con De la Espriella están analizando cuál será su rol de ahora en adelante.

“Los actores políticos íntegros son bienvenidos, pero tienen que entender que la prioridad es el pueblo, es el ciudadano”, respondió José Manuel Restrepo ante ese tipo de posturas. Eso sí, la fórmula señaló que se ha reunido con varios actores políticos que ya están en la campaña y sintió mucho compromiso y fervor en las comunidades.

Le puede interesar: Tras llegar tarde, el presidente Petro intervino en el foro Celac-África: esto dijo

Finalmente, Restrepo se refirió a la estrategia que implementarán con Abelardo De la Espriella para conquistar más votos del centro. “No puede ser nada distinto a una coherencia con los principios democráticos de este país. El mensaje es simple. Todos aquellos que quieran construir libertades, bienvenidos sean. Libertad de empresa, libertad de empleo, libertad de asociación, libertades religiosas, libertad de expresión, libertad de prensa. Para ellos es esta campaña”, aseguró.

Según el candidato vicepresidencial, la apuesta es por la gente y alrededor de sus necesidades, no alrededor de una tendencia ideológica. Finalmente, aseguró que con el candidato se mantienen firmes a la hora de decir que su gobierno, de llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, será para quienes votaron por ellos, pero también para los electorales de los demás candidatos, como es el caso de Iván Cepeda, ficha del Pacto Histórico.

Así van las alianzas para la primera vuelta presidencial

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.