Petro, Benedetti y oposición reaccionan a atentado contra esquema de Jairo Castellanos

Un atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos (ASI) se reportó este jueves en horas de la tarde. El mundo político ya reaccionó y el mismo presidente Gustavo Petro lamentó los hechos y ordenó adelantar las investigaciones pertinentes.

Los hechos ocurrieron en Fortul, Arauca, cuando el equipo se dirigía hacia Yopal, Casanare. El senador no estaba presente, pero uno de los vehículos de la avanzada fue atacado y murieron dos de los integrantes de su esquema.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado aseguró que se pudo contactar con el senador y lamentó los hechos ocurridos. Además, ordenó al Ministerio de Defensa y las autoridades pertinentes adelantar las investigaciones, y señaló que “se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”.

“He ordenado al ministro de Defensa [Pedro Sánchez] y las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaba 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en Volkswagen Amarok de platón blanca de placas THZ-973 y dar captura a los responsables de este hecho”, agregó.

He dialogado con el Senador @jairosenador22 a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca, el congresista no encontraba en lugar de los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2026

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se había pronunciado previamente. A través de un video, afirmó que había podido hablar con Castellanos y reafirmó que se trata de un hecho “que no puede quedar en impunidad”. En la misma línea, recordó que el Gobierno condena cualquier acto de violencia contra dirigentes políticos, servidores públicos y esquemas de protección.

“Actualmente 379 candidatos cuentan con medidas de protección, entre ellos 62 precandidatos a la Presidencia de la República, 264 aspirantes al Congreso de la República y 53 candidatos de las circunscripciones transitorias especiales para la paz, como parte del compromiso del Estado con la protección de la democracia y las garantías electorales”, se lee en un comunicado emitido por el Ministerio del Interior.

He hablado con el senador Jairo Castellanos @JairoSenador22 tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su… pic.twitter.com/uHLEQOMXqH — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 5, 2026

Desde el Congreso también hubo diversas reacciones. La senadora y precandidata Paloma Valencia (Centro Democrático) afirmó que están atentos a noticias sobre el senador: “Oramos por todos y por la vida del senador”. Del mismo lado estuvo la senadora Berenice Bedoya (ASI), quien condenó el atentado.

“Toda mi solidaridad con sus amigos y familiares. He recibido información de que el senador Jairo Castellanos no se encontraba en el vehículo y se encuentra a salvo. Estos momentos difíciles destrozan mi alma y a veces mi esperanza de ver a mi país en paz sucumbe”, añadió.

Condena total al vil atentado del que fue objeto el esquema de seguridad del Senador @JairoCastellanos en el que asesinaron cobardemente a dos de sus escoltas y aparentemente secuestraron a otros miembros de su equipo. Toda mi solidaridad con sus amigos y familiares.

He recibido… pic.twitter.com/gxlqAeRpCN — Berenice Bedoya Senadora (@berenicebedoya1) February 5, 2026

El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) apuntó que en esta contienda electoral se está volviendo a ver “el temor de los candidatos a recorrer el territorio, falta de garantías para participar en política y el evidente deterioro de la seguridad”. Señaló que se trata de la misma línea que se ha seguido con el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, así como el atentado contra Julio César Triana, representante del mismo partido que Motoa.

“Mi solidaridad con el senador Jairo Castellanos y su familia tras el atentado. Condeno con total contundencia esta violencia absurda. Abrazo y acompaño a las familias de las personas asesinadas de su esquema de seguridad. Exigimos verdad, justicia y garantías de protección”, dijo, por su lado, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde).

Mi solidaridad con el senador Jairo Castellanos y su familia tras el atentado. Condeno con total contundencia esta violencia absurda. Abrazo y acompaño a las familias de las personas asesinadas de su esquema de seguridad. Exigimos verdad, justicia y garantías de protección. https://t.co/5Z4ePFh0au — Angélica Lozano Correa | SENADO #VERDE10 💚🌻 (@AngelicaLozanoC) February 5, 2026

El llamado general al Gobierno ha sido el de fortalecer las medidas de seguridad a los candidatos a las elecciones al Congreso y a la Presidencia. Las primeras ocurrirán en tan solo unas semanas, el domingo 8 de marzo, mientras que las segundas están para el 31 de mayo.

